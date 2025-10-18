Live TV

Serviciile secrete ucrainene dezvăluie câți soldați ruși au dezertat în 2024. Unii soldați au fugit cu tot cu arme și echipament

Data publicării:
Peste 25.000 de soldați și ofițeri au dezertat din armata rusă de la sfârșitul anului 2024, a declarat sâmbătă serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR), potrivit TVPWorld.

Într-o declarație publicată pe canalul său oficial de Telegram, serviciul de informații a afirmat că, între noiembrie 2024 și iulie 2025, „peste 25.000 de soldați și ofițeri din Districtul Militar Central – unul dintre cele cinci care operează în cadrul structurii armatei de ocupație – și-au părăsit în mod independent unitățile”.

Agenția a afirmat că dezertările au loc sub diferite forme: „Unii își părăsesc pozițiile direct pe câmpul de luptă, alții dispar din punctele de desfășurare permanente, iar o parte din personalul militar pur și simplu nu se mai întoarce de la tratamente medicale sau vacanțe”.

Serviciile de informații ucrainene au raportat că fenomenul a afectat diverse fronturi și baze. HUR a documentat, de asemenea, cazuri de dezertare „împreună cu arme și chiar echipament de luptă — peste 30 de incidente de acest fel numai în perioada 2024-2025”.

Agenția de informații a atribuit dezertările în masă ceea ce a numit „condiții de serviciu insuportabile”, citând „hărțuirea generalizată, lipsa catastrofală de provizii și desfășurările în masă în atacurile frontale, cu victime numeroase, ordonate de comandanții ruși.

HUR a afirmat, de asemenea, că documentele militare interne rusești menționează „nerespectarea ordinelor” printre cauzele oficiale de deces ale militarilor.

„În ultimul an, au fost documentate peste 30 de astfel de cazuri”, a declarat agenția, „ceea ce indică, de fapt, o practică sistematică de execuții ale soldaților ruși care refuză să se sacrifice pentru ambițiile Kremlinului”.

Agenția a lansat un apel către trupele ruse, spunând: „Fiecare militar rus care nu vrea să moară pentru regimul Putin are șansa de a-și salva viața. Pentru a face acest lucru, este necesar să scrieți botului proiectului «Vreau să trăiesc» pe Telegram”.

 

 

 

 

 

 

 

