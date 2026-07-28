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Senatorii americani au convenit asupra unui proiect de lege privind noi sancţiuni împotriva Rusiei. Când va fi adoptat

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steagul rusiei in spatele unuo gard de sarma ghimpata, metafora
Foto: Profimedia
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Senatorii americani au convenit marţi asupra unui proiect de lege menit să exercite o presiune sporită asupra Rusiei prin noi sancţiuni, iar amendamentele publicate recent prevăd ca actul normativ să poarte numele senatorului republican Lindsey Graham, care a susţinut iniţiativa înainte de decesul său.

În urma acestui acord bipartizan, proiectul de lege ar putea fi adoptat de Senat chiar în cursul acestei săptămâni, potrivit relatărilor din presă, scrie Agerpres, preluând dpa.

Totuşi, întrucât Camera Reprezentanţilor se află deja în vacanţă parlamentară, este puţin probabil ca legea să intre în vigoare înainte de luna septembrie.

Proiectul de lege vizează în primul rând exporturile ruseşti de gaze naturale şi petrol, o sursă esenţială de venituri pentru Moscova.

Astfel, preşedintele SUA ar fi autorizat să impună sancţiuni celor mai mari cinci cumpărători de energie din Rusia, precum şi celor cinci ţări care contribuie cel mai mult la eforturile Rusiei de a eluda sancţiunile din sectorul energetic.

O astfel de măsură ar putea tensiona şi mai mult relaţiile comerciale ale SUA cu China şi India, ambele fiind importatori majori de petrol rusesc.

Preşedintele Donald Trump a fost până acum reticent în a pune presiune asupra Beijingului în legătură cu importurile sale de energie din Rusia. La un moment dat, el impusese o taxă vamală de 25% asupra bunurilor din India pentru achiziţiile sale de petrol rusesc.

În noua sa formă, proiectul de lege include şi sancţiuni împotriva Iranului.

Acordul privind textul proiectului de lege a coincis cu o vizită a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington pentru a participa la funeraliile lui Lindsey Graham.

Sora politicianului republican, Darline Graham, a preluat locul fratelui său după decesul acestuia şi a continuat să susţină actul normativ.

Preşedintele Donald Trump a declarat deja că intenţionează să îl promulge.

În ultimele luni, SUA au suspendat temporar sancţiunile asupra livrărilor de petrol rusesc pentru a contracara creşterea preţurilor pe piaţa mondială, provocată de închiderea strâmtorii Ormuz în timpul războiului cu Iranul.

Editor : B.P.

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