Live TV

Serviciul de informații militare al Ucrainei a piratat serverele autorităților ruse din Crimeea, obținând 100TB de date sensibile

Data publicării:
Atac cibernetic
Foto Profimedia

Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a piratat serverele autorităților ruse din Crimeea ocupată, obținând peste 100 de terabytes de date clasificate, a declarat o sursă din cadrul agenției pentru Kyiv Independent.

Încălcarea ar fi expus corespondența oficială a șefului autorităților de ocupație ruse din Crimeea, Sergei Aksionov, precum și documente interne și comunicări între ministerele și serviciile de ocupație.

Printre cele mai semnificative descoperiri s-au numărat înregistrări care detaliază răpirile ilegale de copii ucraineni din zonele ocupate ale regiunilor Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijia.

Datele includ liste cu minori duși în Rusia și în Crimeea ocupată, conținând detalii personale, informații despre tutorii lor și locurile lor de reședință sau de studiu.

„Aceste informații au fost transmise agențiilor de aplicare a legii pentru investigarea crimelor de război legate de răpirea copiilor ucraineni”, a declarat sursa.

Conform bazei de date oficiale a Ucrainei „Copiii războiului”, 19.546 de copii ucraineni au fost confirmați ca fiind deportați sau strămutați cu forța în Rusia, în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia sau în Belarus din februarie 2022. Doar 1.605 au fost aduși înapoi acasă.

Hack-ul ar fi dezvăluit, de asemenea, liste cu personalul militar rus, inclusiv date personale și informații despre rude, precum și înregistrări ale prizonierilor, victimelor și documente de despăgubire, cum ar fi „indemnizații funerare” și cereri de terenuri în Crimeea.

Fișierele oficiale de corespondență au confirmat o penurie de combustibil și lubrifianți în urma atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești, a spus sursa.

Ucraina și-a intensificat recent campania împotriva infrastructurii energetice a Rusiei, o sursă cheie de finanțare a războiului Moscovei, lovind cel puțin 16 din cele 38 de rafinării de petrol ale Rusiei.

Aceasta este a doua breșă de securitate reușită a serverelor autorităților de ocupație din Crimeea în ultimele luni.

În urma unui atac cibernetic anterior, în iulie, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a investigat administrația lui Aksionov pentru a identifica o potențială „cârtiță”, dar nu a găsit nimic, a adăugat sursa.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Su-24M rusesc
1
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
2
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
3
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
FFM_6282
4
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
fugarul emil ganj
5
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112...
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
Digi Sport
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
Deciziile CCR privind pensiile magistraților și alte trei măsuri ale...
mașină de poliție ăn fața unei școli
Un băiat de 17 ani este audiat în legătură cu amenințările trimise...
N11 URMARI INCENDIU PANTELIMON ANTEFRIG VO 240925_02529
Primele imagini cu dezastrul după incendiul din Sectorul 2 al...
N14 GRINDEANU MASCUL COALITIE-SINCRON25082025_01732
Grindeanu laudă moțiunea AUR împotriva Dianei Buzoianu: „A grăbit...
Ultimele știri
Zeci de percheziții în Timiș, Caraș și Gorj la persoane care ar deține arme ilegal: descinderi la două adrese ale familiei Cârpaci
Lovitură pentru programul de repopulare a zimbrilor: 21 de animale au fost găsite moarte în Munții Țarcu. Anunțul autorităților
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Incendiu rafinarie
Un atac ucrainean cu drone a incendiat rafinăria Gazprom Bașkortostan, una dintre cele mai mari din Rusia. Explozii puternice și fum
F-16 decolare exercițiu NATO
„Poate doborî NATO avioanele rusești care încalcă spațiul Alianței?” Trump, Rutte, Rubio: o întrebare, trei răspunsuri diferite
Vladimir Putin la exercițiile militare Zapad 2025
Rusia are o nouă strategie de luptă low cost. Cum crede Moscova ca va putea câștiga războiul de uzură din Ucraina
ilustrație cu Europa presată din toate părțile de SUA, Rusia și China
Europa riscă să își piardă principalul aliat și să ajungă în vizorul a două superputeri. Dilemele cheie care vor decide viitorul UE
Ursula von der Leyen și Donald Trump.
Ursula von der Leyen spune că a discutat cu Trump despre „provocările” Rusiei în spaţiul aerian european
Partenerii noștri
Pe Roz
Mădălina Ghenea, ghinionistă în dragoste: "Căsătoria mă sperie foarte tare. Nu mai am încredere în nimeni"
Cancan
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Fanatik.ro
Cum a fost prins, de fapt, Toto Dumitrescu după ce a fugit de la locul accidentului. Scene desprinse din...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
După ce l-au ratat pe David Popovici, americanii au dat lovitura și au furat următoarea stea a natației...
Adevărul
Vârcolacii, luptătorii din umbră ai lui Hitler. Comandourile care au semănat teroare în rândul Aliaților și a...
Playtech
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
Digi FM
Un muncitor din Sri Lanka a făcut senzație pe TikTok. Câți câștigă în România și de ce vrea să rămână aici
Digi Sport
Novak Djokovic s-a răzgândit! Decizia luată, la două săptămâni după ce și-a luat familia și s-a mutat în...
Pro FM
Roxana Nemeș a născut gemeni, fată și băiat. Prima imagine duioasă cu mămica și copiii: "O iubire pe care nu...
Film Now
La 12 ani, Scarlett Johansson a jucat alături de Robert Redford, în The Horse Whisperer. Ce poreclă i-a dat...
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră...
Newsweek
Pensia trebuie să crească cu 200 lei la 1 ianuarie. Ministrul Muncii anunță dacă Guvernul are bani
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Legătura dintre matcha și deficiența de fier. Când devine periculoasă această băutură și care sunt persoanele...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Câți bani a pierdut producția Spider-Man după accidentarea lui Tom Holland. Blockbusterul, în pagubă după...
UTV
Roxana Nemeș a devenit mamă pentru prima dată! Artista a născut gemeni, fată și băiat, după ani de încercări