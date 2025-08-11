Semnalul GPS din țările baltice este perturbat, iar bruiajul vine de la o bază militară secretă rusă. Și România semnalează probleme

Portalul estonian Delfi relatează că o instalație militară rusească secretă din regiunea Kaliningrad, situată la est de granița cu Polonia, se află în spatele interferențelor semnalului GPS deasupra statelor baltice și a Golfului Finlandei. Baza, situată în orașul Pionersk, face parte din rețeaua rusă de război electronic Tobol, scrie TVPWorld.

Conceput pentru a monitoriza activitatea și comunicațiile sateliților NATO, sistemul protejează și infrastructura rusă de navigație prin satelit.

Instalația, axată pe monitorizarea prin satelit, a fost înființată oficial în 2009 de către Ministerul Apărării din Rusia. Alte părți ale rețelei sunt situate în toată Rusia, inclusiv în apropiere de Moscova, Penza, Ceboksari și Ulan-Ude în Siberia.

Documente clasificate obținute de site-ul de știri estonian Delfi indică faptul că instalația din Pionersk este operațională din 2009, când a început construcția, sub autoritatea Ministerului Apărării din Rusia.

Potrivit raportului, aceasta este una dintre numeroasele complexe Tobol din Rusia.

Interferențele electronice vizează, potrivit rapoartelor, mai multe sisteme de navigație prin satelit, printre care GPS-ul american, Galileo al Europei, GLONASS al Rusiei și rețeaua comercială Starlink.

Perturbări semnalate în întreaga regiune

De la începutul invaziei rusești la scară largă în Ucraina, în 2022, incidentele de bruiaj GPS au crescut în țările vecine Rusiei.

Navigația aeriană și maritimă au fost afectate în mod deosebit, piloții și echipajele navelor raportând date de poziționare inexacte sau pierdute.

Perturbările s-au intensificat în 2023, determinând ajustarea rutelor de zbor civile în spațiul aerian afectat.

Au fost emise avertismente maritime pentru zonele din Golful Finlandei după ce operatorii de nave au semnalat probleme de navigație.

În iulie 2025, autoritățile estoniene au raportat că noi sisteme de bruiaj au fost instalate în apropierea orașului Narva din estul țării și de coastă. Oficialii au declarat că sistemele par să vizeze semnalele satelitare din apropierea frontierei.

Experții militari sugerează că bruiajul face parte dintr-un efort al Rusiei de a proteja infrastructura strategică de atacurile cu drone ucrainene, în special în regiunea Sankt Petersburg.

Potrivit ziarului finlandez Ilta-Sanomat, Rusia dezvoltă tehnologia de bruiaj al sateliților încă din anii 1980, ca răspuns la progresele occidentale în domeniul armelor ghidate cu precizie.

Însă recentele sisteme furnizate de NATO Ucrainei au determinat Rusia să investească și mai mult în capacitățile de război electronic.

Există două tipuri principale de perturbare a sistemelor GPS: bruiaj (jamming) și falsificarea semnalului (spoofing).

Simulare de spoofing și jamming semnal GPS. Foto: spirentfederal.com

România se confruntă, de asemenea, cu probleme legate de activitățile rusești de bruiaj și spoofing

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a avertizat într-un interviu acordat Digi24 despre multiplele pericole la adresa României, generate de Federația Rusă de la începutul războiului din Ucraina. Acesta a detaliat o serie de amenințări constante, de la perturbări electromagnetice la mine plutitoare și riscuri legate de infrastructura subacvatică.

,,Ne confruntăm cu probleme de perturbări electromagnetice și aici mă refer la spoofing și la mutările pentru sistemele GPS. Nu întotdeauna sunt zilnic, dar în mare parte avem provocări săptămânale", a declarat generalul Vlad.

Pe lângă spoofing, războiul electronic rusesc include și bruiajul GPS (jamming), o formă de interferență menită să blocheze pur și simplu semnalele de poziționare. Această practică este observată pe scară largă în jurul zonelor de conflict, inclusiv în Marea Neagră.

Un raport al Big Think din februarie 2025 sublinia că bruiajul GPS este o "armă în războaiele hibride", cu o prezență semnificativă în regiunea Mării Negre. Sistemele rusești precum Krasukha-2 sunt concepute pentru a bruia semnalele rachetelor și aeronavelor inamice, dar efectele colaterale afectează și activitățile comerciale și navigația civilă.

Sud-estul României, porțiuni din zona Moldovei și întregul litoral românesc de la Marea Neagră se numără printre cele mai afectate regiuni din Europa în privința bruiajului GPS, interferențe care afectează zilnic sistemele de navigație ale avioanelor comerciale.

În prezent, 90% dintre semnalele false de GPS concentrate în estul României provin din Crimeea și afectează aproape întregul trafic aerian care face legătura dintre Uniunea Europeană și Asia, se arată într-un raport publicat de OPS Group, un grup de analize OSINT, în colaborare cu instituții precum Ministerul britanic al Apărării, NASA și experți israelieni în cybersecurity.

Într-un răspuns la o interpelare în Camera Deputaților, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a susținut, în octombrie 2024, că „incidentele de tip pierderea semnalului GPS nu afectează siguranța zborurilor”.







Editor : Marina Constantinoiu