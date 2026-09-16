Live TV

Serviciile germane de informaţii atribuie Rusiei creşterea dezinformării cu privire la cancelarul Friedrich Merz

Data publicării:
Friedrich Merz profimedia
Friedrich Merz. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Serviciile de informaţii germane au constatat o creştere a răspândirii dezinformărilor cu privire la cancelarul Friedrich Merz, atribuindu-le Rusiei, potrivit unui articol publicat miercuri în presa germană, citat de dpa.

„De la sfârşitul lunii iunie 2026, frecvenţa acestor activităţi a crescut şi mai mult”, a declarat Oficiul Federal pentru Protecţia Constituţiei (BfV), agenţia germană de informaţii interne, pentru ziarul economic Handelsblatt.

Campaniile de dezinformare - care implică adesea videoclipuri concepute astfel încât să pară că sunt publicate de instituţii media cunoscute - sunt desfăşurate în principal pe X şi pe alte platforme de socializare, menţionează publicaţia citată.

Printre actorii implicaţi în diseminarea conţinutului axat pe informaţii false despre cancelarul Merz se numără aşa-numita campanie „Matrioşka”, precum şi grupul propagandist Storm-1516, potrivit BfV.

Guvernul german a stabilit oficial o legătură între Storm-1516 şi Rusia în decembrie 2025, după ce s-a constatat că grupul respectiv a răspândit dezinformări în contextul alegerilor naţionale din Germania în februarie 2025, notează dpa, citată de Agerpres.

„Scopul principal al acestor campanii a fost «escaladarea tensiunilor sociale, subminarea încrederii în procesele democratice şi influenţarea formării opiniei publice şi a procesului decizional»”, a declarat agenţia de informaţii pentru Handelsblatt.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Romania Farmers Protest
1
Violențe în Capitală. Protestul ciobanilor, deturnat: 47 de oameni duși la Poliție, un...
protest fermieri piata victoriei
2
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la...
profimedia-0840824555
3
„Statalitatea poloneză își va înceta existența în două-trei zile”. Consilierul lui Putin...
Comisia Europeană
4
Bruxelles-ul, îndemnat să publice ancheta privind anularea alegerilor: Nu poate rămâne o...
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - COMEMORARE HOLOCAUST - 26 IAN 2026
5
Sorin Grindeanu, reacție la protestul din Piața Victoriei: „Ilie Bolojan are obligaţia să...
FOTO Simona Halep i-a făcut surpriza și nu s-a abținut: "Te iubesc, te ador de când te-ai născut"
Digi Sport
FOTO Simona Halep i-a făcut surpriza și nu s-a abținut: "Te iubesc, te ador de când te-ai născut"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Thousands Protest Against The AfD And Far-Right Politics In Berlin, Germany - 12 Sep 2026
Strategia surprinzătoare a AfD pentru Berlin: cum curtează extrema dreaptă votul imigranților pe care promite să-i deporteze
avioane eurofighter germania
Germania trimite avioane de vânătoare și mai mulți soldați pentru asigurarea securității aeriene în timpul alegerilor din Letonia
Corveta Soobrazitelni
Comandantul navei care a tras cu rachete de semnalizare către un elicopter danez, premiat de ministrul rus al apărării
Friedrich Merz
Friedrich Merz, contestat după înfrângerea CDU în Saxonia-Anhalt. Liderii partidului cer „stabilitate”
drona in polonia
Noi date despre drona rusească găsită pe o plajă din Polonia: era pregătită să detoneze
Recomandările redacţiei
Arestați evenimente Piața Victoriei
Cinci dintre instigatorii din Piața Victoriei, duși cu duba la...
McDonnell Douglas F-15 in Royal Saudi Air Force colours in 2011. Photo:USAF
Escaladare în Yemen. Rebelii houthi susțin că au doborât un avion...
nicusor dan profimedia
Nicușor Dan cheamă, joi, partidele la Cotroceni pentru desemnarea...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Ce s-ar întâmpla în cazul unui război între Rusia și Europa...
Ultimele știri
Controversa momentului în showbiz: „băiatul de treabă” Ed Sheeran, în mijlocul unui scandal pornit de la sloganul „Eliberați Palestina”
Armenia ar putea cumpăra gaze din Azerbaidjan sau Turcia pentru a înlocui resursele întrerupte din Rusia
Șeful diplomației poloneze: Deciziile Occidentului privind securitatea Europei de Est trebuie să rămână în „istoria neagră”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se schimbă totul pentru aceste 4 zodii! După luni de haos, viața lor intră într-o perioadă de liniște
Cancan
Generalul Dorin Ioniță, desființat de verișoara amantei Alice: 'A dat de un narcisist. I-a distrus tot!'
Fanatik.ro
Gigi Becali, scenariu negru la FCSB: Marcel Pușcaș spune că s-ar putea ajunge precum FCU Craiova și Sepsi
editiadedimineata.ro
Jandarmeria dezminte informația despre o presupusă mobilizare masivă de forțe la protestul fermierilor
Fanatik.ro
Hapoel Beer Sheva plătește 30.000 de euro pe meci la Rapid: Daniel Pancu, reacție dură la starea gazonului...
Adevărul
Decizia radicală a unei profesoare după mai bine de 20 de ani în învățământ: „Risc să pierd mult mai mult...
Playtech
Blocurile din România care au patru etaje din față și cinci din spate. Nu este o greșeală de construcție...
Digi FM
"Anii trec, CNCD se face că plouă". Diana Buzoianu cere explicații pentru o sesizare depusă în urmă cu doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
NEWS ALERT Edi Iordănescu s-a decis și urmează să semneze
Pro FM
Dua Lipa, ipostază spectaculoasă în costum de baie, demnă de un atlet. Ce a reușit să facă pe o placă, în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Același limbaj corporal ca fosta lui soție, Nicole Kidman". Reacții după ce Tom Cruise a apărut cu abdomenul...
Adevarul
Cel mai bine păstrat secret al Greciei: destinația cu plaje turcoaz și case albe, ignorată de turiști. Poate...
Newsweek
2.100.000 pensionari au primit pensii mai mici la recalculare. Ce măsuri ia Casa de Pensii? Dă banii înapoi?
Digi FM
Despăgubire de 1 euro pentru Kim Kardashian în procesul jafului de la Paris. Ce s-a întâmplat cu bijuteriile...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mănânci semințele de floarea-soarelui cu tot cu coajă? Ce se poate întâmpla în organism
Digi Animal World
Reacția unui câine când stăpâna lui s-a prefăcut că leșină. Nimeni nu se aștepta la așa ceva: „Câinele tău e...
Film Now
Matthew Rhys, după ce a câștigat două premii Emmy: "Partenera mea, Keri Russell, este întotdeauna adevărata...
UTV
Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu noua reclamă. „O jignire pentru toate femeile”