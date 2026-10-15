Serviciile de informații americane au transmis un avertisment Ucrainei privind atacurile asupra infrastructurii energetice rusești

Oficiali ai serviciilor de informații americane au avertizat Ucraina că Washingtonul va opri imediat schimbul de informații dacă Kievul va continua atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, relatează Kyiv Post.

Potrivit publicației The Washington Post, care citează o persoană familiarizată cu situația, avertismentul a fost transmis ambasadei Ucrainei la Washington. Acesta a venit pe fondul disputelor privind „armistițiul energetic” anunțat de președintele american Donald Trump și al nemulțumirilor exprimate de Ucraina, potrivit cărora unele atacuri rusești cu rachete balistice au avut loc fără avertismente prealabile din partea partenerilor.

Administrația Trump a avertizat anterior că ar putea suspenda schimbul de informații și opri achizițiile europene de arme americane destinate Ucrainei dacă Kievul ar refuza să oprească atacurile în profunzime asupra infrastructurii energetice rusești.

Sursa citată de Kyiv Post a precizat că SUA nu au întrerupt complet schimbul de informații. Aceasta a mai menționat că rachetele folosite în atacurile recente asupra Kievului au reușit anterior să evite sistemele de avertizare.

„Au primit această informație la nivel militar”

Anterior, Volodimir Zelenski a declarat că forțele ucrainene nu au primit avertismente din partea partenerilor cu privire la lansările de rachete balistice rusești către Kiev timp de două nopți consecutive, în condițiile în care atacurile au vizat infrastructura energetică a capitalei.

Ulterior, el a contestat explicația Pentagonului potrivit căreia un incident tehnic ar fi fost responsabil pentru lipsa avertismentelor. Potrivit Financial Times, Zelenski a afirmat că necomunicarea avertismentelor a reflectat o decizie deliberată.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat că liderii militari au primit avertismente privind posibilitatea întreruperii schimbului de informații.

„Le-au spus acest lucru generalilor mei, nu mie”, a declarat el. „Generalii mei mi-au spus că au primit această informație la nivel militar.”

Trump a afirmat însă că cooperarea în domeniul informațiilor va continua.

„Îi ajutăm și facem schimb de informații. Vrem ca războiul să se încheie”, le-a spus el reporterilor.

Trump a anunțat un „armistițiu energetic” imediat între Rusia și Ucraina pe 11 octombrie, afirmând că ambele părți au fost de acord. El a cerut Ucrainei să se abțină de la atacarea rafinăriilor de petrol din Rusia.

Zelenski anunță reluarea atacurilor asupra rafinăriilor rusești

După mai multe zile de atacuri rusești, Zelenski a declarat că a ridicat interdicția privind loviturile asupra rafinăriilor rusești.

Liderul ucrainean a anunțat că Kievul va relua atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, după ce Washingtonul a făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a opri aceste operațiuni. El a avertizat că SUA au pus în pericol viețile ucrainenilor prin restricționarea accesului la informații și la comunicațiile prin satelit Starlink.

„Blocajul [privind atacurile asupra rafinăriilor] a fost ridicat. Am terminat cu asta”, a declarat Zelenski publicației Financial Times, într-un interviu acordat la Londra.

Săptămâna trecută, Trump a anunțat un acord prin care Rusia urma să furnizeze motorină piețelor din SUA și celor internaționale, provocând critici din partea unor parlamentari americani și a aliaților europeni.

Zelenski a descris acordul drept o „victorie simplă” pentru Kremlin, într-un interviu acordat miercuri jurnalistului britanic Piers Morgan.

„Este păcat că pierdem un partener puternic”, a declarat Zelenski.

„Nu este partea corectă a istoriei”

El l-a acuzat, de asemenea, pe Trump că ține partea Rusiei în război, susținând că Washingtonul ar trebui să rămână neutru, în loc să favorizeze Moscova.

„Aceasta este țara noastră, corpul nostru, casa noastră, copiii noștri”, a spus Zelenski. „De aceea este dureros când Trump alege o tabără.”

„Dacă ești la mijloc, trebuie să rămâi la mijloc. Nu de partea greșită”, a adăugat el. „Aceasta nu este partea corectă a istoriei.”

Disputa are loc în contextul în care forțele ruse continuă atacurile asupra instalațiilor energetice din Ucraina. Zelenski a declarat că loviturile rusești au lăsat peste 600.000 de oameni fără energie electrică.

Moscova și-a intensificat, de asemenea, atacurile aeriene, în timp ce progresele pe câmpul de luptă rămân limitate, ambele părți vizând infrastructura energetică.

Zelenski a încercat să consolideze sprijinul european, pe fondul incertitudinii privind angajamentul Washingtonului față de Ucraina. În timpul vizitei sale la Londra, de miercuri, el s-a întâlnit cu prim-ministrul britanic Andy Burnham și cu regele Charles al III-lea.

Editor : C.S.