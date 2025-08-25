Live TV

Serviciile secrete lituaniene: 30.000 de soldați vor participa la exercițiile militare Zapad-2025 din Rusia și Belarus

Data publicării:
Exerciții militare Zapad 2025
Belarus și Rusia se pregătesc pentru exerciții militare comune. Foto Profimedia

Serviciile secrete militare lituaniene au raportat că, potrivit datelor lor, nu mai puțin de 30.000 de soldați din Belarus și Rusia vor participa la exercițiile militare Zapad-2025.

Potrivit poblicației Delfi, acest lucru a fost declarat de Mindaugas Mažonas, șeful Departamentului al Doilea Servicii Operaționale (AOTD), în cadrul emisiunii televizate LRT Week.

„Conform datelor noastre din serviciile de informații, vor participa în total până la 30.000 de soldați din Belarus și Rusia. În Belarus vor fi doar 8.000, dintre care doar 2.000 de soldați ruși”, a declarat Mažonas.

El a adăugat că, deși probabilitatea unor atacuri hibride împotriva Lituaniei în timpul acestor exerciții este „minimă”, nu pot fi excluse provocări izolate.

„În prezent, probabilitatea unor atacuri hibride este foarte scăzută. Din cauza provocărilor, sunt posibile incidente în fiecare antrenament. Sunt posibile incidente precum, de exemplu, încălcări ale spațiului aerian și, poate, există și o mică probabilitate de incidente cibernetice”, a menționat Mažonas.

Potrivit acestuia, șansa ca Rusia să folosească exercițiile Zapad ca acoperire pentru acțiuni împotriva unei alte țări din regiune sau să încerce să atragă Belarusul într-o invazie la scară largă a Ucrainei este „într-adevăr foarte mică”.

După cum a informat anterior Ukrinform, exercițiile Zapad-2025 vor avea loc în Belarus în perioada 12-16 septembrie. Autoritățile au declarat că vor testa capacitatea Belarusului și Rusiei de a asigura securitatea și de a respinge o eventuală agresiune, precum și vor repeta „planificarea utilizării armelor nucleare și scenariul Oreshnik”.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
control de securitate bagaj de mana aeroport
1
Pasagerii de pe Aeroportul Otopeni vor putea călători cu recipiente de lichide mai mari...
fabrică americană din Ucraina, bombardată de ruși
2
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din...
Sistem S-300V
3
Momentul în care Garda Națională Ucraineană distruge un sistem de rachete rusesc S-300V...
isu salvamont arges munte
4
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din Munții Iezer-Păpușa, în...
Fabrica atacată
5
Rușii au atacat în mod deliberat fabrica americană din Ucraina, potrivit ISW. Scopul este...
Lamine Yamal a dat "cărțile pe față": prima imagine care confirmă relația
Digi Sport
Lamine Yamal a dat "cărțile pe față": prima imagine care confirmă relația
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Negocierile privind Pachetul 2 al reformei fiscale s-ar putea...
fata care sta pe iarbă la soare
Prognoza meteo: temperaturi ridicate la final de august. Cum va fi...
grosan
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news...
sorin grindeanu
Grindeanu: Suntem de acord cu eliminarea privilegiilor, doar că...
Ultimele știri
Telefoane de 700.000 lei, ascunse în pereţii unui microbuz din Ucraina. Captura Poliţiei de Frontieră la Vicovu de Sus
Ministerul Apărării din Ucraina dezvăluie câte pachete de ajutor militar a trimis România. Încă unul este pe drum
Tragedia din Iezer-Păpușa, „cea mai dificilă acțiune” pentru Salvamont. Necropsiile arată răni fatale. Supraviețuitorul, în stare gravă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Aleksandr Lukașenko și Vladimir Putin
Lukașenko îl sfidează pe Putin și felicită Ucraina cu ocazia Zilei Independenței. Mesajul dictatorului de la Minsk
vladimir buzarov
Un viceguvernator rus a furat un miliard de ruble destinat fortificațiilor. Regiunea pe care trebuia să o apere
Viaceslav Volodin sustine un discurs
Vladimir Putin l-a trimis pe șeful deputaților în China. Volodin va discuta despre „ingerinţele externe”
tanc Ucraina
„Schimbați jocul”. Un analist militar american, colonel în rezervă, explică ce trebuie să facă Kievul pentru a-și atinge obiectivele
Sistem rachete Polonez-M
Belarus dorește să-și echipeze sistemele de rachete cu focoase nucleare. „Acum au o rază de acțiune de 300 km”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce prefera să mănânce prințesa Diana. Preparatul sănătos care a ajuns să o exaspereze: „Oriunde merg, mi se...
Cancan
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
Fanatik.ro
Universitatea Craiova dă lovitura la returul cu Bașakșehir! Suporterii iau cu asalt stadionul și clubul face...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Statul român, obligat să achite datorii uriașe? 200 de milioane de euro din afacerile unui miliardar...
Adevărul
Semne că strategia Ucrainei de a lovi rafinăriile din Rusia dă roade. Pierderi uriașe pentru Moscova
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Anul școlar 2025 – 2026 începe sub semnul protestelor. Structura cursurilor, vacanțe și măsuri luate de...
Digi Sport
Donald Trump a luat decizia și a făcut anunțul: vineri, 26 septembrie
Pro FM
Sting, dat în judecată de foștii colegi din trupe The Police. De ce îi cer milioane de lire sterline: "Asta...
Film Now
Ben Affleck, furios după ce au ieșit la iveală detalii din relația pe care a avut-o cu Gwyneth Paltrow: „Se...
Adevarul
„Fratele mai mic al lui Iisus” și cel mai devastator război civil și religios din istoria omenirii...
Newsweek
Pensionar a primit o pensie mai mică după recalculare. Veniturile nepermanente l-au lăsat fără bani
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție rară cu cei trei copii în apropiere de Balmoral. Detaliul care a...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O iapă, cumpărată cu suma record de 3 milioane de euro la o licitaţie din Franţa
Film Now
Surpriza de pe locul 1, în box office-ul nord-american. Pe 2, „Weapons”, care e aproape de 200 de milioane de...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...