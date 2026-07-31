Serviciile secrete americane și franceze ajută Ucraina să planifice atacuri la mare distanță în interiorul teritoriului Rusiei

Ucraina și-a reorientat campania cu drone cu rază lungă împotriva industriei energetice ruse, trecând de la atacuri pe scară largă la lovituri țintite asupra componentelor critice, greu de înlocuit. Oficialii ucraineni au declarat că informațiile furnizate de SUA și Franța au contribuit la cartografierea dislocărilor sistemelor ruse de apărare aeriană și la identificarea rutelor pe care dronele să le urmeze pentru a ajunge la ținte situate departe în teritoriul Rusiei. Unitățile de drone primesc informații de la ingineri din domeniul energetic cu privire la componentele rafinăriilor care sunt indispensabile și a căror înlocuire ar dura cel mai mult, scrie Kyiv Post, care preia informațiile Financial Times.

„Strategia a fost elaborată și coordonată cu mare atenție la detalii”, a declarat pentru FT un membru al unei unități ucrainene de lovituri la distanță.

Oficialii ucraineni susțin că informațiile furnizate de SUA și Franța au contribuit la cartografierea sistemelor rusești de apărare aeriană și la identificarea unor coridoare prin care dronele pot evita interceptarea și pot ajunge la obiective aflate la sute de kilometri de linia frontului.

Andrii Zagorodniuk, fost ministru ucrainean al Apărării și președintele Centrului pentru Strategii de Apărare de la Kiev, a afirmat că sprijinul de informații occidental a îmbunătățit capacitatea Ucrainei de a selecta țintele.

„Ne ajută să învățăm unde să lovim”, a spus acesta.

Potrivit lui Zagorodniuk, Ucraina a construit o hartă detaliată a rețelei energetice ruse, identificând punctele critice a căror afectare poate bloca funcționarea unor segmente importante ale sistemului.

Dronele sunt ghidate de ingineri în energie

Operațiunile sunt pregătite cu ajutorul specialiștilor din domeniul energetic, care explică operatorilor de drone ce componente ale rafinăriilor sunt indispensabile și cât timp ar dura înlocuirea lor.

Doi operatori de drone implicați în atacuri de rază lungă au declarat pentru Financial Times că, înaintea misiunilor, primesc informații tehnice despre infrastructura vizată, traseele de zbor și obiectivele prioritare.

„Inginerii le spun unităților de drone: aceste conducte aici, acest coș de fum, loviți aici, în această zonă, această parte a conexiunii echipamentului sau această cutie”, a explicat unul dintre operatori.

Ucrainenii susțin că au un avantaj datorită faptului că sistemele industriale energetice ale celor două țări au aceeași origine sovietică, ceea ce le permite să înțeleagă mai bine modul de funcționare și vulnerabilitățile infrastructurii ruse.

„Din păcate, învățăm de la ruși. Ei fac exact același lucru cu noi aici”, a afirmat Zagorodniuk, referindu-se la atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Lovituri repetate pentru a împiedica reparațiile

Noua strategie presupune și atacuri repetate asupra acelorași obiective, înainte ca acestea să fie reparate complet.

„Lovim nodurile critice din nou și din nou, înainte sau la scurt timp după ce au fost reconstruite. În trecut era o problemă majoră. Loveam ceva și ulterior era reparat”, a declarat Zagorodniuk.

Potrivit unei analize a imaginilor satelitare realizate de Financial Times, mai multe obiective energetice rusești au fost atacate în mod repetat pentru a împiedica reluarea producției.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat recent că a cerut extinderea campaniei de atacuri în profunzimea teritoriului rus.

Noul ministru ucrainean al Apărării, Evgheni Hmara, a declarat că Kievul intenționează să crească presiunea asupra Rusiei prin operațiuni de acest tip.

„Ucraina va continua să exercite presiune șoc și presiune tehnologică asupra Rusiei prin toate mijloacele. Trebuie să extindem ceea ce deja funcționează”, a spus acesta.

Lovirea infrastructurii energetice, parte a unui război „sistemic”

Comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, Robert „Madyar” Brovdi, susține că atacurile asupra rafinăriilor fac parte dintr-o strategie mai amplă de afectare a rețelelor care susțin efortul de război al Rusiei.

„Obiectivul este clar: să distrugem sursele care finanțează războiul lui Putin – comerțul cu petrol – și să distrugem complexul militar-industrial care furnizează arme armatei de ocupație”, a declarat acesta.

Strategia este descrisă de planificatorii militari drept „război sistemic”, prin care infrastructura energetică este privită ca o rețea interconectată, nu ca o serie de obiective separate.

„Gândim Rusia ca pe un sistem. Înțelegerea acestui sistem îți permite să identifici componentele critice unde efectul este mult mai mare”, a explicat Zagorodniuk.

Brovdi a afirmat că o parte importantă a campaniei o reprezintă și eliminarea treptată a sistemelor rusești de apărare aeriană, radar și război electronic, pentru a deschide culoare de acces pentru drone.

Potrivit acestuia, teritoriul european al Rusiei și regiunile ocupate din Ucraina se află deja în raza de acțiune a acestor operațiuni.

„Aproximativ două treimi din populația Rusiei trăiește în partea europeană a țării, în zona de lovire, care nu mai este și nu va mai fi considerată o zonă sigură din spatele frontului”, a afirmat comandantul ucrainean.

Editor : M.C