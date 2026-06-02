Serbia nu va impune vize cetățenilor ruși, spune Aleksandar Vucic: „Nu se pune problema asta și nici nu se va lua o astfel de decizie”

Președintele sârb Aleksandar Vucic a infirmat informațiile potrivit cărora Belgradul ar urma să suspende regimul de circulație fără viză pentru cetățenii ruși, reafirmând legăturile strânse ale țării sale cu Moscova, în ciuda războiului în curs din Ucraina, relatează Politico.

Declarațiile au fost făcute după ce purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat informațiile potrivit cărora Serbia ar putea renunța la regimul de liberă circulație cu Rusia, avertizând că astfel de decizii sunt, de obicei, reciproce. Ambasadorul Moscovei la Belgrad, Aleksandr Botsan-Kharchenko, a susținut că acest acord rămâne extrem de avantajos pentru Serbia.

„Este pentru prima dată când aud de așa ceva”, a declarat Vucic în cadrul emisiunii „Cirilica” de la TV Prva. Liderul sârb a afirmat că a luat legătura personal cu Ana Brnabic, președinta Adunării Naționale, pentru a o întreba dacă o astfel de inițiativă a fost introdusă în procesul legislativ.

„Sunt mulți care, în ajunul alegerilor, se așteaptă la sprijin din partea Federației Ruse și încearcă prin orice mijloace să ne defăimeze”, a declarat Vucic. „Nu se pune problema asta și nici nu se va lua o astfel de decizie. Chiar dacă ar fi luată, ar fi revocată imediat”.

Relațiile strânse ale Belgradului cu Moscova complică din ce în ce mai mult ambițiile sale de aderare la UE.

Serbia a devenit candidată oficială la aderarea la UE în 2012 și a demarat negocierile de aderare în 2014, însă procesul a stagnat de atunci. În aprilie, Bruxellesul a declarat că Serbia riscă să piardă până la 1,5 miliarde de euro din fondurile UE din cauza îngrijorărilor legate de regresul democratic și de legăturile sale cu Moscova.

În luna mai, Brnabic s-a plâns că UE și-a modificat regulile privind extinderea de la izbucnirea războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

