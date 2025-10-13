Live TV

Serviciile secrete ucrainene știu cât de mare este flota fantomă a Rusiei. „Trebuie oprită”

Data publicării:
profimedia-0952903562
Tancul petrolier Eventin, suspectat a fi parte din flota fantomă a Rusiei pentru transportul de gaze și petrol. Foto: Profimedia Images

Președintele Volodimir Zelenski a raportat, citând serviciile secrete ucrainene, că Rusia are peste 500 de tancuri petroliere în flota sa fantomă, nave care operează sub pavilionul altor țări.

Declarația a fost făcută la o întâlnire cu jurnaliștii, conform relatărilor Interfax-Ucraina

„Conform datelor noastre, există peste 500 de astfel de tancuri. Acestea trebuie oprite complet, deoarece acest lucru ar avea un impact semnificativ asupra comerțului cu energie și asupra securității europene. Aceste tancuri se numără, de asemenea, printre platformele utilizate de Rusia pentru lansarea dronelor.”

Zelenski a subliniat importanța continuării sancțiunilor împotriva flotei ascunse ruse, citând ca exemplu reținerea de către Franța a unui petrolier rus la 30 septembrie.

„Serviciul de informații externe al Ucrainei a raportat că petrolierul Boracai a plecat din Primorsk, Rusia. Petrolierul a fost oprit. La bord se aflau ofițeri ai serviciilor secrete ruse. Este important de menționat următorul lucru: căpitanul era cetățean chinez. Cred că aceasta este o practică obișnuită pentru Federația Rusă”, a explicat el.

Liderul ucrainean a menționat că petrolierul a fost eliberat trei zile mai târziu.

„Flota fantomă – așa funcționează. Chiar și atunci când o navă este oprită, inspectată, căpitanul chemat în instanță și îndepărtat de pe navă, asta nu înseamnă că petrolul nu va continua să fie transportat”, a subliniat Zelenski.

Editor : Sebastian Eduard

