Senatorul american Lindsay Graham, aliatul lui Trump și susținător al Ucrainei, a murit „în urma unei boli scurte și subite”

Lindsey Graham, republican din Carolina de Sud, care a fost ales în Senat în 2003 și a fost un aliat politic apropiat de-ai președintelui Donald Trump, a decedat, a confirmat biroul său duminică dimineața. Avea 71 de ani. Graham a decedat sâmbătă seara „în urma unei boli scurte și subite”, a precizat biroul său într-un comunicat citat de NBC News.

„Familia senatorului Graham apreciază rugăciunile în acest moment și solicită respectarea intimității în această perioadă incredibil de dificilă”, se mai precizează în comunicat.

Graham era președintele Comisiei pentru buget din Senat și candida în noiembrie pentru un al cincilea mandat de șase ani în Senat. Era unul dintre cei mai cunoscuți membri ai Camerei și o voce cheie în cadrul partidului în ceea ce privește apărarea și afacerile internaționale.

Echipajele de urgență au răspuns sâmbătă seara la un apel privind un „stop cardiac” la reședința lui Graham din Capitol Hill, potrivit înregistrărilor audio ale stației radio a poliției obținute de NBC News.

Fotografiile analizate de NBC News arată că paramedicii au transportat o persoană pe o targă de la reședința lui Graham la o ambulanță care aștepta la fața locului. La fața locului se aflau, de asemenea, mașini de poliție și autospeciale de pompieri.

Graham se întorsese de curând dintr-o călătorie la Kiev, în Ucraina, unde s-a întâlnit vineri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. El era un susținător puternic al Ucrainei și avocat al înăspririi sancțiunilor impuse Rusiei.

Editor : M.C