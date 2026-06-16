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Serviciile de inteligență artificială care „dezbracă” persoanele fără consimțământul lor for fi interzise în UE

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Using computer, man interacting with artificial intelligence interface for assistance
Utilizarea unui program de inteligență artificială. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Parlamentul European a aprobat marți interzicerea în UE a serviciilor de inteligență artificială (IA) care permit „dezbrăcarea” persoanelor fără consimțământul acestora, o măsură care va intra în vigoare la sfârșitul anului 2026, scrie Le Figaro.

Europarlamentarii au aprobat un text care include această interdicție cu o majoritate covârșitoare (423 la 57), în cadrul unei sesiuni la Strasbourg. Măsura mai necesită acum doar aprobarea finală a celor 27 de state membre, care și-au dat deja acordul provizoriu în luna mai.

Această inițiativă vine în urma introducerii, în urmă cu șase luni, a unei funcționalități în Grok, asistentul de inteligență artificială al lui Elon Musk, care le permitea utilizatorilor să îi ceară să creeze montaje hiperrealiste (sau „deepfakes”) cu adulți și copii dezbrăcați, pe baza unor fotografii reale, fără consimțământul acestora.

Acest caz a stârnit un val de indignare în numeroase țări și a dus la deschiderea unei anchete la nivelul UE.

Interdicția va intra în vigoare începând cu 2 decembrie 2026. La acea dată, sistemele de inteligență artificială vor trebui să fie dotate cu măsuri de securitate care să le împiedice să genereze astfel de conținuturi. Astfel de sisteme „umilesc, degradează și tratează ca pe niște obiecte” victimele lor, care sunt „în marea majoritate femei și copii”, a reamintit deputatul irlandez Michael McNamara (Renew, centru), în cadrul unei dezbateri care a avut loc luni la Strasbourg.

Această măsură a fost adoptată în cadrul unei revizuiri a legislației europene privind IA, cunoscută sub numele de AI Act, o lege pionieră adoptată oficial în urmă cu doi ani. Cu această ocazie, europarlamentarii au aprobat, conform propunerii Comisiei Europene, amânarea intrării în vigoare a noilor norme menite să reglementeze IA-urile cu „riscuri ridicate”, adică sistemele utilizate în domenii sensibile precum securitatea, sănătatea sau drepturile fundamentale.

Aceste norme ar fi trebuit să intre în vigoare în luna august, dar Bruxellesul a dorit să acorde mai mult timp companiilor pentru a se adapta. Acestea vor avea acum termen până la 2 decembrie 2027 pentru a se conforma, în ceea ce privește sistemele autonome cu risc ridicat, și până la 2 august 2028 pentru IA-urile integrate în alte programe sau produse. Prin acest vot, UE demonstrează „că ia în serios dezvoltarea IA și că politicile publice se pot adapta rapid la evoluțiile tehnologice”, a subliniat eurodeputata suedeză Arba Kokalari (PPE, dreapta).

Editor : M.C

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