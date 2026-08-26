Serviciile de urgenţă din Franța au găsit 58 de migranţi închişi într-un camion abandonat la periferia Parisului

Serviciile de urgenţă din Paris au descoperit 58 de migranţi închişi într-un camion parcat la periferia capitalei franceze care a fost găsit fără şofer în cursul nopţii, a anunţat miercuri parchetul.

Parchetul nu furnizat informaţii privind starea persoanelor găsite. Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă migranţii au fost aduşi într-un loc specific de o reţea de trafic de persoane, relatează dpa, citată de Agerpres.

Parchetul public din Paris a deschis o investigaţie sub suspiciunea de facilitare a intrării ilegale în Franţa legată de bande şi trafic ilegal de cetăţeni străini în Franţa.

Potrivit relatărilor din presa franceză, printre cei găsiţi se află femei şi copii. Circa 26 de migranţi fără permise de şedere au fost reţinuţi, scrie dpa.

Editor : M.B.