Serviciile de informații militare belgiene, ținta unui atac cibernetic pro-rus

Mai multe site-uri web ale serviciului de informații militare belgian, SGRS, au fost joi ținta unui atac cibernetic de tip DDosS, condus de colectivul NoName057. Hackerii au revendicat atacul în aceeași zi prin Telegram. Vineri, Ministerul Apărării a confirmat agenției Belga că atacul a avut loc, precizând că impactul său a fost extrem de limitat, scrie 7sur7.be.

Joi, la ora 13:18, hackerii au publicat un mesaj pe Telegram în care revendicau un atac cibernetic asupra mai multor site-uri ale SGRS (Serviciul General de Informații și Securitate). Mesajul făcea referire explicită la un interviu recent al ministrului Apărării, Theo Francken, pentru revista Humo, în care acesta declara că NATO „ar distruge” Moscova dacă Rusia ar ataca Bruxelles-ul. „Îi recomandăm ministrului belgian să nu mai facă astfel de declarații”, au indicat infractorii cibernetici în mesajul lor.

Imediat după această revendicare, Belga a constatat că site-ul principal al SGRS era temporar inaccesibil. În timpul unui atac DDoS, serverele sunt „bombardate” cu cereri, ceea ce le supraîncarcă și le face inaccesibile utilizatorilor legitimi. Cu toate acestea, hackerii nu pot fura date în acest mod.

Vineri, Ministerul Apărării a confirmat atacul. „Putem confirma că a fost probabil un atac DDoS împotriva site-ului web al SGRS”, a declarat un purtător de cuvânt. „Nu a avut loc nicio intruziune pe site și nimic nu indică faptul că informații sensibile au fost consultate sau că date au fost divulgate. Site-ul web a fost inaccesibil pentru o scurtă perioadă, dar este din nou pe deplin operațional.”

Site-urile Proximus și Scarlet vizate miercuri

Nu este primul atac al colectivului împotriva Belgiei. La sfârșitul anului trecut, site-urile web ale unei serii de organisme publice și mass-media au fost vizate timp de mai multe zile consecutive de către acești infractori cibernetici.

De câteva zile, hackerii au devenit din nou mai activi. Miercuri, site-urile companiilor de comunicații Proximus și Scarlet au fost vizate în mod special. Este probabil ca alte atacuri să afecteze țara în zilele următoare. Conform mesajelor postate pe Telegram, se pare că o nouă campanie împotriva Belgiei a fost lansată de colectiv.

