Serviciile secrete iraniene au semnalizat disponibilitatea pentru negocieri cu CIA, deși oficial Teheranul neagă

CIA
Agenții din cadrul Ministerului Informațiilor din Iran au indicat în mod discret că sunt deschiși la discuții cu Agenția Centrală de Informații (CIA) privind încheierea războiului, a raportat miercuri The New York Times, citând oficiali familiarizați cu problema, în timp ce Teheranul a respins rapid afirmația ca fiind „război psihologic”.

Oferta a fost făcută prin intermediul agenției de spionaj a unei țări anonime, a declarat NYT, citând oficiali din Orientul Mijlociu și oficiali dintr-o țară occidentală care au vorbit sub condiția anonimatului, scrie Daily Sabbah.

O sursă din cadrul Ministerului Informațiilor din Iran a respins raportul ca fiind „minciuni absolute și război psihologic în mijlocul războiului”, a raportat agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim.

Casa Albă și CIA nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Oficialii de la Washington sunt sceptici cu privire la faptul că Iranul sau administrația Trump sunt cu adevărat pregătiți pentru o „ieșire”, cel puțin pe termen scurt, adaugă raportul.

Ambasadorul Iranului la Națiunile Unite la Geneva a exclus marți, pentru moment, orice negocieri cu Statele Unite, la câteva zile după ce SUA și Israelul au lansat atacuri comune asupra țării sale.

Președintele Donald Trump a declarat marți că Teheranul dorea să discute, dar era prea târziu, deoarece Statele Unite continuau operațiunea militară împotriva Iranului.

Europa se pregătește pentru un posibil atac iranian, cu drone și rachete. Cum ar putea fi afectată România

 

