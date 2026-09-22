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Serghei Lavrov se va întâlni cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, anunță presa rusă

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Sursa foto: Profimedia
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Întâlnirea dintre ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, este preconizată pentru data de 23 septembrie, la New York.

Acest lucru a fost declarat într-un interviu acordat agenției TASS de către directorul departamentului pentru organizații internaționale al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Kirill Logvinov, în ajunul participării delegației ruse, condusă de Lavrov, la lucrările săptămânii la nivel înalt a Adunării Generale a ONU.

„Din câte știu, întâlnirea dintre Serghei Lavrov și Marco Rubio este programată pentru 23 septembrie”, a menționat diplomatul.

Răspunzând la o întrebare privind perspectivele unor întâlniri bilaterale ale lui Lavrov, în marja Adunării Generale, cu alți reprezentanți ai țărilor occidentale, Logvinov a precizat că „în cazul primirii unor solicitări în acest sens”, inclusiv din partea reprezentanților țărilor occidentale, partea rusă „le va analiza ținând cont de programul șederii ministrului la New York”. „Nu am refuzat niciodată astfel de întâlniri”, a concluzionat el.

Dezbaterea politică generală a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU începe marți la New York. În cursul săptămânii viitoare, aproape 130 de lideri mondiali se vor reuni la sediul organizației mondiale, unde, pe fondul conflictelor în curs din Orientul Mijlociu și din Ucraina, al dezbaterilor privind inteligența artificială și viitorul însuși al ONU, își vor expune pozițiile țărilor lor cu privire la principalele probleme internaționale. Dezbaterile generale vor avea loc în perioada 22-26 septembrie și se vor încheia pe 28 septembrie.

Editor : A.R.

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