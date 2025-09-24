Serviciul de informații militare al Ucrainei a piratat serverele autorităților ruse din Crimeea, obținând 100TB de date sensibile

Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a piratat serverele autorităților ruse din Crimeea ocupată, obținând peste 100 de terabytes de date clasificate, a declarat o sursă din cadrul agenției pentru Kyiv Independent.

Încălcarea ar fi expus corespondența oficială a șefului autorităților de ocupație ruse din Crimeea, Sergei Aksionov, precum și documente interne și comunicări între ministerele și serviciile de ocupație.

Printre cele mai semnificative descoperiri s-au numărat înregistrări care detaliază răpirile ilegale de copii ucraineni din zonele ocupate ale regiunilor Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijia.

Datele includ liste cu minori duși în Rusia și în Crimeea ocupată, conținând detalii personale, informații despre tutorii lor și locurile lor de reședință sau de studiu.

„Aceste informații au fost transmise agențiilor de aplicare a legii pentru investigarea crimelor de război legate de răpirea copiilor ucraineni”, a declarat sursa.

Conform bazei de date oficiale a Ucrainei „Copiii războiului”, 19.546 de copii ucraineni au fost confirmați ca fiind deportați sau strămutați cu forța în Rusia, în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia sau în Belarus din februarie 2022. Doar 1.605 au fost aduși înapoi acasă.

Hack-ul ar fi dezvăluit, de asemenea, liste cu personalul militar rus, inclusiv date personale și informații despre rude, precum și înregistrări ale prizonierilor, victimelor și documente de despăgubire, cum ar fi „indemnizații funerare” și cereri de terenuri în Crimeea.

Fișierele oficiale de corespondență au confirmat o penurie de combustibil și lubrifianți în urma atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești, a spus sursa.

Ucraina și-a intensificat recent campania împotriva infrastructurii energetice a Rusiei, o sursă cheie de finanțare a războiului Moscovei, lovind cel puțin 16 din cele 38 de rafinării de petrol ale Rusiei.

Aceasta este a doua breșă de securitate reușită a serverelor autorităților de ocupație din Crimeea în ultimele luni.

În urma unui atac cibernetic anterior, în iulie, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a investigat administrația lui Aksionov pentru a identifica o potențială „cârtiță”, dar nu a găsit nimic, a adăugat sursa.

Editor : Sebastian Eduard