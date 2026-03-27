Senatul SUA aprobă bani pentru Departamentul pentru Securitate Internă ca să rezolve criza din aeroporturi, dar agenția ICE e exclusă

Agenți ai Immigration and Customs Enforcement (ICE) patrulează Terminalul 1 al Aeroportului Internațional John F. Kennedy. Foto: Profimedia Images
Senatul Statelor Unite a votat pentru a încheia o închidere parțială a guvernului de 40 de zile, aprobând finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) – însă fără a include agenția de aplicare a imigrației, ICE, scrie BBC.

Această întrerupere a finanțării, care a durat aproape șase săptămâni, a avut efecte asupra traficului aerian din SUA. Salariile lucrătorilor din securitatea aeroporturilor sunt plătite de DHS, iar sute dintre aceștia și-au dat demisia de la începutul blocajului.

Democrații refuză acordul fără reforme pentru ICE

Democrații au refuzat să accepte un acord de finanțare fără reforme pentru agenția de aplicare a imigrației și vamelor (ICE), însă Senatul a ajuns la un consens unanim vineri dimineață, după ce ICE și o parte din protecția granițelor au fost eliminate din măsură.

Acordul urmează acum să fie supus votului Camerei Reprezentanților.

Se speră că pachetul de finanțare va pune capăt tulburărilor de amploare din aeroporturile americane, unde pasagerii au stat ore întregi la cozi din cauza lipsei ofițerilor  de la Administrația pentru Securitatea Transporturilor (Transportation Security Administration - TSA) la punctele de control.

Citește și: Criză în transportul aerian din SUA: agenți ICE trimiși pe 14 aeroporturi pe fondul blocajului bugetar

TSA lucrează fără plată de la mijlocul lunii februarie

Aproximativ 50.000 de agenți TSA, care depind de DHS, au lucrat fără plată de la mijlocul lunii februarie, ceea ce a redus numărul angajaților prezenți zilnic și a determinat sute să demisioneze.

Un reporter BBC de la aeroportul din Houston a relatat joi seară că, după ce au așteptat aproximativ două ore într-o coadă sinuoasă pe un etaj, călătorii extenuați au urcat pe o scară rulantă crezând că au ajuns la capăt – doar pentru a descoperi o altă coadă lungă care se întindea spre controlul de securitate.

Potrivit lui Jim Szczesniak, director de aviație pentru Houston Airport System, în prezent doar între o treime și 50% din punctele TSA funcționează.

Trump promite plata imediată a agenților TSA

Câteva ore înainte de votul din Senat, președintele SUA, Donald Trump, a scris pe Truth Social că va semna un ordin executiv „pentru a plăti imediat agenții TSA”.

„Trump nu ar fi trebuit să intervină pentru a salva lucrătorii TSA și traficul aerian american”, a spus liderul majorității republicane din Senat, John Thune, adresându-se Camerei după vot.

„Suntem aici pentru că, datorită refuzului hotărât al democraților de a ajunge la un acord, nu va exista un proiect de lege de finanțare a Homeland Security anul acesta. În schimb… republicanii au finanțat Departamentul pe bucăți. Așa nu se finanțează departamentul”, a adăugat Thune.

Liderul minorității democrate, Chuck Schumer, a spus că pachetul include finanțare pentru TSA, US Coast Guard și Federal Emergency Management Agency (FEMA).

El a subliniat că „în urma uciderilor lui Renee Good și Alex Pretti, democrații din Senat au fost clari: niciun cec în alb pentru un ICE și o patrulă de frontieră fără lege”.

Citește și: Trump amenință să trimită agenții ICE în aeroporturi, „unde vor gestiona securitatea cum nu s-a mai văzut până acum”

Controversele legate de acțiunile agenților ICE au crescut în special în Minneapolis, Minnesota, unde cetățenii americani Good și Pretti au fost împușcați de agenți federali în timpul unor operațiuni mai devreme anul acesta.

Democrații cer ca orice acord privind finanțarea DHS să includă măsuri precum interzicerea purtării măștilor de către agenții ICE, interzicerea profilării rasiale și obligativitatea obținerii unui mandat judecătoresc înainte de intrarea agenților pe proprietăți private.

Pachetul de finanțare trebuie în continuare să primească aprobat de Camera Reprezentanților pentru a intra în vigoare.

Editor : Ana Petrescu

photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
1
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
robinet de apa
2
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
mirabela gradinaru
3
Mirabela Grădinaru, după summitul din SUA: Primele-doamne sunt reale, autentice. Am găsit...
pompa carburanti
4
După ordonanța carburanților, Bolojan anunță că „foarte probabil” guvernul va scădea și...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
5
Comandantul iranian responsabil pentru blocarea Strâmtorii Ormuz a fost ucis de către...
Te-ar putea interesa și:
marco rubio profimedia
Marco Rubio susține că războiul din Iran „se va încheia în câteva săptămâni, nu luni”
fum dupa lovituri in liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 28. Marco Rubio spune că SUA îşi pot atinge obiectivele în Iran și fără trupe terestre
Capitoliul
Deputați ruși, sancționați de SUA, invitați în Congres. Li s-a organizat tur privat, au filmat, și-au făcut selfie
donald trump
Trump ia o măsură drastică privind companiile care lucrează cu administrația sa. Ordinul va intra în vigoare în 30 de zile
Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman Al Saud of Saudi Arabia visits the White House
Arabia Saudită îndeamnă SUA să intensifice atacurile împotriva Iranului. MBS vede o „ocazie istorică” de a remodela Orientul Mijlociu
Recomandările redacţiei
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură...
nicusor dan
Nicușor Dan a promulgat legea bugetului și cea a bugetului...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - ICCJ - TRAGERE LA SORTI JUDECATORI B
Înalta Curte de Casație și Justiție amenință că dă Guvernul în...
Kash Patel la sedinta de confirmare in functia de sef al fbi
Hackeri cu legături cu Iranul au spart adresa de e-mail a șefului FBI...
Ultimele știri
Criza energetică ar putea obliga Germania să menţină centralele pe cărbune în funcțiune mai mult timp, afirmă cancelarul Merz
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, externat din spital și plasat în arest la domiciliu
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Citește mai multe
