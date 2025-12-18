Live TV

Ursula von der Leyen a anunțat că amână semnarea acordului Mercosur, care a declanșat protestele violente ale fermierilor la Bruxelles

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1060135383
Protest violent al fermierilor la Bruxelles. Foto: Profimedia

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat joi, în cadrul summitului liderilor UE de la Bruxelles, că acordul comercial Mercosur nu va fi semnat sâmbătă, așa cum era prevăzut, ci va fi amânat până în luna viitoare, au declarat doi diplomați UE pentru POLITICO.

Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a declarat că a acceptat cererea prim-ministrului italian Giorgia Meloni de a amâna semnarea, astfel încât aceasta să poată asigura fermierii din țară că nu vor fi afectați de prețurile mici ale cărnii de pasăre și de vită, a declarat von der Leyen grupului, potrivit diplomaților.

Schimbarea de ultim moment a lui Meloni a dat peste cap obiectivul autoimpus de a semna acordul în această săptămână cu țările Mercosur, care includ Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay.

Meloni i-a cerut liderului brazilian mai mult timp pentru a susține acordul, care a fost elaborat timp de 25 de ani, astfel încât să poată obține sprijinul intern în favoarea acordului.

Mii de agricultori europeni s-au adunat joi la Bruxelles la un protest la adresa acordului de liber schimb între UE şi statele blocului sud-american Mercosur, protest care a degenerat în confruntări cu poliţia şi acte de vandalism.

Manifestanţii au incendiat pneuri şi au aruncat cu cartofi şi alte obiecte asupra forţelor de ordine, care au răspuns cu tunuri cu apă şi gaze lacrimogene.

Un dispozitiv poliţienesc numeros a fost desfăşurat pentru a proteja instituţiile europene, în timp ce tot la Bruxelles are loc summitul UE. Atmosfera a fost deosebit de tensionată în Place du Luxembourg, în faţa Parlamentului European.

Conform poliţiei din Bruxelles, circa 7.300 de persoane au luat parte la demonstraţia autorizată, participanţii însoţiţi de circa 50 de tractoare desfăşurând un marş prin capitala belgiană în acest protest care iniţial s-a desfăşurat paşnic. Dar alte 950 de tractoare s-au adunat în cartierul european, unde au blocat mai multe străzi.

După ce unii manifestanţi au devenit agresivi, poliţia a recurs la tunuri cu apă şi gaze lacrimogene pentru a-i dispersa, în timp ce incendierea unor anvelope şi pubele din care s-au ridicat coloane de fum negru vizibile de la distanţă au amplificat imaginea de violenţă a protestului. De asemenea, indivizi mascaţi au spart mai multe ferestre ale unei clădiri a Parlamentului European.

Demonstranţii intervievaţi au menţionat printre nemulţumirile lor acordul cu Mercosur şi reforma Politicii Agricole Comune (PAC).

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
Foto: Getty Images
2
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
4
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Călin Georgescu.
5
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
”Sunt șocată”. O româncă, prinsă în haosul din Columbia: 59 de răniți! Imagini cu puternic impact emoțional
Digi Sport
”Sunt șocată”. O româncă, prinsă în haosul din Columbia: 59 de răniți! Imagini cu puternic impact emoțional
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Arrow 3 sistem antiaerian profimedia-1056383249
Israelul a încheiat cu Germania un acord major pentru furnizarea de echipamente militare
Alexander Lukashenko
Ce se ascunde în spatele acordului dintre Donald Trump și dictatorul din Belarus. Ce ar mai avea Lukașenko de oferit
Ursula von der Leyen / Donald Trump
Arma secretă în lupta cu SUA: Cele două „gloanțe” cu care UE poate sparge „bula AI” de care depinde supraviețuirea politică a lui Trump
volodimir zelenski
Reacția lui Zelenski la declarațiile lui Putin: „Încă un semnal de la Moscova că se pregătesc să facă din anul viitor un an de război”
URSULA VON DER LEYEN 005_INQUAM_Photos_George_Calin
Ursula von der Leyen condamnă „otrava antisemitismului” în Europa: „Prea mulți evrei nu se simt în siguranță”
Recomandările redacţiei
explozie pod ucraina
Dronele rusești au lovit un pod ucrainean în apropierea R. Moldova. O...
cabinet medical
Cumulul pensiei cu salariul prelungit de Guvern și în 2026, cu...
NATO Secretary General Mark Rutte visits Poland
Secretarul general NATO exclude aderarea Ucrainei la Alianță. Care...
Radu Miruță.
Radu Miruţă: Vom sta la guvernare cu dinţii, cu oricine de gât. Și...
Ultimele știri
Investiție istorică la CERN: finanțare privată de 860 milioane de euro pentru construirea celui mai mare accelerator de particule
Trump anunţă că va reclasifica marijuana ca drog mai puţin periculos: „Oamenii m-au implorat să iau această decizie”
Autobuzele din Constanța revin pe trasee de vineri dimineaţă, după trei zile de proteste ale angajaţilor CT Bus
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Săgetător. Două zodii vor avea parte de schimbări în relații
Cancan
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Fanatik.ro
Ce prime se plătesc în marile companii de stat cu profituri de miliarde. Unde s-au tăiat bonusurile...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Dan Șucu, dezvăluiri neașteptate. Ce anomalii a observat milionarul în domeniul HoReCa
Adevărul
„Gata să fie împușcat”. Cum s-a opus unul dintre principalii „locotenenți” ai lui Putin războiului din...
Playtech
Dacă numele tău de familie este pe această listă, eşti român 100%. Care este cel mai des întâlnit
Digi FM
Radu Paraschivescu, despre prietenia pierdută cu Lia Savonea: „Era unul dintre foarte puținii...
Digi Sport
”Se zbârlește pielea pe mine”. A vorbit deschis despre starea lui Dan Petrescu: ”Am aflat că e foarte grav”
Pro FM
Celine Dion, la 31 de ani de la nunta cu Rene Angelil: „Răspunsul este în continuare da. Aniversare fericită...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
Motivele pentru care unor bărbați nu le crește barba. 5 factori care influențează părul facial
Newsweek
RECORD 100.000.000€ strânși din pensii la asigurările de sănătate în octombrie. Pensionarii au pierdut 270 lei
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
„Am fost devastaţi când am pierdut-o”. Tigrul malaezian, aflat în pericol critic de dispariţie, tot mai...
Film Now
Ceilalți doi copii ai lui Michele și Rob Reiner, primele cuvinte despre șocul și durerea lor: "Au fost cei...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...