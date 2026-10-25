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Video Serbia votează sub presiunea protestelor: Vucici, opoziția studențească și dilema europeană la urne

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Serbia Election
Oameni așteaptă deschiderea unei secții de vot în Novi Sad. Foto: Profimedia
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Din articol
Partidul de guvernământ se confruntă cu contracandidați susținuți de studenți Cum sunt alocate locurile parlamentare Direcția politică a Serbiei este în joc

Secțiile de votare s-au deschis, duminică, în Serbia pentru alegerile parlamentare anticipate, 6,45 milioane de alegători înregistrați fiind eligibili să aleagă 250 de membri ai Adunării Naționale.

Optsprezece liste electorale, cu peste 2.400 de candidați, concurează, votul având loc în aproape 8.400 de secții de votare la nivel național.

Secțiile de votare s-au deschis la ora locală 7:00 și sunt programate să se închidă la ora 20:00 în țara vecină României.

Observatori interni și internaționali, inclusiv reprezentanți ai Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/ODIHR) din cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ai Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (PACEW) și ai Parlamentului European, monitorizează alegerile.

Sârbii care locuiesc în străinătate pot vota și la 93 de secții de votare din 37 de țări, peste 102.000 de persoane fiind înregistrate pentru a vota.

Patru municipalități sârbe au desemnat încă 60 de secții de votare pentru alegătorii înregistrați în Kosovo, țara vecină, unde anumite zone au populații importante de etnie sârbă.

Partidul de guvernământ se confruntă cu contracandidați susținuți de studenți

Alegerile au loc pe fondul unor luni de proteste conduse de studenți și al unei crize politice care a dus la demisia președintelui Aleksandar Vucici în septembrie.

Vucici încearcă să revină la guvernare ca prim-ministru prin intermediul partidului de guvernământ, Partidul Progresist Sârb (SNS).

SNS, care a dominat politica sârbă din 2012, concurează sub lista electorală „Aleksandar Vucic – Serbia Unită”.

Printre contestatarii săi se numără „Lista Studenților – Studenții Câștigă”, susținută de studenți, care a apărut după protestele care au urmat prăbușirii în noiembrie 2024 a copertinei unei gări din Novi Sad, soldată cu moartea a 16 persoane.

Mișcarea studențească a cerut asumarea responsabilității pentru dezastru, o mai mare transparență și reforme pentru consolidarea statului de drept și a instituțiilor publice.

Printre alți candidați se numără Partidul Socialist din Serbia (SPS), condus de Ivica Dacic, coaliția pro-europeană Serbia Europeană și blocul naționalist Dreapta Autentică.

Cum sunt alocate locurile parlamentare

Serbia folosește un sistem de reprezentare proporțională pentru a-și alege cei 250 de legislatori, distribuind locurile pe listele electorale folosind metoda D'Hondt.

Listele electorale trebuie, în general, să obțină cel puțin 3% din voturi pentru a intra în parlament, în timp ce listele care reprezintă minoritățile naționale sunt exceptate de la îndeplinirea pragului.

Un partid sau o coaliție are nevoie de cel puțin 126 de locuri pentru a asigura o majoritate și a forma un guvern.

Comisia Electorală a Republicii este responsabilă de compilarea și anunțarea rezultatelor generale ale alegerilor după primirea rapoartelor de la secțiile de votare.

Noul parlament trebuie constituit în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor finale, iar un nou guvern trebuie format în termen de 90 de zile de la constituirea parlamentului.

Direcția politică a Serbiei este în joc

Alegerile au loc pe fondul diviziunilor privind integrarea europeană a Serbiei, relațiile cu Rusia și China și disputa nerezolvată privind Kosovo, țara vecină care și-a declarat independența în 2008.

Serbia este o țară candidată la UE, dar a menținut legături strânse cu Moscova și a refuzat să se alăture sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei pentru războiul din Ucraina.

Rezultatul alegerilor va determina componența următorului parlament și partidele care pot obține sprijinul necesar pentru a forma un nou guvern.

Votul de duminică marchează cele 15 alegeri parlamentare din Serbia de la introducerea democrației multipartite în 1990 și cele 10 alegeri parlamentare anticipate.

Ultimele alegeri parlamentare au avut loc în decembrie 2023.

Editor : Ș.R.

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