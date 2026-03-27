Senatul SUA aprobă bani pentru Departamentul pentru Securitate Internă ca să rezolve criza din aeroporturi, dar agenția ICE e exclusă

Senatul Statelor Unite a votat pentru a încheia o închidere parțială a guvernului de 40 de zile, aprobând finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) – însă fără a include agenția de aplicare a imigrației, ICE, scrie BBC.

Această întrerupere a finanțării, care a durat aproape șase săptămâni, a avut efecte asupra traficului aerian din SUA. Salariile lucrătorilor din securitatea aeroporturilor sunt plătite de DHS, iar sute dintre aceștia și-au dat demisia de la începutul blocajului.

Democrații refuză acordul fără reforme pentru ICE

Democrații au refuzat să accepte un acord de finanțare fără reforme pentru agenția de aplicare a imigrației și vamelor (ICE), însă Senatul a ajuns la un consens unanim vineri dimineață, după ce ICE și o parte din protecția granițelor au fost eliminate din măsură.

Acordul urmează acum să fie supus votului Camerei Reprezentanților.

Se speră că pachetul de finanțare va pune capăt tulburărilor de amploare din aeroporturile americane, unde pasagerii au stat ore întregi la cozi din cauza lipsei ofițerilor de la Administrația pentru Securitatea Transporturilor (Transportation Security Administration - TSA) la punctele de control.

Citește și: Criză în transportul aerian din SUA: agenți ICE trimiși pe 14 aeroporturi pe fondul blocajului bugetar

TSA lucrează fără plată de la mijlocul lunii februarie

Aproximativ 50.000 de agenți TSA, care depind de DHS, au lucrat fără plată de la mijlocul lunii februarie, ceea ce a redus numărul angajaților prezenți zilnic și a determinat sute să demisioneze.

Un reporter BBC de la aeroportul din Houston a relatat joi seară că, după ce au așteptat aproximativ două ore într-o coadă sinuoasă pe un etaj, călătorii extenuați au urcat pe o scară rulantă crezând că au ajuns la capăt – doar pentru a descoperi o altă coadă lungă care se întindea spre controlul de securitate.

Potrivit lui Jim Szczesniak, director de aviație pentru Houston Airport System, în prezent doar între o treime și 50% din punctele TSA funcționează.

Trump promite plata imediată a agenților TSA

Câteva ore înainte de votul din Senat, președintele SUA, Donald Trump, a scris pe Truth Social că va semna un ordin executiv „pentru a plăti imediat agenții TSA”.

„Trump nu ar fi trebuit să intervină pentru a salva lucrătorii TSA și traficul aerian american”, a spus liderul majorității republicane din Senat, John Thune, adresându-se Camerei după vot.

„Suntem aici pentru că, datorită refuzului hotărât al democraților de a ajunge la un acord, nu va exista un proiect de lege de finanțare a Homeland Security anul acesta. În schimb… republicanii au finanțat Departamentul pe bucăți. Așa nu se finanțează departamentul”, a adăugat Thune.

Liderul minorității democrate, Chuck Schumer, a spus că pachetul include finanțare pentru TSA, US Coast Guard și Federal Emergency Management Agency (FEMA).

El a subliniat că „în urma uciderilor lui Renee Good și Alex Pretti, democrații din Senat au fost clari: niciun cec în alb pentru un ICE și o patrulă de frontieră fără lege”.

Citește și: Trump amenință să trimită agenții ICE în aeroporturi, „unde vor gestiona securitatea cum nu s-a mai văzut până acum”

Controversele legate de acțiunile agenților ICE au crescut în special în Minneapolis, Minnesota, unde cetățenii americani Good și Pretti au fost împușcați de agenți federali în timpul unor operațiuni mai devreme anul acesta.

Democrații cer ca orice acord privind finanțarea DHS să includă măsuri precum interzicerea purtării măștilor de către agenții ICE, interzicerea profilării rasiale și obligativitatea obținerii unui mandat judecătoresc înainte de intrarea agenților pe proprietăți private.

Editor : Ana Petrescu