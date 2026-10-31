Live TV

Serghei Lavrov, deranjat de prezența Poloniei la G20. SUA au depus o moțiune ca Varșovia să devină membru permanent

Data publicării:
G20 Foreign Ministers
Ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, participă la reuniunea miniștrilor de externe din cadrul G20, care are loc la Atlanta, vineri, 30 octombrie 2026. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri că invitarea Poloniei la reuniunile G20 este contraproductivă şi contravine practicii diplomatice de a căuta consensul la astfel de reuniuni, relatează Reuters.

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a declarat reporterilor din Atlanta că SUA au înaintat o moţiune pentru ca Polonia să devină membru permanent al G20, iar Varşovia face lobby în acest sens.

„Desigur, acest lucru încalcă principiile diplomaţiei, şi în special ale diplomaţiei multilaterale, în care membrii unor asociaţii precum G20 acţionează pe baza consensului”, a declarat Lavrov reporterilor în marja unei reuniuni a miniştrilor de externe ai G20 care a avut loc la Atlanta, în SUA, potrivit agenţiilor de ştiri ruseşti, scrie News.ro.

„Este vorba despre ordinea de zi şi despre trimiterea de invitaţii către noi participanţi”, a precizat el.

Polonia, a susţinut Lavrov, „nu aduce nimic” la reuniune. El a spus că Varşovia nu îndeplineşte condiţiile necesare pentru a participa la reuniune, deoarece economia sa nu este suficient de mare, iar descrierea acesteia ca reprezentantă a „Europei de Est” este eronată, întrucât exista deja o reprezentare suficientă din partea NATO şi a Uniunii Europene.

Lavrov a ţinut să precizeze că Rusia nu a fost supusă niciunei presiuni în ceea ce priveşte invitarea Poloniei la reuniunea de la Atlanta. „Americanii pur şi simplu l-au invitat pe ministrul polonez, acesta a venit şi s-a aşezat pe scaunul care i-a fost pus la dispoziţie”, a declarat Lavrov.

Sikorski, în declaraţiile sale făcute presei, solicitase între altele un armistiţiu rapid în Marea Neagră, care să permită transportul în condiţii de siguranţă al încărcăturilor de cereale atât din Ucraina, cât şi din Rusia.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
482191782_1036873758300630_938301279193905301_n
1
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de...
2017 Dubai International Film Festival - Portraits
2
Patrick Stewart a murit. Actorul faimos pentru rolul căpitanului Jean-Luc Picard din...
euro bani bacnote
3
Anchetatorii au aflat cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați de vameși pe...
Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026.
4
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care...
buletin de vot urna inquam octav ganea
5
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare: primul sondaj după...
Sonia Amoruso a cucerit Bucureștiul. De la vânzătoare de pantofi, la soția unei legende
Digi Sport
Sonia Amoruso a cucerit Bucureștiul. De la vânzătoare de pantofi, la soția unei legende
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1147848686
Criză politică în Polonia: președintele Curții Constituționale demis, poliția antirevolte, mobilizată. Nawrocki a revenit în țară
Karol Nawrocki.
Karol Nawrocki și-a întrerupt o vizită externă după suspendarea președintelui celei mai înalte instanțe judecătorești din Polonia
G20 Foreign Ministers' Meeting
„Fotografia de grup” a G20 a fost anulată din cauza lui Serghei Lavrov: proteste ale europenilor față de prezența rusului
Imagine cu cale ferată
Un rus a fost reţinut în Polonia după ce a fotografiat infrastructură feroviară. Asupra lui au fost găsite mii de poze și din alte țări
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov va cere ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Ministrul rus de externe merge în vizită în SUA
Recomandările redacţiei
estetician
Medic: „Am avut paciente injectate cu silicon de construcții”...
profimedia-1140948918
„Nimeni nu ne-a auzit.” Europa, punctul central al protestelor...
radu miruta diana buzoianu dominic fritz oana toiu irineu darau
Congres în USR: partidul își alege cei 24 de membri ai Consiliului...
Vladimir Putin
Cum folosește Putin istoria medievală pentru a-și justifica...
Ultimele știri
Sâmbăta protestelor: zeci de mii de tineri sunt așteptați să iasă în stradă în Franța și în Germania. Forțele de ordine, mobilizate
11 ani de la tragedia din Colectiv: „Țin minte tot, secundă cu secundă”. Rudele și supraviețuitorii au comemorat cele 65 de victime
Cele mai cunoscute tradiții și obiceiuri de Halloween: De ce se sculptează dovleci și ce înseamnă „Trick-or-Treat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurătatea devine amintire pentru aceste 3 zodii din 30 octombrie. Vindecare, iubire, emoție
Cancan
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Fanatik.ro
Bibliotecarul român care a traversat Canalul Mânecii înotând bras. A petrecut aproape 25 de ore în apă
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Ciocnirea miliardarilor: Godzilla vs. King Kong! Mărul discordiei dintre fraţii Dedeman şi Umbrărescu e un...
Adevărul
Povestea castanelor comestibile din România, delicatesele toamnei, găsite tot mai rar în piețe. Cum se făcea...
Digieconomic
Când intră a doua tranșă din ajutoarele one-off pentru pensionari. Prima plată a fost făcută în luna mai
Digi FM
A intrat în camera de execuție pregătită să moară și s-a trezit "confuză" la spital. Christa Pike, declarații...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Cutremur” în Europa, după ce Rusia a primit ”DA”! Reacția României: ”Nu am crezut”
Pro FM
Paula Seling s-a logodit! Surpriză la doar două luni după ce s-a aflat că iubește din nou. Cine este bărbatul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
O îmbrățișare strânsă. Emma, fiica lui Eric Roberts, mesaj emoționant pentru „mătușa Julia”: „Te iubesc...
Adevarul
Transsemenic, drumul de poveste din Banatul Montan care leagă satele pemilor de stațiunea Semenic
Newsweek
Pensie sub 1.800 de lei după 35 de ani munciți. De ce ajung unii pensionari cu pensii atât de mici?
Digi FM
Cum să-ți încălzești casa fără să crească factura la gaze. Trucul simplu cu apă care te scapă de frig
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care o poți face când bei ceai. Un studiu amplu a analizat legătura cu bolile de inimă
Digi Animal World
Apariție spectaculoasă în jungla Amazonului. Animalul extrem de rar pe care cercetătorii l-au căutat ani...
Film Now
Ian McKellen, devastat de moartea lui Patrick Stewart: "Un om pe care te puteai baza, pe care îl admirai și...
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...