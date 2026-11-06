Serbia: Ofițerii de securitate care au torturat protestatarii sunt acum ei înșiși arestați

Ofițeri sârbi arestați pentru „folosirea forței excesive” împotriva protestatarilor sunt acum arestați. Nouă ofițeri în activitate și un fost ofițer dintr-o unitate de elită a poliției au fost reținuți. Aceștia sunt bănuiți că au torturat, bătut și intimidat participanții la protestele anticorupție, relatează Al Jazeera.

Nouă ofițeri de poliție sârbi în activitate și un fost ofițer au fost arestați sub acuzația de folosire excesivă a forței împotriva studenților anul trecut, în timpul protestelor care au culminat cu înfrângerea electorală din octombrie a fostului președinte Aleksandar Vucic.

Ministerul de Interne sârb a anunțat arestările de miercuri, susținând că suspecții au maltratat și torturat mai multe persoane în garajul unui complex guvernamental din Belgrad, în august 2025.

Ministerul a precizat că suspecții se aflau în serviciu atunci când „au folosit forța și amenințările pentru a provoca durere și suferință severe mai multor persoane rănite, cu scopul de a obține informații, de a le intimida și de a le pedepsi ilegal”.

Protestele anticorupție au început în Serbia după ce 16 persoane au murit în urma prăbușirii acoperișului unei gări din Novi Sad, în noiembrie 2024. Prăbușirea a fost considerată un simptom al presupusei corupții generalizate din timpul mandatului lui Vucic, care a ocupat funcția de președinte timp de 12 ani înainte de a-și recunoaște înfrângerea luna trecută, în urma alegerilor parlamentare.

Ministerul a făcut publice doar inițialele suspecților, dar a precizat că aceștia făceau parte dintr-o unitate de elită. Potrivit postului public de radio și televiziune Radio Televiziunea Serbiei, comandantul Unității Speciale Antiteroriste, Igor Zmiric, se număra printre cei reținuți.

De la votul de luna trecută, mișcarea de protest condusă de studenți, care a ieșit învingătoare, a cerut reforme în cadrul instituțiilor statului, inclusiv în poliție și în serviciile de informații. Protestatarii au cerut, de asemenea, demisia înalților oficiali, acuzându-i de complicitate cu Vucic pe durata mandatului său.

Speranțele că Belgradul se va alătura Uniunii Europene au crescut de la alegerile din octombrie, întrucât blocul comunitar a oferit să organizeze noi negocieri de aderare dacă noul guvern al Serbiei va consolida democrația.

Într-un raport din 2025 privind Serbia, Amnesty International a avertizat că protestatarii, jurnaliștii și organizațiile societății civile „au continuat să se confrunte cu intimidări, hărțuiri și supraveghere ilegală, pe măsură ce autoritățile încercau să țină sub control nemulțumirea generalizată”.

Organizația pentru drepturile omului a afirmat că protestatarii au fost supuși unui nivel excesiv de forță în „numeroase cazuri din întreaga țară”.