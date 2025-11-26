Live TV

Serbia a rămas fără țiței. Ungaria spune că o va ajuta

Ministrul ungar de Externe Szijjarto Peter, la discuții cu partea sârbă. Foto- Szijjarto Peter:Facebook
Ministrul ungar de Externe Szijjarto Peter, la discuții cu partea sârbă. Foto- Szijjarto Peter/Facebook.

Singura rafinărie de petrol din Serbia și-a suspendat activitatea din cauza sancțiunilor americane împotriva companiilor rusești. Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, va efectua miercuri o vizită la Belgrad pentru a discuta detaliile cu privire la modul în care Ungaria va ajuta Serbia, după ce livrările de ţiţei din Croaţia spre Serbia s-au oprit, a informat Szijjarto într-un videoclip postat pe Facebook, relatează Reuters.

Activitatea singurei rafinării din Serbia, deţinută de compania petrolieră NIS, la care care Rusia deţine o participaţie majoritară, a fost oprită din cauza lipsei livrărilor de ţiţei, a anunţat marţi postul de televiziune NOVA.RS TV din Belgrad, cel mai recent semnal că sancţiunile americane ar putea ameninţa aprovizionarea cu carburant a ţării vecine, transmite Reuters.

NIS deţine singura rafinărie din Serbia, amplasată la Pancevo, în apropiere de capitala Belgrad, precum şi un lanţ de peste 400 de benzinării în Bosnia Herţegovina, Bulgaria şi România.

„Serbia se află într-o situaţie dificilă. Noi, maghiarii, vom ajuta evident Serbia şi poporul sârb şi economia sârbă şi vom discuta detaliile acestui ajutor astăzi la Belgrad”, a spus Szijjarto, într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook.

Luna trecută, Szijjarto a declarat că grupul petrolier ungar MOL va creşte livrările către Serbia, dar nu a oferit detalii despre cât de mult vor creşte livrările şi nici despre metoda de livrare.

După o pauză de nouă luni, sancţiunile SUA împotriva firmei NIS au intrat în vigoare în luna octombrie. Două companii ruseşti, Gazprom Neft şi Gazprom, deţin 44,9%, respectiv 11,3% din acţiunile NIS.

După intrarea în vigoare a acestor sancţiuni, băncile au încetat să mai proceseze plăţi pentru NIS iar operatorul croat de oleoducte JANAF a încetat să mai livreze ţiţei rafinăriei de la Pancevo. Între timp, Serbia a căutat cu disperare surse alternative de aprovizionare cu ţiţei pentru iarnă.

Luni, guvernul de la Belgrad a anunţat că există rezerve suficiente de carburanţi pentru aprovizionarea pieţei interne. Însă marţi, postul de televiziune NOVA.RS TV a informat că rafinăria de la Pancevo a încetat activitatea din cauza lipsei de ţiţei, ceea ce înseamnă că nu va mai putea produce benzină, motorină sau combustibil pentru avioane. O sursă din interiorul rafinăriei a confirmat încetarea activităţii. Rafinăria nu are combustibili în depozite, au precizat NOVA şi sursa.

Duminică, ministrul sârb al Energiei, Dugravka Djedovic Handanovic, a declarat că rezervele operaţionale ale NIS şi toate celelalte rezerve stocate la NIS însumează 89.825 de tone de motorină şi 53.648 de tone de benzină. Săptămâna trecută, Handanovic a declarat că guvernul a aprobat importul a 38.000 de tone de benzină şi 66.000 de tone de motorină pentru rezervele de stat.

Washingtonul solicită ca acţionarii ruşi să îşi vândă toate acţiunile la NIS şi le-a acordat proprietarilor companiei trei luni pentru a găsi un cumpărător pentru participaţia rusească.

Statul sârb, al cărui Guvern nu a impus sancţiuni Rusiei, deţine 29,9% din acţiunile NIS, în timp ce restul aparţine micilor acţionari şi angajaţilor companiei.

Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală
Digi Sport
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală
