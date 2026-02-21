Live TV

Serbia și Suedia își îndeamnă cetățenii să părăsească Iranul

Data publicării:
Tehran,,Iran,-,April,30,,2023:,View,Of,Azadi,Tower
Teheran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Teheranul a spus vineri că dorește „un acord rapid” cu SUA

Serbia şi Suedia şi-au îndemnat sâmbătă cetăţenii să părăsească Iranul, pe fondul posibilităţii unor atacuri aeriene americane asupra Republicii islamice, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Invocând "tensiuni în creştere şi riscul deteriorării situaţiei de securitate", Belgradul "a recomandat ca toţi cetăţenii Republicii Serbia care se află în Republica Islamică Iran să părăsească ţara cât mai curând posibil", potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe din Serbia.

La Stockholm, ministrul suedez de Externe, Malmer Stenergard, a transmis prin intermediul platformei X un "apel ferm către cetăţenii suedezi aflaţi în prezent în Iran pentru a părăsi această ţară", precum şi "de a evita orice călătorie în Iran".

Serbia recomandase deja cetăţenilor săi la mijlocul lunii ianuarie să părăsească Iranul şi să evite deplasările în această ţară.

Anterior, premierul polonez Donald Tusk făcuse apel la cetățenii polonezi să părăsească de urgență Iranul.

Teheranul a spus vineri că dorește „un acord rapid” cu SUA

Iranul a făcut cunoscut vineri faptul că doreşte un acord "rapid" cu SUA, la o zi după ultimatumul lansat de preşedintele american Donald Trump, care a lăsat să planeze ameninţarea unei intervenţii militare.

Cele două ţări, aflate pe poziţii adverse, au avut discuţii la începutul săptămânii, dar preşedintele american a spus joi că îşi acordă între "zece şi 15 zile" pentru a decide dacă un acord cu Teheranul este posibil sau dacă, dimpotrivă, va recurge la forţă.

Programul nuclear iranian se află în centrul disputelor dintre Washington şi Teheran.

SUA au desfăşurat în regiune un important dispozitiv militar naval şi aerian, mai întâi ca reacţie la reprimarea sângeroasă a mişcării de protest de la începutul lunii ianuarie de către regimul iranian, apoi pentru a se ajunge la un acord cu autorităţile iraniene.

