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Serbia redeschide dosarul tragediei de la Novi Sad, soldată cu 16 morți, la câteva zile după înfrângerea electorală a lui Vucic

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Acoperișul exterior al gării din Novi Sad s-a prăbușit / Sursă foto: Profimedia
Acoperișul exterior al gării din Novi Sad s-a prăbușit / Sursă foto: Profimedia
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Parchetul General din Serbia va reexamina dosarul prăbușirii acoperișului gării din Novi Sad, tragedie produsă la 1 noiembrie 2024, în urma căreia 16 persoane și-au pierdut viața. Incidentul a declanșat proteste de amploare și a contribuit la căderea guvernului. Decizia a fost anunțată la doar câteva zile după înfrângerea lui Aleksandar Vučić în alegerile parlamentare, relatează dpa și Agerpres.

Potrivit cotidianului sârb Danas, dosarul tragediei de la Novi Sad se numără printre principalele cazuri de interes public care urmează să fie reexaminate.

Autoritățile au anunțat miercuri că procurorul general Zagorka Dolovac a înființat o comisie formată din cinci membri, însărcinată cu analizarea dosarelor în care anchetele au fost blocate.

Comisia dispune de atribuții extinse pentru examinarea dosarelor și efectuarea de verificări la toate parchetele din Serbia. Aceasta poate investiga infracțiuni penale și economice, încălcări ale legislației electorale și cazuri de abuz de putere.

Experți și reprezentanți ai opiniei publice atribuie tragedia de la Novi Sad corupției și incompetenței din cadrul administrației conduse de Aleksandar Vučić. La aproape doi ani de la incident, nicio persoană nu a fost pusă sub acuzare în acest dosar.

Fostul ministru al construcțiilor, Goran Vesić, și mai mulți directori ai companiei feroviare sârbe au fost plasați temporar în arest preventiv.

Anchetele desfășurate de Parchetul pentru Criminalitate Organizată ar fi fost însă obstrucționate de procurorul-șef din Belgrad, Nenad Stevanović.

Potrivit publicației Danas, comisia înființată de Zagorka Dolovac va investiga și presupusa utilizare a unui tun sonic împotriva participanților la o manifestație pașnică organizată de studenții sârbi la 15 martie 2025.

Editor : Ș.A.

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