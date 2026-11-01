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Serbia comemorează tragedia din Novi Sad: 16 morți și 2 ani de proteste care au dus la căderea regimului Vucic

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Foto: Profimedia Images
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Din articol
Familiile victimelor continuă să ceară dreptate Ce urmează după înfrângerea partidului lui Aleksandar Vučić Anchetele continuă, dar niciun proces nu a început

Serbia comemorează doi ani de la tragedia feroviară din Novi Sad, soldată cu 16 morți, după ce acoperișul gării s-a prăbușit. Mii de persoane sunt aşteptate pentru a aduce un omagiu victimelor catastrofei, potrivit News.ro, care citează AFP. Accidentul a declanșat o amplă mișcare de protest împotriva corupției, condusă de studenți, care a culminat cu înfrângerea, în urmă cu o săptămână, a partidului lui Aleksandar Vucic la alegerile parlamentare anticipate.

Pe 1 noiembrie 2024, o parte a acoperișului din beton al gării, recent renovate, s-a prăbușit peste persoanele aflate în apropiere. Printre cele 16 victime s-au numărat și două surori, în vârstă de șase și zece ani.

Tragedia a ridicat numeroase întrebări privind calitatea lucrărilor de renovare, proiect evaluate la câteva milioane de euro.

Accidentul feroviar a declanșat unele dintre cele mai ample proteste antiguvernamentale pe care Serbia le-a cunoscut de la înlăturarea lui Slobodan Milošević, în anul 2000.

Mii de studenți au ieșit în stradă și au cerut anchete transparente, identificarea responsabililor și combaterea corupției. Mișcarea a jucat un rol central în victoria electorală.

La alegerile parlamentare anticipate din 25 octombrie 2026, lista susținută de studenți a obținut 140 dintre cele 250 de mandate parlamentare, potrivit rezultatelor preliminare, suficiente pentru formarea unei majorități.

Partidul Progresist Sârb, condus de Aleksandar Vučić, și-a recunoscut înfrângerea electorală.

Familiile victimelor continuă să ceară dreptate

La doi ani de la tragedie, familiile celor decedați continuă să ceară tragerea la răspundere a persoanelor implicate.

Dijana Hrka, mama lui Stefan, un tânăr de 27 de ani care a murit în accident, a devenit unul dintre simbolurile protestelor.

„Este greu să te întorci la locul unde s-au petrecut toate acestea”, a declarat aceasta pentru AFP. „Sprijinul oamenilor a contat enorm pentru mine”, a mărturisit ea, amintindu-şi de cei doi ani care au trecut.

„Oameni care mă susţin, care doresc sincer ca noi toţi să obţinem dreptate, împreună”, a adăugat ea cu lacrimi în ochi, subliniind că nimeni nu a fost încă tras la răspundere pentru moartea fiului ei.

Ce urmează după înfrângerea partidului lui Aleksandar Vučić

După victoria electorală, reprezentanții mișcării studențești au cerut demisia unor oficiali de rang înalt din poliție, serviciile de informații și alte instituții ale statului.

Aceștia solicită și progrese în numeroase cazuri de corupţie şi de omoruri mediatizate, precum şi noi anchete privind proiectele lansate de guvernul ieşit din funcţie.

Anchetele continuă, dar niciun proces nu a început

Mai multe anchete privind tragedia de la Novi Sad sunt în curs de desfăşurare. Însă niciun proces nu a început încă.

Fostul ministru al Construcţiilor, Goran Vesic, care demisionase la câteva zile după prăbuşire, a fost pus sub acuzare în 2025, alături de alte 12 persoane, pentru infracţiuni grave împotriva siguranţei publice.

El este, de asemenea, suspect într-o anchetă separată privind corupţia legată de finanţarea proiectului, împreună cu un alt fost ministru, Tomislav Momirovic.

Separat, Parchetul European investighează o posibilă deturnare a fondurilor Uniunii Europene utilizate pentru proiectul de modernizare.

„Dacă reuşim să-i băgăm în spatele gratiilor acum, asta nu se va mai repeta niciodată”, a afirmat Dijana Hrka.

„Sper că aceasta va fi ultima dată când va trebui să ieşim în stradă în număr atât de mare din cauza unei tragedii. Asta e tot ce sper”, a concluzionat mama lui Stefan.

Editor : A.P.

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