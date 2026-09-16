Serviciile germane de informaţii atribuie Rusiei creşterea dezinformării cu privire la cancelarul Friedrich Merz

Serviciile de informaţii germane au constatat o creştere a răspândirii dezinformărilor cu privire la cancelarul Friedrich Merz, atribuindu-le Rusiei, potrivit unui articol publicat miercuri în presa germană, citat de dpa.

„De la sfârşitul lunii iunie 2026, frecvenţa acestor activităţi a crescut şi mai mult”, a declarat Oficiul Federal pentru Protecţia Constituţiei (BfV), agenţia germană de informaţii interne, pentru ziarul economic Handelsblatt.

Campaniile de dezinformare - care implică adesea videoclipuri concepute astfel încât să pară că sunt publicate de instituţii media cunoscute - sunt desfăşurate în principal pe X şi pe alte platforme de socializare, menţionează publicaţia citată.

Printre actorii implicaţi în diseminarea conţinutului axat pe informaţii false despre cancelarul Merz se numără aşa-numita campanie „Matrioşka”, precum şi grupul propagandist Storm-1516, potrivit BfV.

Guvernul german a stabilit oficial o legătură între Storm-1516 şi Rusia în decembrie 2025, după ce s-a constatat că grupul respectiv a răspândit dezinformări în contextul alegerilor naţionale din Germania în februarie 2025, notează dpa, citată de Agerpres.

„Scopul principal al acestor campanii a fost «escaladarea tensiunilor sociale, subminarea încrederii în procesele democratice şi influenţarea formării opiniei publice şi a procesului decizional»”, a declarat agenţia de informaţii pentru Handelsblatt.

Editor : Liviu Cojan