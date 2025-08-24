Live TV

Serghei Lavrov acuză țările occidentale că împiedică negocierile de pace între Rusia și Ucraina: „Caută un pretext”

Data publicării:
profimedia-1016236556
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Foto: Profimedia Images

Șeful diplomației ruse Serghei Lavrov acuză țările occidentale că vor să „împiedice” negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, într-un moment în care eforturile diplomatice pentru reglementarea conflictului s-au împotmolit, potrivit Agerpres, care citează AFP.

„Ei nu fac decât să caute un pretext pentru a împiedica negocierile", a afirmat Lavrov într-un interviu pentru televiziunea publică Rossia, arată sursa citată.

De asemenea, Lavrov a denunțat poziția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski care „se încăpățânează, pune condiții, cere, cu orice preț, o întrevedere imediată” cu omologul rus.

Întrebat despre „amenințările țărilor occidentale de a sancționa Rusia dacă nu vor exista negocieri”, șeful diplomației ruse le-a calificat drept tentative „de încălcare a procesului de pace lansat de președinții Putin și Trump, care a dus rezultate foarte bune”. De asemenea, acesta a punctat că spera ca aceste tentative să eșueze.

Donald Trump, care aspiră să pună capăt cât mai repede războiului dintre Rusia și Ucraina, a anunțat că pregătește o întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, însă participarea celor două părți este încă o incertitudine.

Liderul ucrainean l-a acuzat joi pe omologul său rus că încearcă să "se sustragă" acestei întâlniri. Mai mult decât atât, și Moscova și Kievul se acuză reciproc că blochează organizarea ueni eventuale întâlniri, asta deși Donald Trump a anunțat că și-a fixat „două săptămâni” pentru a decide asupra linie sale față de conflictul din Ucraina.

Editor : A.R.

