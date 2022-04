Serghei Lavrov: Rusia nu se consideră în război cu NATO, o astfel de evoluție ar crește riscul de război nuclear

Rusia nu consideră că se află în stare de război cu NATO, pentru că o astfel de evoluție ar crește riscurile unui război nuclear, o perspectivă ce nu ar trebui permisă, a declarat vineri ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de agenția RIA Novosti. În schimb, șeful diplomației de la Moscova acuză că NATO că se consideră în război cu Rusia și susține că țările occidentale au început să vorbească despre război nuclear, și nu Moscova.

„Nu ne considerăm în stare de război cu NATO, pentru că acesta ar fi un pas ce ar crește riscurile a ceea ce tocmai am discutat (declanșarea unui război nuclear - n.r.)”, a declarat Lavrov într-un interviu pentru canalul de televiziune Al-Arabia. „Din păcate, există sentimentul că NATO crede că este în război cu Rusia. NATO, SUA, liderii europeni, mulți dintre ei, în special în Marea Britanie, în SUA, în Polonia, în Franța, Germania și, desigur, șeful diplomației europene Borrell spun direct că (președintele rus Vladimir) Putin trebuie să piardă, că Rusia trebuie învinsă. Când cineva folosește o astfel de retorică, cred că are impresia că duce un război împotriva cuiva pe care vrea să îl învingă”, a adăugat Lavrov.

Lavrov spune că invazia din Ucraina este un răspuns la acțiunile NATO

Pe de altă parte, potrivit Al-Arabyia, Lavrov a spus că „operațiunea specială” din Ucraina - sintagma cu care Moscova își numește invazia din țara vecină - a fost un „răspuns la ceea ce NATO făcea în Ucraina pentru pregăti această țară pentru o poziție foarte agresivă la adresa Federației Ruse”.

„Li s-au dat arme ofensive, inclusiv arme care pot ajunge pe teritoriul rusesc, se construiau baze militare, inclusiv la Marea Azov, se desfășurau zeci de exerciții militare, multe dintre ele inclusiv pe teritoriul ucrainean, efectuate sub auspiciile NATO, iar majoritatea acestor exerciții erau concepute împotriva intereselor Federației Ruse, astfel încât scopul acestei operațiuni este de a se asigura că aceste planuri nu se materializează”, a declarat Lavrov.

El a adăugat că Rusia cunoaște rutele folosite de Occident pentru aprovizionarea Ucrainei cu arme și a spus că de îndată ce aceste arme ajung pe teritoriul ucrainean, ele sunt „o țintă corectă” pentru operațiunea specială a Rusiei.

Lavrov susține, pe de altă parte, că Rusia a înaintat multe propuneri pentru a evita invazia din Ucraina, dar nu a reușit să ajungă la un acord cu Kievul și NATO. „În toți acești ani am inițiat proiecte de tratate, proiecte de acorduri cu NATO, cu țările din Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, iar în ultima vreme, în decembrie anul trecut, am propus o altă inițiativă Statelor Unite și NATO de a încheia tratate cu amândouă privind garanțiile de securitate pentru toate țările din spațiul euroatlantic, fără ca ele să adere la vreo alianță militară”, a declarat ministrul rus de externe. „De fiecare dată când am inițiat aceste demersuri, ele au fost practic respinse mai mult sau mai puțin politicos. În 2009, am propus Tratatul de Securitate Europeană, pe care NATO a refuzat să îl ia în considerare”, a menționat Lavrov.

„NATO, în ciuda promisiunilor și a promisiunilor liderilor săi, se apropia tot mai mult de granița rusă și ne spuneau: Nu vă fie teamă, suntem o alianță defensivă și nu vom reprezenta o amenințare la adresa securității voastre”, a menționat Lavrov. Caracterul defensiv al alianței militare occidentale este o minciună, acuză Lavrov, amintind de o declarație recentă a ministrului britanic de externe, Liz Truss, care a spus că NATO trebuie să devină un jucător global.

Lavrov a adăugat că NATO a fost într-adevăr o alianță defensivă, dar asta pe vremea când exista un Zid al Berlinului și un „zid geopolitic între NATO și Tratatul de la Varșovia”.

„Când Tratatul de la Varșovia a dispărut, când Uniunea Sovietică a încetat să mai existe, NATO a decis ca linia de apărare să fie mutată spre est și a mutat această linie de apărare de cinci ori”, a spus Lavrov, referindu-se la valurile succesive de extindere a Alianței Nord-Atlantice către țări din fostul spațiu comunist al Europei.

Lavrov: Rusia nu amenință pe nimeni cu războiul nuclear, țările occidentale încep să vorbească despre asta

„Am fost întrebat dacă un război nuclear este posibil, dacă riscurile unui război nuclear au crescut și dacă Rusia pleacă de la premisa că acest lucru s-ar putea întâmpla. Am răspuns că, încă de la începutul cooperării noastre cu administrația (fostului președinte american Donald) Trump, le-am sugerat să reafirme teza Reagan-Gorbaciov din 1997, potrivit căreia nu pot exista câștigători într-un război nuclear și, prin urmare, acesta nu ar trebui declanșat niciodată”, a mai declarat Lavrov în interviul acordat televiziunii Al-Arabiya, potrivit RIA Novosti.

„Nu este Rusia cea care se joacă cu cuvintele "război nuclear". Vă amintiți, (Vladimir - n.r.) Zelenski a declarat în ianuarie că Ucraina a făcut o greșeală atunci când a renunțat la statutul său nuclear. Apoi a spus că Ucraina ar trebui să ia în considerare achiziționarea de arme nucleare. Premierul polonez a declarat recent că Varșovia ar saluta desfășurarea de arme nucleare americane pe teritoriul său și redistribuirea acestora din Germania în Polonia. Noi nu ne jucăm niciodată cu astfel de noțiuni periculoase. Niciodată. Ar trebui să ne angajăm cu toții să respectăm declarațiile celor cinci puteri nucleare - un război nuclear nu poate fi declanșat niciodată. Dar țările occidentale ar trebui în acest caz să ia măsuri drastice împotriva oficialilor din Ucraina și Polonia care nu văd niciun pericol în a se juca cu astfel de cuvinte”, a adăugat Lavrov.

Ministrul rus de externe declara recent că riscul unui război nuclear este real, iar acest pericol nu trebuie subestimat. La începutul invaziei rusești în Ucraina, Putin a pus forțele nucleare ruse în stare de alertă ridicată, provocând îngrijorări cu privire la intențiile sale. De asemenea, în ultima vreme propaganda rusă dezbate tot mai mult subiectul unui atac nuclear, iar președintele rus a amenințat, miercuri, cu un „răspuns fulgerător și rapid”, dacă „cineva din exterior va dori să intervină în Ucraina”. El a spus că va folosi „toate instrumentele” în cazul în care va exista vreo intervenție din partea cuiva care să reprezinte o „amenințare strategică” pentru Rusia în războiul din Ucraina.

Președintele Joe Biden a declarat joi că amenințările Rusiei cu arma nucleară sunt „iresponsabile” și „arată un sentiment de disperare” pe care Moscova îl are în fața eșecului de a-și atinge obiectivele inițiale în Ucraina, dar pe de altă parte, el a dat asigurări că SUA sunt pregătite „pentru orice ar face” rușii.

Editor : Luana Pavaluca