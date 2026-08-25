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Serviciile secrete occidentale: Rusia vizează fabricile de arme din Europa, inclusiv din Bulgaria

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Broken ice or glass with a flag pattern, Russia
Sabotajele Rusiei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Rusia a lansat un nou val de presupuse atacuri îndreptate împotriva producătorilor de arme din Europa, inclusiv din Bulgaria, ca parte a unei campanii despre care serviciile secrete occidentale consideră că are scopul de a testa reacția NATO fără a declanșa clauza de apărare colectivă a alianței, a relatat The Daily Telegraph, citând surse din serviciile secrete occidentale, scrie novinite.com.

Conform articolului, Kremlinul recrutează membri ai grupărilor infracționale locale pentru a comite acte de sabotaj împotriva companiilor din domeniul apărării. Oficialii serviciilor de informații consideră că operațiunile sunt planificate cu atenție pentru a rămâne sub pragul care ar putea duce la activarea articolului 5, care tratează un atac armat împotriva unui stat membru NATO ca pe un atac împotriva tuturor.

Cel mai recent caz a avut loc în Estonia, unde Letonia a reținut săptămâna aceasta trei dintre cetățenii săi, suspectați că au dat foc unei fabrici de drone din țara vecină, Estonia. Clădirea, deținută de compania Milrem Robotics cu sediul în Tallinn, a fost incendiată în noaptea de 15 august.

Milrem Robotics furnizează arme Ucrainei și este una dintre cele două companii străine care furnizează vehicule terestre fără pilot forțelor armate ucrainene. Prim-ministrul estonian Kristen Michal a declarat în urma incidentului că anchetatorii examinează dacă incendiul a fost un act de sabotaj și dacă Rusia ar fi putut fi implicată.

Incidentul din Estonia vine în urma unor explozii care au avut loc la mari producători din domeniul apărării din Italia și Bulgaria la începutul acestei luni, potrivit The Daily Telegraph. Ziarul a menționat că aceste incidente fac parte dintr-un tipar mai amplu pe care serviciile de informații occidentale îl examinează pentru a identifica posibile legături cu operațiunile rusești de sabotaj.

În Bulgaria, o explozie majoră a avut loc pe 10 august la o fabrică operată de EMCO, unul dintre cei mai mari producători privați de arme din țară. Compania produce muniție de artilerie de 155 mm pentru Ucraina.

Conform informațiilor, un incendiu care a izbucnit într-un camion parcat lângă un depozit s-a extins și a provocat în cele din urmă explozia la unitatea de producție. Autoritățile bulgare au acționat rapid pentru a exclude implicarea străină, anunțând la doar câteva ore după explozie, în timp ce incendiul era încă în curs de stingere, că nu existau dovezi ale unei interferențe din exterior.

După numai trei zile, o altă explozie a avut loc la o fabrică de muniție operată de KNDS Ammo Italy în Colleferro, lângă Roma.

Autoritățile italiene și bulgare au încercat să minimalizeze posibilitatea ca Rusia să fi fost implicată în aceste incidente. Cu toate acestea, oficiali ai serviciilor de informații occidentale au declarat pentru The Daily Telegraph că operațiunile de sabotaj suspectate a fi ale Moscovei sunt, de obicei, structurate astfel încât să lase puține dovezi directe care să facă legătura cu statul rus.

Conform evaluării serviciilor de informații, Rusia încearcă să perturbe producția europeană de apărare, evitând în același timp acțiuni care ar oferi NATO o bază clară pentru invocarea articolului 5.

Incidentele din Estonia, Bulgaria și Italia au atras, prin urmare, o atenție deosebită datorită momentului în care au avut loc și naturii instalațiilor implicate. Toate cele trei țări fac parte din structura de securitate a NATO, în timp ce companiile vizate sau afectate sunt implicate în producția de echipament militar sau muniție, inclusiv de aprovizionări destinate Ucrainei.

Surse din serviciile de informații occidentale consideră că utilizarea de către Rusia a unor intermediari locali are scopul de a îngreuna atribuirea responsabilității. Recrutarea presupusă a rețelelor criminale i-ar permite, de asemenea, Moscovei să se distanțeze de incidente, provocând totuși perturbări companiilor implicate în sprijinirea Ucrainei.

În același timp, informațiile disponibile nu demonstrează că exploziile din Bulgaria sau Italia au fost operațiuni rusești. Autoritățile care anchetează aceste incidente nu au identificat public dovezi de sabotaj străin.

În special explozia din Bulgaria rămâne oficial neexplicată, dincolo de explicația conform căreia incendiul din camion a dus la explozia ulterioară. Acuzațiile serviciilor de informații relatate de The Daily Telegraph reprezintă o evaluare mai amplă a unei posibile activități rusești, mai degrabă decât o dovadă că explozia de la EMCO a fost provocată în mod deliberat de Moscova.

Campania raportată are loc pe fondul eforturilor continue ale producătorilor europeni de echipamente de apărare de a-și crește producția și de a furniza Ucrainei arme și muniție. Serviciile de informații occidentale consideră că presupusa activitate de sabotaj are ca scop nu numai să afecteze instalații individuale, ci și să testeze până unde poate acționa Rusia împotriva infrastructurii europene de apărare fără a provoca o confruntare mai amplă cu NATO.

Editor : M.C

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