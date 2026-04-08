Serviciul de informaţii al Turciei a jucat un rol cheie în armistiţiul convenit de SUA şi Iran

Serviciul de informaţii al Turciei, MIT, a jucat un rol cheie în eforturile diplomatice care au dus la armistiţiul de două săptămâni anunţat în cursul nopţii de Statele Unite şi Iran, au relatat miercuri mass-media turce, citând surse din domeniul securităţii, transmite Reuters.

Washingtonul a fost de acord marţi seară cu armistiţiul, mediat de Pakistan, într-un conflict care s-a extins în Orientul Mijlociu şi a perturbat aprovizionarea globală cu energie.

Conform canalului public de ştiri TRT, Organizaţia de Informaţii Naţională (MIT) a fost printre puţinii actori care au putut să menţină un contact direct atât cu state occidentale, cât şi cu Iranul, inclusiv cu Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC).

MIT a lucrat pentru a menţine deschise canalele de comunicare, a preveni neînţelegerile, a transmite mesaje ce vizau dezescaladarea, şi, de asemenea, a prezentat propuneri pentru a evita o escaladare suplimentară şi s-a coordonat cu mai multe servicii de informaţii, a relatat TRT.

În timp ce Pakistanul a condus eforturile de mediere, Teheranul a declarat că Turcia a jucat un rol după ce iniţial a încercat să găzduiască discuţii directe între SUA şi Iran înainte de declanşarea războiului la sfârşitul lunii februarie. Un diplomat acreditat înTurcia a declarat, separat, că Ankara a jucat un rol de sprijin în ultimele săptămâni de discuţii.

Preşedintele turc Tayyip Erdogan, a cărui ţară este un aliat al SUA în NATO şi are graniţă comună cu Iranul, a salutat miercuri armistiţiul, a cerut implementarea sa deplină şi a avertizat împotriva oricăror provocări sau acte de sabotaj.

