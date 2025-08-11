Live TV

Semnalul GPS din țările baltice este perturbat, iar bruiajul vine de la o bază militară secretă rusă. Și România semnalează probleme

Data actualizării: Data publicării:
GPS-Interference-Jamming-Spoofing-Solution-page-thumbnail-min
Spoofing, jamming, semnal GPS. Foto: spirentfederal.com
Din articol
Perturbări semnalate în întreaga regiune România se confruntă, de asemenea, cu probleme legate de activitățile rusești de bruiaj și spoofing

Portalul estonian Delfi relatează că o instalație militară rusească secretă din regiunea Kaliningrad, situată la est de granița cu Polonia, se află în spatele interferențelor semnalului GPS deasupra statelor baltice și a Golfului Finlandei. Baza, situată în orașul Pionersk, face parte din rețeaua rusă de război electronic Tobol, scrie TVPWorld.

Conceput pentru a monitoriza activitatea și comunicațiile sateliților NATO, sistemul protejează și infrastructura rusă de navigație prin satelit.

Instalația, axată pe monitorizarea prin satelit, a fost înființată oficial în 2009 de către Ministerul Apărării din Rusia. Alte părți ale rețelei sunt situate în toată Rusia, inclusiv în apropiere de Moscova, Penza, Ceboksari și Ulan-Ude în Siberia.

Documente clasificate obținute de site-ul de știri estonian Delfi indică faptul că instalația din Pionersk este operațională din 2009, când a început construcția, sub autoritatea Ministerului Apărării din Rusia.

Potrivit raportului, aceasta este una dintre numeroasele complexe Tobol din Rusia.

Interferențele electronice vizează, potrivit rapoartelor, mai multe sisteme de navigație prin satelit, printre care GPS-ul american, Galileo al Europei, GLONASS al Rusiei și rețeaua comercială Starlink.

Perturbări semnalate în întreaga regiune

De la începutul invaziei rusești la scară largă în Ucraina, în 2022, incidentele de bruiaj GPS au crescut în țările vecine Rusiei.

Navigația aeriană și maritimă au fost afectate în mod deosebit, piloții și echipajele navelor raportând date de poziționare inexacte sau pierdute.

Perturbările s-au intensificat în 2023, determinând ajustarea rutelor de zbor civile în spațiul aerian afectat.

Au fost emise avertismente maritime pentru zonele din Golful Finlandei după ce operatorii de nave au semnalat probleme de navigație.

În iulie 2025, autoritățile estoniene au raportat că noi sisteme de bruiaj au fost instalate în apropierea orașului Narva din estul țării și de coastă. Oficialii au declarat că sistemele par să vizeze semnalele satelitare din apropierea frontierei.

Experții militari sugerează că bruiajul face parte dintr-un efort al Rusiei de a proteja infrastructura strategică de atacurile cu drone ucrainene, în special în regiunea Sankt Petersburg.

Potrivit ziarului finlandez Ilta-Sanomat, Rusia dezvoltă tehnologia de bruiaj al sateliților încă din anii 1980, ca răspuns la progresele occidentale în domeniul armelor ghidate cu precizie.

Însă recentele sisteme furnizate de NATO Ucrainei au determinat Rusia să investească și mai mult în capacitățile de război electronic.

Există două tipuri principale de perturbare a sistemelor GPS: bruiaj (jamming) și falsificarea semnalului (spoofing). 

Simulare de spoofing și jamming semnal GPS
Simulare de spoofing și jamming semnal GPS. Foto: spirentfederal.com

România se confruntă, de asemenea, cu probleme legate de activitățile rusești de bruiaj și spoofing

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a avertizat într-un interviu acordat Digi24 despre multiplele pericole la adresa României, generate de Federația Rusă de la începutul războiului din Ucraina. Acesta a detaliat o serie de amenințări constante, de la perturbări electromagnetice la mine plutitoare și riscuri legate de infrastructura subacvatică.

,,Ne confruntăm cu probleme de perturbări electromagnetice și aici mă refer la spoofing și la mutările pentru sistemele GPS. Nu întotdeauna sunt zilnic, dar în mare parte avem provocări săptămânale", a declarat generalul Vlad.

Pe lângă spoofing, războiul electronic rusesc include și bruiajul GPS (jamming), o formă de interferență menită să blocheze pur și simplu semnalele de poziționare. Această practică este observată pe scară largă în jurul zonelor de conflict, inclusiv în Marea Neagră.

Un raport al Big Think din februarie 2025 sublinia că bruiajul GPS este o "armă în războaiele hibride", cu o prezență semnificativă în regiunea Mării Negre. Sistemele rusești precum Krasukha-2 sunt concepute pentru a bruia semnalele rachetelor și aeronavelor inamice, dar efectele colaterale afectează și activitățile comerciale și navigația civilă.

