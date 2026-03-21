Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce este operațiunea „Gamechanger” (WT)

Pentru a-l ajuta pe premierul maghiar Viktor Orban în campania electorală, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a propus operațiunea „Gamechanger”: o tentativă de asasinat înscenată menită să mobilizeze susținătorii, relatează The Washington Post.

Luna trecută, o unitate a Serviciului de Informații Externe al Rusiei și-a exprimat îngrijorarea cu privire la scăderea bruscă a popularității lui Viktor Orban, ale cărui relații prietenoase cu Moscova au oferit de mult timp Kremlinului un punct de sprijin strategic în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

Ofițerii ruși au sugerat că ar putea fi necesare măsuri drastice: o strategie pe care au numit-o „Gamechanger”.

Potrivit unui raport intern al SVR obținut și autentificat de un serviciu de informații european și analizat de publicația The Washington Post, agenții au propus o modalitate de a „modifica fundamental întreaga paradigmă a campaniei electorale” prin „punerea în scenă a unei tentative de asasinat asupra lui Viktor Orban”.

„Un astfel de incident va schimba percepția asupra campaniei, mutând-o din sfera rațională a problemelor socio-economice într-una emoțională, unde temele cheie vor deveni securitatea statului, stabilitatea și apărarea sistemului politic”, au scris agenții în raport.

Nu au avut loc tentative reale de asasinat asupra lui Orban, a cărui popularitate a scăzut din cauza înrăutățirii situației economice din Ungaria. Însă simpla sugestie a organizării unui atentat la viața lui Orban subliniază cât de mult mizează Moscova pe rezultatul alegerilor din Ungaria, notează WT.

Publicația amintește de atacul din iulie 2024, în timpul campaniei electorale, în care Donald Trump a fost atins de glonțul unui potențial asasin, care a dus la o creștere rapidă a popularității sale în sondaje, în special în rândul susținătorilor de bază.

Sondajele arată că Orban se află în urma lui Peter Magyar, care este, de asemenea, conservator și fost membru al partidului lui Orban, Fidesz, dar care face campanie ca reformator anticorupție.

„Majoritatea (52,3%) este nemulțumită de starea lucrurilor din țară. Nemulțumirea predomină nu numai în orașe, ci și în zonele rurale (50,8%), unde, în mod tradițional, poziția partidului Fidesz, aflat la putere, este puternică”, au scris ofițerii ruși.

„În cadrul partidului de la guvernare se instalează o panică tot mai mare și cred că ar putea lua unele măsuri nechibzuite pentru a se menține la putere”, a declarat Andras Telkes, fost șef adjunct al serviciilor de informații externe din Ungaria.

„Rușii vor face totul pentru a-l menține pe Orban la putere. Ei consideră Ungaria ca făcând parte din sfera lor de influență”, adaugă acesta.

Rusia nu este singura putere externă care ar putea încerca să-l susțină pe Orban într-una dintre cele mai dificile campanii din cariera sa. Secretarul de stat Marco Rubio a vizitat Budapesta luna trecută, spunându-i lui Orban că „succesul tău este succesul nostru”, iar Orban nu a ascuns faptul că speră ca Trump să facă același lucru.

Însă, având în vedere că Trump este absorbit de războiul din Iran, iar Orban se află în urmă în sondaje, ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto, a declarat că, în locul acestuia, va veni în vizită vicepreședintele JD Vance.

Reacția Rusiei

În timp ce administrația Trump a oferit apariții comune și susțineri subtile, intervenția Rusiei ar putea fi mai directă. Unii oficiali occidentali spun că Kremlinul intenționează să-l mențină pe Orban, care a ajutat Moscova să împiedice politici cheie ale UE și a acționat ca o punte de legătură între Kremlin și conservatorii americani, în speranța de a crea o nouă ordine mondială post-liberală.

Purtătorul de cuvânt al lui Orban, Zoltan Kovacs, nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la raportul SVR, presupusa interferență a Rusiei în alegeri sau relația prim-ministrului cu Moscova.

Nu este clar până la ce nivel al guvernului rus a ajuns propunerea SVR. Dar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins întrebările adresate de The Post cu privire la documentul strategic al SVR.

„Acesta este un alt exemplu de dezinformare”, a declarat el. SVR a refuzat să comenteze.

În ultimele săptămâni, echipa lui Orban și partidul Fidesz au încercat în mod activ să deturneze atenția alegătorilor de la problemele economice către amenințările externe. Mai exact, Budapesta acuză Ucraina de suspendarea livrărilor de petrol rusesc prin conductele Drujba.

Orban a susținut, de asemenea, că ar fi fost amenințat de Kiev.

Între timp, în capitala Ungariei se discută un alt scenariu: ce ar putea face Orban dacă pierde. Fosta deputată Fidesz, Zsuzsanna Szelenyi, consideră că premierul ar putea lua măsuri extreme.

Dacă opoziția obține doar o majoritate simplă, Orban ar avea în continuare multe instrumente pentru a îngreuna activitatea noului guvern.

Potrivit acesteia, el ar putea provoca o criză constituțională și ar putea declara starea de urgență.

