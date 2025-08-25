Serviciile secrete lituaniene: 30.000 de soldați vor participa la exercițiile militare Zapad-2025 din Rusia și Belarus

Serviciile secrete militare lituaniene au raportat că, potrivit datelor lor, nu mai puțin de 30.000 de soldați din Belarus și Rusia vor participa la exercițiile militare Zapad-2025.

Potrivit poblicației Delfi, acest lucru a fost declarat de Mindaugas Mažonas, șeful Departamentului al Doilea Servicii Operaționale (AOTD), în cadrul emisiunii televizate LRT Week.

„Conform datelor noastre din serviciile de informații, vor participa în total până la 30.000 de soldați din Belarus și Rusia. În Belarus vor fi doar 8.000, dintre care doar 2.000 de soldați ruși”, a declarat Mažonas.

El a adăugat că, deși probabilitatea unor atacuri hibride împotriva Lituaniei în timpul acestor exerciții este „minimă”, nu pot fi excluse provocări izolate.

„În prezent, probabilitatea unor atacuri hibride este foarte scăzută. Din cauza provocărilor, sunt posibile incidente în fiecare antrenament. Sunt posibile incidente precum, de exemplu, încălcări ale spațiului aerian și, poate, există și o mică probabilitate de incidente cibernetice”, a menționat Mažonas.

Potrivit acestuia, șansa ca Rusia să folosească exercițiile Zapad ca acoperire pentru acțiuni împotriva unei alte țări din regiune sau să încerce să atragă Belarusul într-o invazie la scară largă a Ucrainei este „într-adevăr foarte mică”.

După cum a informat anterior Ukrinform, exercițiile Zapad-2025 vor avea loc în Belarus în perioada 12-16 septembrie. Autoritățile au declarat că vor testa capacitatea Belarusului și Rusiei de a asigura securitatea și de a respinge o eventuală agresiune, precum și vor repeta „planificarea utilizării armelor nucleare și scenariul Oreshnik”.

Editor : Sebastian Eduard