Serbia cere ajutor internațional pentru a contracara violențele protestelor antiguvernamentale

Preşedinta Parlamentului sârb, Ana Brnabic, a cerut luni Uniunii Europene, Regatului Unit şi Statelor Unite o "reacţie fermă" la ceea ce a descris drept "violenţă brutală" din partea protestatarilor care, timp de luni de zile, acuză guvernul de la Belgrad că este autoritar şi corupt, informează EFE, preluată de Agerpres.



Brnabic a făcut această solicitare în timpul unei întâlniri cu diplomaţi din Statele Unite, Germania, Franţa, Italia şi Regatul Unit. Ea le-a spus că protestatarii atacă zilnic clădirile poliţiei, instanţelor, procuraturii şi ale Partidului Naţional Socialist (SNS) al preşedintelui Aleksandar Vucic.



Preşedinta Parlamentului, membră a Partidului Naţional Socialist (SNS), a declarat în cadrul întâlnirii că un astfel de comportament reprezintă un atac la adresa ordinii constituţionale, a libertăţii presei şi a siguranţei cetăţenilor şi, prin urmare, a cerut o "reacţie fermă şi fără echivoc" din partea comunităţii internaţionale, potrivit unui comunicat oficial.



Valul de proteste în masă a început după prăbuşirea, la sfârşitul anului trecut, a unui acoperiş la gara Novi Sad, recent renovată, soldată cu moartea a 16 persoane.



Cererea iniţială de responsabilitate şi transparenţă în ceea ce priveşte atribuirea şi executarea proiectului, realizat de companii chineze, s-a transformat într-un denunţ al autoritarismului guvernamental, în solicitări de îmbunătăţire a statului de drept şi de organizare de alegeri anticipate.



Brnabic a declarat luni la radioul Pink că prăbuşirea acoperişului gării din Novi Sad nu a fost un accident, ci un act de "subversiune" intenţionat şi planificat din străinătate pentru a declanşa o revoluţie împotriva guvernului.



Această acuzaţie a fost difuzată pe scară largă de către instituţiile media apropiate guvernului.



Mai multe organizaţii studenţeşti şi reprezentanţi ai opoziţiei i-au cerut lui Brnabic să vină cu dovezi ale acestei acuzaţii în faţa Parchetului sau, în caz contrar, să fie pusă sub acuzare pentru răspândire de ştiri false şi propagare a panicii.



Demonstraţiile, în mare parte paşnice până acum, au devenit violente în ultimele zile, după ce peste 80 de protestatari au fost răniţi miercurea trecută în ceea ce au descris drept atacuri brutale ale "bătăuşilor" din SNS şi din poliţie.



Vucic a anunţat duminică "măsuri decisive" în următoarele zile împotriva "bandiţilor care seamănă violenţă pe străzi" şi a convocat o reuniune a Consiliului Naţional de Securitate pentru marţi, fără a explica motivul.

Editor : M.C