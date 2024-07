Serviciile secrete americane: Putin preferă ca Donald Trump să devină președintele SUA

SUA nu au observat ca Rusia să-şi fi schimbat preferinţele faţă de alegerile prezidenţiale precedente din Statele Unite în ceea ce priveşte candidatul pe care şi l-ar dori să câştige anul acesta, a declarat marţi un oficial din serviciile de informaţii americane, indicând că Moscova îl preferă din nou pe republicanul Donald Trump, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Într-un briefing cu presa despre siguranţa alegerilor din SUA, responsabilul citat nu l-a numit pe fostul preşedinte şi prezumtivul candidat republican atunci când a fost întrebat pe cine doreşte Moscova să vadă ca viitor preşedinte al SUA.

Cu toate acestea, comunitatea de informaţii din SUA nu şi-a schimbat evaluările faţă de alegerile anterioare, a spus el, adăugând că Rusia îl preferă în continuare pe Donald Trump.

Potrivit acestor evaluări Moscova a încercat, prin campanii de influenţă, să îl ajute pe Trump să câştige în 2016 împotriva lui Hillary Clinton şi în 2020 împotriva preşedintelui Joe Biden.

„Nu am observat vreo schimbare în preferinţele Rusiei în privinţa cursei prezidenţiale faţă de alegerile anterioare, având în vedere rolul pe care îl joacă SUA în ceea ce priveşte Ucraina şi politica mai largă faţă de Rusia”, a declarat acest oficial reprezentând Biroul directorului comunităţii naţionale de informaţii ( Office of the Director of National Intelligence-ODNI).

Ambasada Rusiei din Washington nu a răspuns deocamdată la o solicitare de comentarii din partea Reuters.

A răspuns în schimb staff-ul de campanie al lui Donald Trump, afirmând că Biden a fost slab în ceea ce priveşte Rusia, după cum o demonstrează invazia rusă în Ucraina.

„Când în Biroul Oval se afla preşedintele Trump, Rusia şi toţi adversarii Americii au fost descurajaţi, deoarece se temeau de răspunsul Statelor Unite”, a declarat Karoline Leavitt, secretarul de presă al campaniei lui Trump.

Trump a criticat frecvent dimensiunea sprijinului militar acordat de SUA Ucrainei - aproximativ 60 de miliarde de dolari de la invazia pe scară largă a Rusiei în 2022 - şi l-a numit pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski „cel mai mare neguţător din toate timpurile”.

Doi dintre consilierii pe probleme de securitate naţională ai lui Trump i-au prezentat acestuia recent un plan de încetare a ajutorului militar american acordat Ucrainei dacă Kievul nu deschide discuţii cu Rusia pentru a pune capăt conflictului.

În ceea ce priveşte politica faţă de NATO, Trump a declarat că ar „încuraja” Rusia să facă „ce naiba vrea” oricărui membru al alianţei care nu cheltuieşte suficient pentru apărare şi că el nu i-ar apăra.

Or, tratatul NATO îi obligă pe membri săi să sară în apărarea statelor membre în cazul în care sunt atacate, aminteşte Reuters.

Responsabilul ODNI a desfăşurat briefingul, sub rezerva anonimatului, împreună cu alţi colegi din aceeaşi instituţie şi cu oficiali ai FBI şi ai Coordonatorului naţional pentru securitatea şi rezilienţa infrastructurilor critice (National Coordinator for Critical Infrastructure Security and Resilience, CISA), o agenţie care asigură apărarea cibernetică pentru guvern şi colaborează cu industria privată.

El a definit influenţa electorală drept eforturi de a modela rezultatul scrutinelor sau de a submina procesele democratice, afirmând că interferenţa reprezintă eforturile de a perturba capacitatea SUA de a organiza un vot liber şi corect.

Statele Unite nu au monitorizat planurile vreunei ţări de a „degrada sau perturba” capacitatea SUA de a organiza alegerile din noiembrie, a spus el.

Dar Rusia, a subliniat acelaşi responsabil, prin intermediul reţelelor de socializare şi al altor mijloace, încearcă să influenţeze grupuri specifice de alegători americani din statele-cheie, „promovând naraţiuni care divizează şi denigrează anumiţi politicieni”, pe care nu i-a numit.

„Rusia întreprinde o abordare panguvernamentală pentru a influenţa alegerile, inclusiv administraţia, Congresul şi opinia publică”, a spus el.

Moscova "stabileşte pe care candidaţi este dispusă să-i susţină sau cărora să se opună, în mare parte în funcţie de poziţia lor faţă de continuarea ajutorului american pentru Ucraina şi a aspectelor legate de aceasta", a declarat oficialul citat. „Sunt toate tacticile pe care le-am mai văzut, în primul rând prin eforturile din social media" şi "folosind vocile din SUA pentru a-şi amplifica naraţiunile”, conform lui.

O nouă evaluare a comunităţii serviciilor de informaţii, publicată săptămâna aceasta pe site-ul ODNI, afirmă că Rusia ”rămâne principala ameninţare la adresa alegerilor noastre" şi că "actori de influenţă ruşi" neidentificaţi plănuiesc în secret să "influenţeze opinia publică" în statele indecise (swing states) şi să "diminueze sprijinul SUA pentru Ucraina”. Rusia a încercat recent să influenţeze publicul american prin „canale de mesagerie directe criptate”, a declarat oficialul respectiv, dar nu a oferit detalii.

