Live TV

Serviciul de informaţii al Turciei a jucat un rol cheie în armistiţiul convenit de SUA şi Iran

Data publicării:
Drapel al Turciei.
Foto: Profimedia

Serviciul de informaţii al Turciei, MIT, a jucat un rol cheie în eforturile diplomatice care au dus la armistiţiul de două săptămâni anunţat în cursul nopţii de Statele Unite şi Iran, au relatat miercuri mass-media turce, citând surse din domeniul securităţii, transmite Reuters.

Washingtonul a fost de acord marţi seară cu armistiţiul, mediat de Pakistan, într-un conflict care s-a extins în Orientul Mijlociu şi a perturbat aprovizionarea globală cu energie.

Conform canalului public de ştiri TRT, Organizaţia de Informaţii Naţională (MIT) a fost printre puţinii actori care au putut să menţină un contact direct atât cu state occidentale, cât şi cu Iranul, inclusiv cu Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC).

MIT a lucrat pentru a menţine deschise canalele de comunicare, a preveni neînţelegerile, a transmite mesaje ce vizau dezescaladarea, şi, de asemenea, a prezentat propuneri pentru a evita o escaladare suplimentară şi s-a coordonat cu mai multe servicii de informaţii, a relatat TRT.

În timp ce Pakistanul a condus eforturile de mediere, Teheranul a declarat că Turcia a jucat un rol după ce iniţial a încercat să găzduiască discuţii directe între SUA şi Iran înainte de declanşarea războiului la sfârşitul lunii februarie. Un diplomat acreditat înTurcia a declarat, separat, că Ankara a jucat un rol de sprijin în ultimele săptămâni de discuţii.

Preşedintele turc Tayyip Erdogan, a cărui ţară este un aliat al SUA în NATO şi are graniţă comună cu Iranul, a salutat miercuri armistiţiul, a cerut implementarea sa deplină şi a avertizat împotriva oricăror provocări sau acte de sabotaj.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care atrag bani și oportunități începând cu 8 aprilie. Luna în Săgetător aduce noroc nebănuit în plan...
Cancan
Ce MESAJ a scris Gică Hagi pe coroana funerară depusă la căpătâiul lui Mircea Lucescu
Fanatik.ro
LIVE / Sicriul lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Naţională! Ionuț Lupescu: „După tatăl meu, i-am avut pe...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, pus în dificultate. Ce se întâmplă cu resorturile sale de lux: „Am decis...
Adevărul
„Totul e un ecran verde!”. Teoria conspirației care a explodat după misiunea Artemis spre Lună și adevărul...
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Tatăl Codruței Filip s-a îmbolnăvit brusc și grav când a aflat de divorțul fiicei sale: "Nu credea că o să se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
N-a stat pe gânduri: decizia luată de cel mai bogat om din Ucraina, după moartea lui Mircea Lucescu
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Adevarul
Meserii bine plătite cu școală puțină. Profesioniști cu numai 10 clase pot câștiga mai mult decât...
Newsweek
Pensie crescută cu 1.100 lei în instanță. Casa de pensii a calculat greșit punctajele. Ce a lucrat pensionarul
Digi FM
Comoara din adâncuri. Colecție de obiecte valoroase, vechi de două milenii, descoperită pe fundul unui lac...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Digi Animal World
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Film Now
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...