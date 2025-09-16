Live TV

explozie
Explozie, imagine ilustrativă. FOTO: Profimedia Images

Serviciile secrete ucrainene au lovit Brigada 155 de marină a Rusiei lângă Vladivostok, la 8.000 km de Kiev, provocând explozii într-o unitate cunoscută pentru crimele de război brutale.

Serviciile secrete militare ucrainene au desfășurat o operațiune specială în Extremul Orient al Rusiei, vizând o unitate de infanterie marină acuzată de atrocități în Ucraina, au declarat marți surse din serviciile secrete pentru Kyiv Post.

Operațiunea a lovit Batalionul 47 de asalt aerian separat al Brigăzii 155 de marină a Gărzii din Rusia, cu baza lângă așezarea Shchitova din Primorski Krai. Regiunea, a cărei capitală este Vladivostok, se află pe coasta Pacificului rus, lângă granițele cu China și Coreea de Nord, la mai mult de 8.000 de kilometri de Kiev.

Brigada a luptat în unele dintre cele mai sângeroase bătălii ale războiului, inclusiv lângă Kiev, Vuhledar, Mariupol și, mai recent, de-a lungul fronturilor Kursk și Pokrovsk.

Pe 16 septembrie, în jurul orei 9 dimineața, ora locală (23:00, 15 septembrie, UTC), două explozii puternice au zguduit o parcare din incinta complexului militar, au declarat sursele. Canalele de social media rusești au raportat o prezență masivă a forțelor de securitate, cu elicoptere deasupra zonei și zona izolată în apropierea clădirilor administrative și a parcărilor. Drumurile au fost parțial închise, iar mașinile erau verificate.

Presa din Moscova a descris inițial explozia ca fiind un posibil „incident cu echipamente de gaz”. Însă serviciile secrete ucrainene au insistat că explozia a fost deliberată, provocând victime ruse. Martorii oculari au raportat prezența mai multor ambulanțe la fața locului.

„Brigada 155 este cunoscută pentru brutalitatea sa împotriva civililor și execuțiile prizonierilor de război ucraineni”, a declarat o sursă din serviciile secrete ucrainene. „Ne așteptăm ca în curând să apară necrologuri în mass-media locală și pe canalele sociale din Vladivostok”.

Sursa a adăugat că serviciile secrete ucrainene intenționează să tragă la răspundere „fiecare ocupant rus responsabil de crime de război pe teritoriul ucrainean”.

Săptămâna trecută, Kyiv Post a raportat că, pe 8 septembrie, explozii au lovit o unitate a Gărzii Naționale Ruse în apropiere de Khabarovsk, ucigând și rănind membri ai unui batalion acuzat de comiterea de crime de război în regiunea Kiev din Ucraina, potrivit surselor serviciilor secrete ucrainene citate de Kyiv Post.

Explozia a avut loc în jurul orei 9 dimineața (0600 UTC) în parcarea Unității Militare 6912, în timp ce trupele soseau la serviciu, a declarat Direcția Principală de Informații a Ucrainei (HUR). Două dispozitive explozive au detonat succesiv, provocând victime în rândul personalului.

Editor : Sebastian Eduard

