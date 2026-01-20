Live TV

Lavrov amenință direct Chișinăul: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Foto: Profimedia Images
Popșoi: Dacă situația scapă de sub control, va trebui să luăm decizii dificile

Planurile Republicii Moldova de a se uni cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldovei, a declarat, marţi, ministrul de externe rus Serghei Lavrov, informează Reuters. Cu o zi înainte, ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popşoi, a afirmat că Chișinăul ar putea ridica problema unirii cu România, după modelul din 1918, în cazul în care Federația Rusă va începe să amenințe suveranitatea și integritatea teritorială a țării, relatează Newsmaker.md.

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat săptămâna trecută că ar vota în favoarea unificării cu România vecină, membră a UE și a NATO, dacă ar avea loc un referendum, pentru a ajuta la protejarea democraţiei fragile a Republicii Moldova de presiunile ruseşti.

Sandu a acuzat în repetate rânduri Rusia de amestec în Republica Moldova, o fostă republică sovietică cu aproximativ 2,4 milioane de locuitori, cu o majoritate vorbitoare de limba română şi o minoritate vorbitoare de limba rusă, menţionează agenţia de presă citată.

Lavrov a mai declarat, totodată, că Rusia nu poate decât să regrete faptul că Republica Moldova a început procesul de denunţare a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenţei sale la Comunitatea Statelor Independente (CSI).

Rusia este interesată să construiască relații normale cu Moldova, iar Moscova nu oferă niciun pretext pentru ca Chișinăul să întreprindă acțiuni ostile la instigarea Uniunii Europene, a mai afirmat Serghei Lavrov.

„Suntem pe deplin angajați să menținem relații normale cu Moldova. Nu oferim niciun motiv pentru ca Chișinăul să întreprindă acțiuni ostile, instigat de Uniunea Europeană. Din păcate, Uniunea Europeană nu rămâne în urmă față de autoritățile actuale de la Chișinău, care îi sunt pe deplin subordonate”, a spus Lavrov, relatează TASS. 

Şeful diplomaţiei ruse a făcut aceste declaraţii în tradiţionala sa conferinţă de presă în care rezumă anul 2025 din perspectiva diplomaţiei ruse, având ca temă centrală războiul din Ucraina.

Popșoi: Dacă situația scapă de sub control, va trebui să luăm decizii dificile

Întrebat într-o emisiune difuzată de Radio Moldova despre posibilitatea organizării unui referendum și șansele ca acesta să fie validat, șeful diplomației de la Chișinău a subliniat că o decizie privind reunirea cu România poate fi luată exclusiv de cetățeni și doar cu sprijinul unei majorități covârșitoare.

Mihai Popșoi a făcut referire la războiul din Ucraina și a amintit că Federația Rusă „se apropie de granițele noastre încă din 2014”. „Evident, dacă situația scapă de sub control și nu doar suveranitatea și integritatea teritorială a statului, ci și viețile și existența cetățenilor noștri sunt puse în pericol, va trebui să luăm decizii dificile. Dar ne dorim să trăim în pace. Nu ne dorim o invazie rusească și sperăm că părțile implicate în conflict vor ajunge la un acord de pace”, a declarat ministrul.

Oficialul a recunoscut că unirea cu România nu este o decizie ușoară și că aceasta necesită consensul unei majorități largi a populației. „Dacă ar fi fost o decizie simplă, ar fi fost luată deja. Până când nu va exista o majoritate care să susțină această opțiune, unirea nu se va produce, indiferent de dorințele sau voturile unuia sau altuia dintre politicieni”, a spus Popșoi.

Ministrul de Externe a precizat că opțiunea sa personală într-un eventual referendum privind unirea cu România este „evidentă” pentru cei care dețin și cetățenia română.

