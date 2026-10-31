Serghei Lavrov, deranjat de prezența Poloniei la G20. SUA au depus o moțiune ca Varșovia să devină membru permanent

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri că invitarea Poloniei la reuniunile G20 este contraproductivă şi contravine practicii diplomatice de a căuta consensul la astfel de reuniuni, relatează Reuters.

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a declarat reporterilor din Atlanta că SUA au înaintat o moţiune pentru ca Polonia să devină membru permanent al G20, iar Varşovia face lobby în acest sens.

„Desigur, acest lucru încalcă principiile diplomaţiei, şi în special ale diplomaţiei multilaterale, în care membrii unor asociaţii precum G20 acţionează pe baza consensului”, a declarat Lavrov reporterilor în marja unei reuniuni a miniştrilor de externe ai G20 care a avut loc la Atlanta, în SUA, potrivit agenţiilor de ştiri ruseşti, scrie News.ro.

„Este vorba despre ordinea de zi şi despre trimiterea de invitaţii către noi participanţi”, a precizat el.

Polonia, a susţinut Lavrov, „nu aduce nimic” la reuniune. El a spus că Varşovia nu îndeplineşte condiţiile necesare pentru a participa la reuniune, deoarece economia sa nu este suficient de mare, iar descrierea acesteia ca reprezentantă a „Europei de Est” este eronată, întrucât exista deja o reprezentare suficientă din partea NATO şi a Uniunii Europene.

Lavrov a ţinut să precizeze că Rusia nu a fost supusă niciunei presiuni în ceea ce priveşte invitarea Poloniei la reuniunea de la Atlanta. „Americanii pur şi simplu l-au invitat pe ministrul polonez, acesta a venit şi s-a aşezat pe scaunul care i-a fost pus la dispoziţie”, a declarat Lavrov.

Sikorski, în declaraţiile sale făcute presei, solicitase între altele un armistiţiu rapid în Marea Neagră, care să permită transportul în condiţii de siguranţă al încărcăturilor de cereale atât din Ucraina, cât şi din Rusia.

Editor : B.E.