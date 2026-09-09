Serviciile de informații ucrainene avertizează că Rusia urmează să testeze o nouă rachetă balistică. Unde ar putea lovi

Rusia intenționează să efectueze până la sfârșitul anului 2026 testele finale ale unui nou tip de rachetă balistică, cu o rază de acțiune de până la 800 de kilometri, potrivit serviciilor de informații militare ucrainene. Moscova ar putea încerca să lovească ținte din vestul Ucrainei în cadrul testelor, susține generalul-maior Vadim Skibițki, adjunctul șefului Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării de la Kiev (HUR), relatează Kyiv Post.

Skibițki a prezentat această evaluare în cadrul unei reuniuni recente a Consiliului Interparlamentar Ucraina-NATO.

„Potrivit estimărilor noastre, Rusia intenționează să efectueze până la sfârșitul acestui an testele finale ale unui nou tip de rachetă balistică, cu o rază de acțiune de până la 800 de kilometri”, a declarat Skibițki.

Serviciile de informații ucrainene consideră că Rusia ar putea încerca să lovească ținte din vestul Ucrainei ca parte a programului de testare a noii arme.

Skibițki a mai spus că Rusia crește intensitatea atacurilor cu rachete și drone asupra Ucrainei, în încercarea de a provoca o criză socială și economică. Potrivit acestuia, Moscova urmărește, de asemenea, să își majoreze producția de rachete balistice și să le extindă raza de acțiune.

Oficialul ucrainean le-a cerut partenerilor Kievului să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei și să limiteze accesul acesteia la componente străine utilizate pentru producerea armelor cu rază lungă de acțiune.

Pierderile Rusiei ar fi depășit numărul recruților

Skibițki a afirmat și că Rusia ar fi pierdut aproximativ 43.000 de militari în luna august, în timp ce în aceeași perioadă ar fi recrutat aproximativ 39.000 de persoane în forțele sale armate.

Potrivit serviciilor de informații ucrainene, Statul Major rus consideră că intensificarea mobilizării este singura modalitate prin care Moscova își poate atinge principalele obiective militare.

„Rusia nu a renunțat la obiectivul său strategic de a distruge statalitatea ucraineană și duce un război de uzură, în pofida pierderilor grele”, a declarat Skibițki.

Printre obiectivele Moscovei s-ar număra ocuparea completă a regiunii Donbas și încercarea de a obține inițiativa strategică pe câmpul de luptă.

Potrivit evaluării HUR, Rusia intenționează să mobilizeze aproximativ 600.000 de persoane în 2026 și 2027, jumătate dintre acestea urmând să fie recrutate până la sfârșitul acestui an.

Belarus ar putea sprijini operațiunile hibride ale Rusiei

Skibițki a mai spus că planurile mai ample ale Rusiei includ încercări de a institui o blocadă în Marea Neagră și de a atrage Belarusul în războiul împotriva Ucrainei, precum și desfășurarea unor operațiuni hibride împotriva NATO.

Serviciile de informații ucrainene nu au identificat însă, în prezent, indicii că Belarusul ar pregăti formațiuni militare ofensive pe teritoriul său.

„În prezent, nu vedem indicatori reali ai pregătirii unor grupări de atac pe teritoriul Belarusului, dar ne amintim de ianuarie și februarie 2022”, a spus Skibițki.

El a indicat riscurile politice interne, capacitățile militare limitate și eventualele probleme economice drept principalii factori care descurajează Belarusul să intre direct în război.

HUR consideră însă probabil ca Belarusul să continue să sprijine activitățile hibride ale Rusiei, inclusiv prin permiterea utilizării teritoriului său pentru creșterea presiunii la frontierele NATO și intensificarea operațiunilor informaționale și psihologice.

Skibițki a afirmat că Rusia rămâne o amenințare atât pentru Ucraina, cât și pentru Europa. El le-a mulțumit statelor partenere pentru sprijin și a cerut din nou sancțiuni mai dure, menite să limiteze accesul Moscovei la componente străine utilizate pentru producerea armelor cu care sunt atacate ținte din Ucraina.

Editor : C.S.