Sud-estul României, porțiuni din zona Moldovei și întregul litoral românesc de la Marea Neagră se numără printre cele mai afectate regiuni din Europa în privința bruiajului GPS, interferențe care afectează zilnic sistemele de navigație ale avioanelor comerciale.

În prezent, 90% dintre semnalele false de GPS concentrate în estul României provin din Crimeea și afectează aproape întregul trafic aerian care face legătura dintre Uniunea Europeană și Asia, se arată într-un raport publicat de OPS Group, un grup de analize OSINT, în colaborare cu instituții precum Ministerul britanic al Apărării, NASA și experți israelieni în cybersecurity.

Într-un răspuns la o interpelare în Camera Deputaților, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a susținut, în octombrie 2024, că „incidentele de tip pierderea semnalului GPS nu afectează siguranța zborurilor”.


Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
2
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
Maria Bontsler
3
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Conference Call With U.S President Donald Trump
5
Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir Putin. Linia roșie...
Au făcut anunțul despre transferul lui Ianis Hagi: "Surpriză mare"
Digi Sport
Au făcut anunțul despre transferul lui Ianis Hagi: "Surpriză mare"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
Managerii de spitale de stat din Vâlcea implicați într-un spital...
Donald Trump
Donald Trump cheamă Garda Națională în Washington D.C.: „Ne vom lua...
grindeanu
Condițiile PSD pentru a nu rupe Coaliția. Sorin Grindeanu: Eliminarea...
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Call With French President Emmanuel Macron, Kiev, Ukraine - 20 May 2025
Trump va avea o videoconferință cu liderii europeni pentru a coordona...
Ultimele știri
Un bărbat a stat timp de doi ani cu cadavrul fostei sale partenere în sufragerie, acoperit cu o pătură
Sute de persoane au fost evacuate în nord-vestul Turciei din cauza incendiilor de vegetaţie și peste 700 de pompieri luptă cu flăcările
Ucraina primește 1,6 miliarde de euro din profiturile UE obținute din active rusești înghețate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Soloviov. Foto- Profimedia Images
Propagandistul șef al lui Putin amenință Azerbaidjanul cu războiul. Care este motivul
GmZbSBEn2DpXQ8WB-ezgif.com-optimize
Cu tancul împotriva motocicliștilor: Cum au prins ucrainenii în ambuscadă o grupare de asalt pe motociclete a rușilor
palestinieni fasia gaza
Netanyahu șochează: „Dacă am fi vrut să comitem genocid, ne-ar fi luat exact o după-amiază”
Telegram
Aplicația Telegram a fost amendată în Rusia cu 3,5 milioane de ruble. Cum își motivează autoritățile decizia
A Fiber-optic-controlled Drone Designed For The Ukrainian Armed Forces, Kyiv Region, Ukraine - 29 Jan 2025
De frica dronelor ucrainene, Duma din Moscova obligă toți rușii să-și înregistreze aparatele de zbor. Taxa pe care o vor plăti
Partenerii noștri
Pe Roz
Luiza, presupusa fiică a lui Vladimir Putin, atac subtil: „Bărbatul care a luat milioane de vieți și a...
Cancan
Imagini șocante la Untold! Cântărețul a oprit concertul, după ce a văzut cum o femeie era agresată de iubit...
Fanatik.ro
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat cu înmormântarea rudelor lui...
Adevărul
Vacanță cu sfârșit tragic: un copil român a murit dupa ce a fost găsit de părinți în mașina parcată la soare...
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
"Fraților, viteza și prostia se plătesc". Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis după ce a fost prins la...
Digi Sport
Concurență pentru CFR Cluj! Vor să îl transfere pe Andrei Coubiș
Pro FM
Jennifer Lopez, „atacată” de un greier uriaș pe scenă în Kazahstan. Reacția artistei a devenit virală: „Mă...
Film Now
A murit mama actorului Brad Pitt. Jane Etta Pitt avea 84 de ani. Mesajul emoționant postat de nepoata ei
Adevarul
1.300 de microbuze cumpărate la preț dublu cu fonduri PNRR, printr-o firmă apropiată de PNL. De la 90.000 la...
Newsweek
Pensia intră marți pe card. Cât CASS și impozit plătești dacă ai pensie între 3.000 și 6.000 lei?
Digi FM
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, vacanță de lux în Capri. El la bustul gol, ea în costum de baie, la...
Digi World
Semnele insolației și ale șocului termic. Cum le recunoști și cum intervii rapid
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
David Justice, primul soț al lui Halle Berry, dezvăluie motivul pentru care a decis să o părăsească pe...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”