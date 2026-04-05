Senatori americani vor ca Trump să interzică producătorilor auto chinezi să fabrice maşini în SUA

Trei senatori democraţi i-au cerut preşedintelui Donald Trump să interzică producătorilor auto chinezi să construiască vehicule în Statele Unite şi să blocheze accesul pe piaţa americană al maşinilor chineze asamblate în Mexic sau Canada, transmite Reuters.

Într-o scrisoare adresată preşedintelui, senatorii Tammy Baldwin, Elissa Slotkin şi Chuck Schumer au avertizat că permiterea companiilor auto chineze să deschidă fabrici în SUA ar crea un avantaj economic imposibil de egalat pentru producătorii americani şi ar putea genera riscuri pentru securitatea naţională.

„Invitarea producătorilor auto chinezi să se stabilească în Statele Unite ar conferi un avantaj economic insurmontabil şi ar declanşa o criză de securitate naţională care nu ar mai putea fi inversată”, au scris senatorii, potrivit News.ro.

Declaraţiile vin după ce Trump a spus în ianuarie, la Detroit, că ar fi deschis ideii ca producătorii chinezi să construiască fabrici în SUA, afirmând că ar aprecia investiţiile care creează locuri de muncă pentru americani.

În prezent, automobilele chinezeşti se confruntă deja cu bariere ridicate pe piaţa americană, inclusiv tarife de aproximativ 100%. În plus, administraţia Biden a introdus în ianuarie 2025 reglementări extinse care, în practică, interzic vânzarea de autoturisme chinezeşti în Statele Unite din motive de securitate naţională, invocând riscurile legate de colectarea de date sensibile despre utilizatori.

Scrisoarea senatorilor subliniază că deschiderea unor fabrici chinezeşti în SUA ar crea doar un număr limitat de locuri de muncă temporare în construcţii şi asamblare, fără a compensa pierderile pe termen lung din industria auto americană.

La începutul acestei săptămâni, senatorul republican Bernie Moreno a anunţat că intenţionează să propună o lege care să împiedice complet intrarea automobilelor chinezeşti pe piaţa americană, fie prin hardware, software sau parteneriate.

Ambasada Chinei la Washington a criticat anterior restricţiile americane, acuzând Statele Unite de protecţionism comercial şi de politici discriminatorii care limitează accesul maşinilor produse în China pe piaţa americană.

