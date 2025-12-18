Ursula von der Leyen a anunțat că amână semnarea acordului Mercosur, care a declanșat protestele violente ale fermierilor la Bruxelles

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat joi, în cadrul summitului liderilor UE de la Bruxelles, că acordul comercial Mercosur nu va fi semnat sâmbătă, așa cum era prevăzut, ci va fi amânat până în luna viitoare, au declarat doi diplomați UE pentru POLITICO.

Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a declarat că a acceptat cererea prim-ministrului italian Giorgia Meloni de a amâna semnarea, astfel încât aceasta să poată asigura fermierii din țară că nu vor fi afectați de prețurile mici ale cărnii de pasăre și de vită, a declarat von der Leyen grupului, potrivit diplomaților.

Schimbarea de ultim moment a lui Meloni a dat peste cap obiectivul autoimpus de a semna acordul în această săptămână cu țările Mercosur, care includ Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay.

Meloni i-a cerut liderului brazilian mai mult timp pentru a susține acordul, care a fost elaborat timp de 25 de ani, astfel încât să poată obține sprijinul intern în favoarea acordului.

Mii de agricultori europeni s-au adunat joi la Bruxelles la un protest la adresa acordului de liber schimb între UE şi statele blocului sud-american Mercosur, protest care a degenerat în confruntări cu poliţia şi acte de vandalism.

Manifestanţii au incendiat pneuri şi au aruncat cu cartofi şi alte obiecte asupra forţelor de ordine, care au răspuns cu tunuri cu apă şi gaze lacrimogene.



Un dispozitiv poliţienesc numeros a fost desfăşurat pentru a proteja instituţiile europene, în timp ce tot la Bruxelles are loc summitul UE. Atmosfera a fost deosebit de tensionată în Place du Luxembourg, în faţa Parlamentului European.



Conform poliţiei din Bruxelles, circa 7.300 de persoane au luat parte la demonstraţia autorizată, participanţii însoţiţi de circa 50 de tractoare desfăşurând un marş prin capitala belgiană în acest protest care iniţial s-a desfăşurat paşnic. Dar alte 950 de tractoare s-au adunat în cartierul european, unde au blocat mai multe străzi.



După ce unii manifestanţi au devenit agresivi, poliţia a recurs la tunuri cu apă şi gaze lacrimogene pentru a-i dispersa, în timp ce incendierea unor anvelope şi pubele din care s-au ridicat coloane de fum negru vizibile de la distanţă au amplificat imaginea de violenţă a protestului. De asemenea, indivizi mascaţi au spart mai multe ferestre ale unei clădiri a Parlamentului European.



Demonstranţii intervievaţi au menţionat printre nemulţumirile lor acordul cu Mercosur şi reforma Politicii Agricole Comune (PAC).

