Serbia confirmă că în tabăra secretă de antrenament pentru agitatorii moldoveni și români au fost prezenți ruși

Data publicării:
Serbia's President Aleksandar Vucic speaks during a press conference in his office in Belgrade
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic. Foto: REUTERS/Marko Djurica 
Din articol
Doi sârbi au fost arestați Ce se știe despre tabără: între 150 și 170 de moldoveni și români, instruiți Serbia, pe muchie de cuțit

Câțiva ruși au fost prezenți într-o tabără secretă din Serbia, unde cetățeni moldoveni și români ar fi fost instruiți să submineze recentele alegeri parlamentare din Republica Moldova, a confirmat președintele sârb, Aleksandar Vucic, informează TVPWorld.

Aleksandar Vucic a declarat că trei ruși se aflau în tabăra Sunčana Reka, lângă Loznica, în vestul Serbiei, care a făcut obiectul unei anchete după ce guvernul moldovean a dezvăluit ceea ce a susținut a fi o operațiune de interferență rusă luna trecută.

Zeci de moldoveni și români care participau la tabăra situată lângă granița cu Bosnia ar fi primit instrucțiuni privind sabotajul și tacticile de protest înaintea alegerilor cruciale pentru Parlamentul moldovean din 28 septembrie.

„Nu pot afirma că a fost implicat un serviciu de informații rus, dar am stabilit prezența a trei cetățeni ruși în tabăra Sunčana Reka”, a declarat Vucic miercuri.

Doi sârbi au fost arestați

Doi sârbi au fost arestați luna trecută sub suspiciunea de a fi facilitat tabăra, iar poliția moldovenească a reținut 74 de persoane într-o operațiune mai amplă care viza presupuse eforturi de destabilizare în perioada premergătoare alegerilor.

„Am reținut persoane de naționalitate sârbă care ne-au fost disponibile”, a declarat Vucic într-o conferință de presă. „Ne-au furnizat informații despre persoanele în cauză, iar ancheta continuă.

Ce se știe despre tabără: între 150 și 170 de moldoveni și români, instruiți

Oficialii moldoveni susțin că serviciile secrete ruse au organizat tabăra, care s-a desfășurat pe malul râului Drina, pentru a instrui recruții cum să provoace tulburări după alegeri, care au opus guvernul pro-occidental în funcție și facțiunile pro-ruse.

Potrivit procurorilor sârbi, între 150 și 170 de moldoveni și români au urmat programul de instruire, care s-a desfășurat în perioada 16 iulie - 12 septembrie anul acesta.

Moscova a negat orice implicare, iar poliția și procurorii sârbi nu au menționat Rusia în declarațiile lor pe această temă, a relatat Radio Free Europe/Radio Liberty.

Aceasta înseamnă că mențiunea lui Vucic cu privire la prezența cetățenilor ruși în tabără – care fusese raportată anterior de jurnaliștii de investigație – este prima recunoaștere la nivel înalt a posibilei influențe ruse asupra acestei inițiative.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), favorabil UE, a ieșit în cele din urmă victorios din alegeri, dar procesul a fost marcat de „cazuri grave de interferență străină”, potrivit observatorilor internaționali.

Serbia, pe muchie de cuțit

Dezvăluirea lui Vucic a fost făcută alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unei conferințe de presă la Belgrad, și vine pe fondul presiunilor crescânde ale UE asupra Serbiei de a se distanța de Moscova.

UE dorește ca Serbia să-și sincronizeze politica externă cu cea a blocului comunitar – o cerință esențială pentru avansarea cererii sale de aderare la uniunea formată din 27 de țări.

„Avem nevoie de o mai mare aliniere în politica noastră externă, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile împotriva Rusiei”, a declarat von der Leyen în cadrul conferinței de presă comune.

Serbia rămâne însă o excepție în Europa, menținând granițele deschise și relații prietenoase cu Rusia chiar și după invadarea Ucrainei din 2022.

Ierarhia UE a criticat, de asemenea, reacția guvernului Vucic la protestele pe scară largă din ultimul an, în cadrul cărora poliția a folosit forța împotriva demonstranților furioși din cauza acuzațiilor de corupție.

 

Editor : Marina Constantinoiu

