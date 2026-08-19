Serviciile de informații de la Kiev avertizează că Rusia nu se pregătește de pace. Ce planuri are Moscova

Rusia nu dă niciun semn că se pregătește să pună capăt războiului împotriva Ucrainei și nu intenționează să ajungă la un acord de pace până la sfârșitul anului 2026, susține Vadîm Skibițki, adjunctul șefului Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (HUR), relatează Kyiv Post.

Într-un interviu acordat RBC-Ucraina, Skibițki a declarat că președintele rus Vladimir Putin intenționează să continue operațiunile militare și să își urmărească obiectivele teritoriale, inclusiv cucerirea integrală a regiunii Donețk.

„Până la sfârșitul acestui an, nu va exista niciun acord și nu va fi semnat niciun acord de pace”, a spus Skibițki, citând evaluările HUR privind planurile militare și politice ale Rusiei.

Rusia se pregătește pentru atacuri în timpul iernii

Potrivit lui Skibițki, Rusia este așteptată să continue în toamnă și iarnă atacurile asupra industriei ucrainene de apărare, obiectivelor militare, infrastructurii energetice, logisticii și stațiilor de alimentare cu combustibil.

Electricitatea și încălzirea vor fi deosebit de vulnerabile în timpul iernii, a spus oficialul ucrainean. De asemenea, sistemul ucrainean de transport al gazelor și instalațiile de producție a gazelor din regiunile Poltava și Harkov ar putea fi vizate.

Skibițki a declarat că forțele ruse au dezvoltat o dronă destinată atacării liniilor de transport al energiei electrice. Potrivit acestuia, drona transportă în aripi un element exploziv capabil să taie metalul.

Infrastructura de alimentare cu apă ar putea fi, de asemenea, vizată, a mai spus el.

Rusia a atacat deja poduri din regiunile aflate în apropierea frontului și poduri importante din regiunea Odesa, potrivit lui Skibițki.

O nouă mobilizare

HUR nu exclude posibilitatea unei noi mobilizări în Rusia după alegeri, a declarat Skibițki.

El a spus că Rusia nu dispune în prezent de efectivele necesare pentru a crea noi formațiuni militare și pentru a transforma brigăzile existente în divizii.

Potrivit estimărilor HUR citate de Skibițki, aproximativ 670.000 de militari ruși se află în componenta de luptă implicată în războiul împotriva Ucrainei, iar alți 65.000 de militari se află în rezerva operațională.

Pierderile armatei ruse depășesc, de asemenea, numărul persoanelor recrutate lunar, a spus oficialul ucrainean.

În iunie, pierderile armatei ruse au fost estimate la aproximativ 39.000 de militari, în timp ce aproximativ 36.000 de persoane au semnat contracte cu armata. În iulie, pierderile au ajuns la cel puțin 40.000 de militari, față de aproximativ 39.000 de noi contracte.

Potrivit datelor HUR citate de Skibițki, Rusia și-a stabilit pentru 2026 obiectivul de a recruta 409.000 de militari pe bază de contract.

„Nu există trupe”

Rusia ar putea, teoretic, să lanseze în acest an o ofensivă din nordul Ucrainei, inclusiv în direcția regiunilor Kiev sau Cernihiv, însă în prezent nu există semne că Moscova pregătește o astfel de operațiune, a declarat Skibițki.

„Nu există condiții sau indicatori care să arate că sunt pregătiți pentru această operațiune și nu există trupe pentru aceasta”, a spus el.

Situația s-ar putea schimba dacă Rusia lansează o nouă mobilizare.

Skibițki a declarat că, pe baza experienței Rusiei cu mobilizarea din 2022, un nou val lansat mai târziu în acest an i-ar putea permite Moscovei să formeze o forță de atac semnificativă până în februarie sau la începutul anului 2027.

Atacurile ucrainene au un impact tot mai mare în Rusia

Atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune au un impact tot mai mare în interiorul Rusiei, susține Skibițki. El spune că operațiunile ucrainene de atac în profunzime au devenit a doua cea mai mare preocupare a populației ruse, după nivelul de trai.

Atacurile asupra rafinăriilor petroliere rusești au redus veniturile bugetului rus și ale marilor companii și au creat probleme suplimentare pentru Moscova în ceea ce privește transportul petrolului brut, potrivit oficialului HUR.

Atacurile ucrainene din Crimeea ocupată și din sudul Ucrainei au perturbat, de asemenea, logistica rusă și au distrus sisteme radar, sisteme de apărare antiaeriană, precum și elemente ale sistemelor ruse de comandă militară și control al armamentului, a mai spus Skibițki.

Un posibil conflict cu NATO

Skibițki a avertizat că activitatea actuală a Rusiei în raport cu țările NATO se concentrează în principal pe amenințări asimetrice și hibride.

El a indicat drone neidentificate, campanii de informare care vizează armele NATO și dezvoltarea unor mișcări politice și civice favorabile Moscovei.

„Acestea sunt măsuri hibride desfășurate de Rusia”, a spus Skibițki, adăugând că astfel de activități au precedat, în trecut, conflicte militare.

Potrivit evaluărilor HUR citate în interviu, Rusia se pregătește pentru un posibil război cu NATO până în 2030.

La rândul lor, țările NATO se pregătesc pentru această posibilitate prin creșterea cheltuielilor pentru apărare, extinderea producției industriei militare și desfășurarea unor exerciții menite să pregătească un posibil conflict cu Rusia.

Editor : C.S.