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Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat lovirea unor bazele aeriene rusești din Crimeea. Avioane și drone Shahed, distruse

Data publicării:
Avion rusesc Su-30SM
Foto: Profimedia
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Din articol
A doua lovitură din această săptămână Cinci lovituri confirmate

Dronele Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit aerodromurile militare rusești din Crimeea ocupată pentru a doua oară într-o săptămână, vizând aeronavele și infrastructura de drone de la bazele aeriene Saki și Gvardiiske.

Conform declarației publicate vineri de SBU pe Telegram, operațiunea a fost desfășurată în cadrul campaniei de 40 de zile aprobată de președintele Volodimir Zelenski, menită să intensifice presiunea asupra Rusiei.

Anterior, Zelenski a declarat că această campanie a fost concepută pentru a extinde presiunea susținută asupra infrastructurii militare ruse, inclusiv asupra țintelor din teritoriile ocupate și din interiorul Rusiei. El a adăugat că Ucraina va continua să extindă astfel de operațiuni.

A doua lovitură din această săptămână

SBU a precizat că șapte hangare în care erau depozitate echipamente aeronautice au fost lovite la aerodromul Saki. Aceasta este a doua lovitură a SBU asupra aerodromului Saki din această săptămână.

Se pare că în hangare se aflau avioane de tip Sukhoi Su-30SM, Sukhoi Su-30 și Sukhoi Su-24. Conform datelor preliminare, cel puțin șapte avioane au fost distruse sau avariate.

Agenția a raportat, de asemenea, lovituri asupra a două hangare de la aerodromul Giardiiske, unde erau depozitate drone Shahed și alte echipamente aeronautice.

Potrivit SBU, atât Saki, cât și Gvardiiske sunt baze aeriene rusești cheie din Crimeea, utilizate în mod regulat de avioane tactice pentru a lansa atacuri cu rachete și bombe împotriva Ucrainei și pentru a sprijini operațiunile rusești din sud.

„SBU continuă să îndeplinească sarcinile stabilite de președinte și să reducă sistematic potențialul militar al Rusiei. Fiecare dintre operațiunile noastre speciale înseamnă o reducere a numărului de aeronave inamice, centre logistice, depozite și infrastructură care susține agresiunea rusă”, a declarat agenția.

SBU a adăugat că va continua să vizeze obiectivele militare rusești atât pe linia frontului, cât și în adâncul teritoriului inamic.

Cinci lovituri confirmate

Anterior, miercuri, SBU a lovit hangarele care adăposteau avioane de vânătoare rusești la aerodromul militar al bazei aeriene Saki, dronele înregistrând cinci lovituri confirmate asupra hangarelor de la baza aeriană, vizând infrastructura utilizată de forțele aeriene ruse.

Datele preliminare indicau faptul că două dintre hangare adăposteau avioane de vânătoare Su-30 și Su-30SM în momentul atacului. Ulterior, a izbucnit un incendiu în interiorul hangarului în care se afla, potrivit rapoartelor, un avion Su-30SM, ceea ce sugerează că atacul și-a atins ținta.

SBU a estimat valoarea fiecărui avion la 30-50 de milioane de dolari.

Spre deosebire de multe forțe aeriene moderne de pe linia frontului, care își protejează avioanele în adăposturi fortificate, Rusia își păstrează adesea avioanele în hangare deschise sau slab protejate, ceea ce le face mai vulnerabile la atacurile cu drone.

Rusia nu a făcut comentarii publice cu privire la atac.

De remarcat faptul că forțele ruse din Crimeea au desfășurat recent exerciții de comandă care simulau o potențială operațiune ucraineană de recucerire a peninsulei.

Potrivit publicației ruse The Insider, colonelul în rezervă Viktor Murakhovsky a participat la exercițiul intitulat „Crimean Wake-Up”, care a simulat posibile scenarii de atac ucrainean.

Se pare că exercițiul a simulat avansări către Crimeea dinspre Odesa și nord-vestul Mării Negre, forțele ruse apărând poziții-cheie din jurul Sevastopolului, din nordul și estul Crimeei, precum și din Strâmtoarea Kerci.

Conform raportului, scenariul nu s-a axat pe o debarcare amfibie tradițională, ci pe războiul modern, cu utilizarea dronelor, a armelor de precizie cu rază lungă de acțiune și a ambarcațiunilor de atac rapide.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

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