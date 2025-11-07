Live TV

Serviciile de informații militare belgiene, ținta unui atac cibernetic pro-rus

Data publicării:
Atac cibernetic
Foto: Profimedia
Din articol
Site-urile Proximus și Scarlet vizate miercuri

Mai multe site-uri web ale serviciului de informații militare belgian, SGRS, au fost joi ținta unui atac cibernetic de tip DDosS, condus de colectivul NoName057. Hackerii au revendicat atacul în aceeași zi prin Telegram. Vineri, Ministerul Apărării a confirmat agenției Belga că atacul a avut loc, precizând că impactul său a fost extrem de limitat, scrie 7sur7.be.

Joi, la ora 13:18, hackerii au publicat un mesaj pe Telegram în care revendicau un atac cibernetic asupra mai multor site-uri ale SGRS (Serviciul General de Informații și Securitate). Mesajul făcea referire explicită la un interviu recent al ministrului Apărării, Theo Francken, pentru revista Humo, în care acesta declara că NATO „ar distruge” Moscova dacă Rusia ar ataca Bruxelles-ul. „Îi recomandăm ministrului belgian să nu mai facă astfel de declarații”, au indicat infractorii cibernetici în mesajul lor.

Imediat după această revendicare, Belga a constatat că site-ul principal al SGRS era temporar inaccesibil. În timpul unui atac DDoS, serverele sunt „bombardate” cu cereri, ceea ce le supraîncarcă și le face inaccesibile utilizatorilor legitimi. Cu toate acestea, hackerii nu pot fura date în acest mod.

Vineri, Ministerul Apărării a confirmat atacul. „Putem confirma că a fost probabil un atac DDoS împotriva site-ului web al SGRS”, a declarat un purtător de cuvânt. „Nu a avut loc nicio intruziune pe site și nimic nu indică faptul că informații sensibile au fost consultate sau că date au fost divulgate. Site-ul web a fost inaccesibil pentru o scurtă perioadă, dar este din nou pe deplin operațional.”

Site-urile Proximus și Scarlet vizate miercuri

Nu este primul atac al colectivului împotriva Belgiei. La sfârșitul anului trecut, site-urile web ale unei serii de organisme publice și mass-media au fost vizate timp de mai multe zile consecutive de către acești infractori cibernetici.

De câteva zile, hackerii au devenit din nou mai activi. Miercuri, site-urile companiilor de comunicații Proximus și Scarlet au fost vizate în mod special. Este probabil ca alte atacuri să afecteze țara în zilele următoare. Conform mesajelor postate pe Telegram, se pare că o nouă campanie împotriva Belgiei a fost lansată de colectiv.

 

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
1
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
2
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
danut mocanu dat in urmarit de politie
4
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
bani lei
5
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și pensionari. Primele...
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
Digi Sport
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
d trump la un pranz de lucru, cu tacamuri pe masa
Trump laudă România: „Îmi plac românii, cred că sunt un popor...
sorin grindeanu
REPORTAJ. Congresul PSD, cronica unui eveniment fără emoții pentru...
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Foto: Profimedia
Oana Ţoiu: Președintele Nicușor Dan l-a invitat pe Recep Tayyip...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
Trump ia în calcul cererea lui Orban de a scuti Ungaria de la...
Ultimele știri
Un șofer STB a furat 240 de litri de motorină din vehiculul pe care îl conducea. Polițiștii l-au prins în flagrant
131 de pistoale, peste 600 kg de tutun și sute de mii de țigări, descoperite într-un autocamion care voia să intre în țară
Un tânăr de 21 de ani a ucis un bărbat în Covasna, din cauza unei datorii. Agresorul a fost arestat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
„Orice dronă care perturbă spațiul aerian trebuie doborâtă”. Belgia își consolidează centrul de securitate aeriană
„Orice dronă care perturbă spațiul aerian trebuie doborâtă”. Belgia își consolidează centrul de securitate aeriană
aeroport bruxelles
Serviciile secrete de la Bruxelles dezvăluie cine se află în spatele incidentelor cu dronele care au dus la închiderea aeroporturilor
Belgium: BELGIUM ZAVENTEM AIRPORT
Belgia își convoacă ”CSAT-ul”, din cauza incursiunii dronelor în spațiul său aerian. „Nu a fost opera unor amatori”
barbat arestat
Un bărbat abia eliberat din închisoare a fost arestat din nou chiar la poarta Penitenciarului Deva. Care este motivul
aeroport bruxelles
Aeroportul din Bruxelles a fost închis din cauza depistării unor drone în apropierea terminalului
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte în Săgetător aduce o explozie de energie și curaj. Patru zodii vor avea o doză de nebunie frumoasă în...
Cancan
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Fanatik.ro
Giovanni Becali, detalii sfâșietoare despre situația lui Dan Petrescu: ”Vreau să aud niște vești că e mai...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Dezvăluiri tari: „Dacă venea Louis Munteanu, schimbam sistemul”. Cum se pregătea să joace FCSB. Exclusiv
Adevărul
Cum s-ar schimba viața românilor dacă am deveni vecini cu Rusia: „Consolidarea fiscală de acum o să ni se...
Playtech
Tichete sociale 2025: Pensionarii cu venituri mici pot cere a 13-a pensie. Suma e fixă și se acordă doar la...
Digi FM
Cine e Natalie Puskinova, Miss Earth 2025. Are doar 21 de ani și preocupări lăudabile
Digi Sport
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția...
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Băiatul lui Michael J. Fox s-a căsătorit. Starul din „Înapoi în viitor” mai are trei fete. Cum își descria...
Adevarul
Imagini virale cu Trump surprins dormind în timpul conferinţei în care un invitat a leşinat lângă el...
Newsweek
Care pensionari iau 625 lei în plus la pensie până la finalul anului? În ce zile intră banii?
Digi FM
Emoție pură! John Lewis schimbă tonul de Crăciun și pune reflectorul pe relația tată - fiu. Noul spot e o...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
„Ea este forța care-l ține atât de energic și viu!” Dezvăluiri despre povestea de iubire trăită de Dick Van...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...