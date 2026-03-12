Live TV

Serviciile americane de informații afirmă că guvernul iranian e încă solid și nu riscă să se prăbușească, potrivit surselor Reuters

Data publicării:
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
Imagine cu caracter ilustrativ. Război în Orientul Mijlociu. Foto: Profimedia
Datele sugerează că kurzilor le lipsește puterea de foc necesară unei lupte contra Iranului

Serviciile secrete americane indică faptul că regimul aflat la putere în Iran este încă în mare parte intact și nu riscă să se prăbușească în curând, după aproape două săptămâni de bombardamente neîncetate din partea SUA și Israelului, potrivit a trei surse familiarizate cu problema, citate de Reuters.

O „multitudine” de rapoarte ale serviciilor secrete oferă „o analiză consistentă conform căreia regimul nu este în pericol” de prăbușire și „păstrează controlul asupra populației iraniene”, a declarat una dintre surse, toate beneficiind de anonimat pentru a discuta concluziile serviciilor secrete americane.

Ultimul raport a fost finalizat în ultimele zile, a declarat sursa.

Pe fondul presiunii politice crescânde din cauza costurilor ridicate ale petrolului, președintele Donald Trump a sugerat că va pune capăt „în curând” celei mai mari operațiuni militare americane din 2003. Dar găsirea unui final acceptabil pentru război ar putea fi dificilă dacă liderii iranieni cu poziții dure rămân ferm înfipți în pozițiile lor.

Raportul serviciilor de informații subliniază coeziunea conducerii clericale a Iranului, în ciuda asasinării liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, pe 28 februarie, în prima zi a atacurilor SUA și Israelului.

Oficialii israelieni au recunoscut, în discuții private, că nu există certitudinea că războiul va duce la prăbușirea guvernului clerical, a declarat pentru Reuters un înalt oficial israelian.

Sursele au subliniat că situația de pe teren este fluidă și că dinamica din interiorul Iranului s-ar putea schimba.

Biroul Directorului Național de Informații și Agenția Centrală de Informații au refuzat să comenteze.

Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Schimbarea obiectivelor

De la declanșarea războiului, SUA și Israelul au lovit o serie de ținte iraniene, inclusiv apărarea aeriană, instalațiile nucleare și membri ai conducerii de vârf.

Administrația Trump a dat diverse motive pentru război. La anunțarea începerii operațiunii americane, Trump a îndemnat iranienii să „preia controlul asupra guvernului”, dar consilierii de vârf au negat ulterior că obiectivul era înlăturarea conducerii iraniene.

Pe lângă Khamenei, atacurile au ucis zeci de înalți oficiali și unii dintre cei mai înalți comandanți ai Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), o forță paramilitară de elită care controlează o mare parte a economiei.

Cu toate acestea, rapoartele serviciilor de informații americane indică faptul că IRGC și liderii interimari care au preluat puterea după moartea lui Khamenei păstrează controlul asupra țării.

Adunarea Experților, un grup de clerici șiiți de rang înalt, a declarat la începutul acestei săptămâni că fiul lui Khamenei, Mojtaba, este noul lider suprem.

Israelul nu are intenția de a permite ca vreo rămășiță a fostului guvern să rămână intactă, a declarat o a patra sursă familiarizată cu problema.

Nu este clar cum actuala campanie militară americano-israeliană ar putea răsturna guvernul.

Probabil ar fi nevoie de o ofensivă terestră care să permită oamenilor din Iran să protesteze în siguranță în stradă, a spus sursa.

Administrația Trump nu a exclus trimiterea de trupe americane în Iran.

Datele sugerează că kurzilor le lipsește puterea de foc necesară unei lupte contra Iranului

Reuters a raportat săptămâna trecută că milițiile kurde iraniene cu sediul în Irakul vecin s-au consultat cu SUA cu privire la modul și oportunitatea de a ataca forțele de securitate iraniene din partea de vest a țării.

O astfel de incursiune ar putea exercita presiune asupra serviciilor de securitate iraniene din zonă, permițând iranienilor să se ridice împotriva guvernului.

Abdullah Mohtadi, șeful Partidului Komala din Kurdistanul iranian, parte a unei coaliții de șase partide kurde iraniene, a declarat miercuri într-un interviu că partidele sunt foarte bine organizate în Iran și că „zeci de mii de tineri sunt gata să ia armele” împotriva guvernului dacă vor primi sprijinul SUA.

Mohtadi a spus că a primit rapoarte din interiorul Kurdistanului iranian conform cărora unitățile IRGC și alte forțe de securitate au abandonat bazele și cazarmele din teama atacurilor SUA și israeliene.

„Am observat semne tangibile de slăbiciune în zonele kurde”, a spus el.

Însă rapoarte recente ale serviciilor de informații americane au pus la îndoială capacitatea grupurilor kurde iraniene de a susține o luptă împotriva serviciilor de securitate iraniene, potrivit a două surse familiarizate cu aceste evaluări.

Informațiile indică faptul că grupurile nu dispun de puterea de foc și de efectivele necesare, au spus acestea.

Guvernul regional kurd, care guvernează regiunea autonomă a Kurdistanului irakian, unde își au sediul grupurile kurde iraniene, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Grupurile kurde iraniene au solicitat în ultimele zile înalților oficiali de la Washington și legislatorilor americani ca SUA să le furnizeze arme și vehicule blindate, a declarat o altă persoană familiarizată cu această chestiune.

Însă Trump a declarat sâmbătă că a exclus posibilitatea ca grupurile kurde iraniene să intre în Iran.

