Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că riscul unui conflict direct cu NATO crește

Rusia consideră că deține un avantaj în războiul împotriva Ucrainei și vede puține motive să oprească luptele atâta timp cât forțele sale continuă să avanseze, potrivit unui raport al serviciilor secrete americane (DNI) pentru 2026, relatează Kyiv Post.

Evaluarea Anuală a Amenințărilor pentru 2026 realizată de Biroul Directorului Serviciilor Naționale de Informații al SUA (DNI), publicată pe 18 martie, arată că Moscova este „aproape convinsă că va prevala pe câmpul de luptă din Ucraina și va impune o soluție în termenii săi”.

Documentul mai arată că eforturile diplomatice în curs ar putea influența evoluția conflictului, iar o eventuală înțelegere ar putea deschide calea pentru îmbunătățirea relațiilor dintre SUA și Rusia și pentru o cooperare geopolitică și economică extinsă.

Totuși, raportul avertizează că prelungirea războiului crește riscul unei escaladări, inclusiv posibilitatea unui conflict direct între Rusia și NATO.

Evaluarea subliniază că Rusia a demonstrat deja disponibilitatea de a desfășura operațiuni de sabotaj împotriva SUA și a aliaților europeni, inclusiv incidente precum o explozie feroviară în Polonia în noiembrie 2025.

„Cea mai periculoasă amenințare”

Documentul mai arată că retorica nucleară a Moscovei și utilizarea de sisteme de rachete cu dublă capacitate în Ucraina sporesc riscul extinderii conflictului la nivel regional sau chiar global. De la începutul invaziei, Rusia a recurs la amenințări nucleare, a desfășurat arme nucleare în Belarus și a suspendat participarea la mai multe acorduri de control al armamentelor.

Raportul notează și efectele globale ale războiului. Trupele nord-coreene au participat la operațiuni de luptă, acumulând experiență pe câmpul de luptă și acces la tehnologie militară rusă.

De asemenea, sprijinul economic și tehnologic al Chinei contribuie la susținerea efortului de război al Rusiei, reducând presiunea pentru un armistițiu. Importurile chineze de petrol și gaze din Rusia reprezintă o sursă importantă de venit pentru Moscova, în timp ce exporturile de bunuri cu dublă utilizare și tehnologie ajută industria de apărare rusă.

DNI apreciază că, în ciuda pierderilor semnificative de pe front, armata rusă rămâne rezilientă, iar forțele terestre s-au extins în timpul războiului, în timp ce forțele aeriene și navale rămân intacte sau chiar mai capabile decât înainte de invazie.

Potrivit raportului, „cea mai periculoasă amenințare” pe care Rusia o reprezintă pentru SUA este o escaladare a conflictului în Ucraina sau apariția unui nou conflict care ar putea duce inclusiv la confruntări directe și schimburi nucleare.

Războiul modern

Războiul din Ucraina influențează și modul în care evoluează războiul modern, utilizarea pe scară largă a dronelor și sistemelor autonome reducând drastic timpii de adaptare pe câmpul de luptă.

Raportul evidențiază și rolul serviciilor spațiale, subliniind că Ucraina a demonstrat că un stat fără infrastructură spațială proprie poate integra servicii comerciale și parteneriale pentru a contracara un adversar cu capabilități spațiale avansate.

Totodată, documentul indică utilizarea armelor chimice de către Rusia în Ucraina și erodarea mai amplă a regimurilor internaționale de control al armamentelor. Deși Moscova ar evita probabil utilizarea armelor de distrugere în masă la scară largă, acțiunile sale continuă să afecteze normele internaționale.

Raportul arată că Rusia a reușit să reziste sancțiunilor occidentale prin dezvoltarea unor sisteme financiare alternative și prin consolidarea relațiilor cu state considerate ostile Occidentului, însă cu costuri economice semnificative: deficite bugetare mai mari, subinvestiții în sectorul civil și o dependență crescută de China.

În plus, războiul afectează ambițiile strategice ale Moscovei la nivel global. Deși Rusia continuă să își prioritizeze interesele în regiuni precum Arctica, conflictul din Ucraina îi limitează capacitatea de a-și urmări pe deplin obiectivele geopolitice.

Editor : C.S.