Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce este operațiunea „Gamechanger” (WT)

Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce este operațiunea „Gamechanger"

orban putin
Viktor Orban și Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images
Reacția Rusiei

Pentru a-l ajuta pe premierul maghiar Viktor Orban în campania electorală, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a propus operațiunea „Gamechanger”: o tentativă de asasinat înscenată menită să mobilizeze susținătorii, relatează The Washington Post

Luna trecută, o unitate a Serviciului de Informații Externe al Rusiei și-a exprimat îngrijorarea cu privire la scăderea bruscă a popularității lui Viktor Orban, ale cărui relații prietenoase cu Moscova au oferit de mult timp Kremlinului un punct de sprijin strategic în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

Ofițerii ruși au sugerat că ar putea fi necesare măsuri drastice: o strategie pe care au numit-o „Gamechanger”.

Potrivit unui raport intern al SVR obținut și autentificat de un serviciu de informații european și analizat de publicația The Washington Post, agenții au propus o modalitate de a „modifica fundamental întreaga paradigmă a campaniei electorale” prin „punerea în scenă a unei tentative de asasinat asupra lui Viktor Orban”.

„Un astfel de incident va schimba percepția asupra campaniei, mutând-o din sfera rațională a problemelor socio-economice într-una emoțională, unde temele cheie vor deveni securitatea statului, stabilitatea și apărarea sistemului politic”, au scris agenții în raport.

Nu au avut loc tentative reale de asasinat asupra lui Orban, a cărui popularitate a scăzut din cauza înrăutățirii situației economice din Ungaria. Însă simpla sugestie a organizării unui atentat la viața lui Orban subliniază cât de mult mizează Moscova pe rezultatul alegerilor din Ungaria, notează WT.

Publicația amintește de atacul din iulie 2024, în timpul campaniei electorale, în care Donald Trump a fost atins de glonțul unui potențial asasin, care a dus la o creștere rapidă a popularității sale în sondaje, în special în rândul susținătorilor de bază.

Sondajele arată că Orban se află în urma lui Peter Magyar, care este, de asemenea, conservator și fost membru al partidului lui Orban, Fidesz, dar care face campanie ca reformator anticorupție.

„Majoritatea (52,3%) este nemulțumită de starea lucrurilor din țară. Nemulțumirea predomină nu numai în orașe, ci și în zonele rurale (50,8%), unde, în mod tradițional, poziția partidului Fidesz, aflat la putere, este puternică”, au scris ofițerii ruși. 

„În cadrul partidului de la guvernare se instalează o panică tot mai mare și cred că ar putea lua unele măsuri nechibzuite pentru a se menține la putere”, a declarat Andras Telkes, fost șef adjunct al serviciilor de informații externe din Ungaria.

„Rușii vor face totul pentru a-l menține pe Orban la putere. Ei consideră Ungaria ca făcând parte din sfera lor de influență”, adaugă acesta.

Rusia nu este singura putere externă care ar putea încerca să-l susțină pe Orban într-una dintre cele mai dificile campanii din cariera sa. Secretarul de stat Marco Rubio a vizitat Budapesta luna trecută, spunându-i lui Orban că „succesul tău este succesul nostru”, iar Orban nu a ascuns faptul că speră ca Trump să facă același lucru.

Însă, având în vedere că Trump este absorbit de războiul din Iran, iar Orban se află în urmă în sondaje, ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto, a declarat că, în locul acestuia, va veni în vizită vicepreședintele JD Vance.

Reacția Rusiei

În timp ce administrația Trump a oferit apariții comune și susțineri subtile, intervenția Rusiei ar putea fi mai directă. Unii oficiali occidentali spun că Kremlinul intenționează să-l mențină pe Orban, care a ajutat Moscova să împiedice politici cheie ale UE și a acționat ca o punte de legătură între Kremlin și conservatorii americani, în speranța de a crea o nouă ordine mondială post-liberală.

Purtătorul de cuvânt al lui Orban, Zoltan Kovacs, nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la raportul SVR, presupusa interferență a Rusiei în alegeri sau relația prim-ministrului cu Moscova.

Nu este clar până la ce nivel al guvernului rus a ajuns propunerea SVR. Dar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins întrebările adresate de The Post cu privire la documentul strategic al SVR.

„Acesta este un alt exemplu de dezinformare”, a declarat el. SVR a refuzat să comenteze.

În ultimele săptămâni, echipa lui Orban și partidul Fidesz au încercat în mod activ să deturneze atenția alegătorilor de la problemele economice către amenințările externe. Mai exact, Budapesta acuză Ucraina de suspendarea livrărilor de petrol rusesc prin conductele Drujba.

Orban a susținut, de asemenea, că ar fi fost amenințat de Kiev.

