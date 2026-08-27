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Serviciile europene nu au niciun indiciu că Rusia pregătește un atac împotriva NATO (înalt oficial european)

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fortificații anti-tanc la granița dintre Letonia și Rusia
Fortificații antitanc la granița dintre Letonia și Rusia. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Rusia încearcă „să creeze dificultăţi”

Serviciile de informaţii europene nu dispun de indicii cu privire la un atac militar al Rusiei împotriva ţărilor europene membre NATO, a declarat joi o responsabilă europeană de rang înalt.

Presa americană a scris că directorul Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA), John Ratcliffe, s-a deplasat marţi la Moscova pentru a descuraja Rusia să atace NATO.

„Serviciile europene nu văd riscuri de atac rusesc împotriva ţărilor europene”, a dat asigurări joi o responsabilă europeană de rang înalt, care a vorbit sub rezerva anonimatului cu AFP, potrivit Agerpres.

„Referitor la eventuale ameninţări contra unor membri europeni ai NATO, noi nu vedem nimic care ar indica faptul că ar fi în pregătire acum ceva”, a adăugat ea.

Rusia încearcă „să creeze dificultăţi”

Potrivit responsabilei citate, nu există, însă, nicio îndoială că Rusia încearcă „în mod activ să creeze dificultăţi pentru ţările noastre”, Uniunea Europeană sprijinind ferm Ucraina de la invazia din 2022.

„Escaladarea din partea Rusiei există în mod clar”, a insistat ea.

„Ceea ce vedem sunt atacuri hibride, apoi mai puţin hibride, care continuă, şi noi plecăm de la principiul că ele vor continua”, a indicat responsabila citată.

Kremlinul a calificat joi drept „poveşti alarmiste”, lipsite de „orice legătură cu realitatea”, ştirile din presa americană conform cărora directorul CIA ar fi venit la Moscova săptămâna aceasta pentru a descuraja Rusia să atace NATO.

Editor : B.P.

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