Între timp, în capitala Ungariei se discută un alt scenariu: ce ar putea face Orban dacă pierde. Fosta deputată Fidesz, Zsuzsanna Szelenyi, consideră că premierul ar putea lua măsuri extreme.

Dacă opoziția obține doar o majoritate simplă, Orban ar avea în continuare multe instrumente pentru a îngreuna activitatea noului guvern.

Potrivit acesteia, el ar putea provoca o criză constituțională și ar putea declara starea de urgență.

Citește și: Viktor Orban la summitul UE: „Am câştigat prima bătălie”

 

Top Citite
explozii in ucraina
1
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
Kremlin
2
Aproape nouă milioane de ruși nu pot părăsi țara pentru că au datorii. Deputații ruși vor...
pompa de benzina
3
Băsescu, despre scumpirea carburanților: Cea mai corectă soluție ar fi ca Guvernul să nu...
aeronave f-35
4
Un avion de vânătoare F-35 american avariat a făcut o aterizare de urgență. Garda...
profimedia-1048708287
5
Efectul Trump. Opoziția din gigantul petrolier al Europei pledează pentru integrarea în...
Te-ar putea interesa și:
orban
„Democraţia europeană este pe moarte”. Viktor Orban acuză Bruxelles-ul și Ucraina că încearcă să influențeze alegerile din Ungaria
pană de curent ucraina criza de electricitate
Atac cu drone în Ucraina: o regiune din nord a rămas fără curent electric
Print
„Adio, prietene!” Viktor Orban îi aduce un omagiu lui Chuck Norris. Cum s-au cunoscut cei doi
Chat Gpt
Un nou pas al Rusiei către „internetul suveran”: Instrumentele IA străine, ca ChatGPT şi Gemini, ar putea fi interzise
profimedia-1082231298
Cazul ucrainenilor reținuți în Ungaria: injecție forțată pentru a-l obliga pe unul dintre bărbați să vorbească (surse The Guardian)
Recomandările redacţiei
scutul de la deveselu
Atacul iranian asupra bazei Diego Garcia: minciunile Teheranului și...
plenul parlamentului
Sondaj. Ce partide ar vota românii la parlamentare: AUR continuă să...
președintele Iranului
Președintele Iranului a anunțat condiția pentru încetarea războiului...
o tanara se bucura de primavara intr-un parc cu copaci inflotiri.
Vești noi de la meteorologi: temperaturi ridicate inclusiv de Paște...
Ultimele știri
Primele reacții după ce SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra petrolului iranian aflat pe mare
Consiliul pentru Pace al lui Trump vine cu un plan pentru Gaza: dezarmarea Hamas
Reacția Rusiei, după ce instalația nucleară Natanz a fost lovită de SUA și Israel
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
VIDEO. Prințesa Kate a împărtășit un moment adorabil cu fetița unui soldat din Gărzile Irlandeze. Puștoaica...
Cancan
Anunț oficial de la ANM! Un anticiclon lovește România: se întorc ninsorile
Fanatik.ro
Cine e sportivul care a fost pe marginea prăpastiei din cauza viciilor sale: ”Nu-mi mai rămăsese decât...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Cum suportă Gigi Becali că nu știe primul 11 al lui Rădoi la FCSB? Dezvăluirile lui Meme Stoica. Exclusiv
Adevărul
Eșec răsunător pentru Rusia în startul ofensivei de primăvară: 900 de soldați pierduți în 36 de ore
Playtech
Cine și în ce condiții poate obține reducerea de 3% la impozitul pe venit. Contribuabilii care nu se...
Digi FM
Soția unui marinar dispărut în accidentul naval din zona Midia, acuzații dureroase: „Știau riscurile! Cine...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Omorât cu sânge rece, la doar 21 de ani, după o scenă neverosimilă! Tatăl victimei: ”Prietenii l-au chemat și...
Pro FM
Ce face Analia Selis la șapte ani de la divorțul de Răzvan Suma. Ce a răspuns când a fost întrebată dacă...
Film Now
Keith Urban, apariție surprinzătoare după ce s-a aflat de apropierea dintre Nicole Kidman și Simon Baker. Cum...
Adevarul
De ce ajung unii oameni să își ia viața? Explicațiile unui psiholog după cea mai recentă tragedie de la...
Newsweek
Casa de Pensii, obligată să crească mai repede o categorie de pensii. Înalta Curte: Nu mai tergiversați
Digi FM
Cel mai bătrân om din lume, descoperit din întâmplare. Are 118 ani și o rutină care i-a uimit pe medici
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când nu dormi suficient. Avertismentul lansat de specialiști
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Gemenii lui Chuck Norris, mesaje sfâșietoare după decesul tatălui lor: „Nimic nu te pregătește pentru moartea...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant