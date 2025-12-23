Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU) a dezvăluit noi detalii despre modul în care un submarin rus a fost ținta unui atac în Novorossiysk în noaptea de 15 decembrie.

Potrivit Ukrinform, SSU a raportat acest lucru și a publicat o înregistrare video a operațiunii de luptă.

După cum a menționat SSU, una dintre etapele cheie ale operațiunii speciale a fost neutralizarea unui avion antisubmarin rus care ar fi putut interfera cu atacul asupra submarinului inamic.

În timp ce pregăteau atacul asupra submarinului, ofițerii Direcției principale nr. 13 a Departamentului de contrainformații militare al SSU au lovit un avion de recunoaștere modernizat Il-38N (Sea Dragon) la baza aeriană Yeysk.

Acest avion este proiectat pentru recunoaștere maritimă, detectarea submarinelor, monitorizarea zonelor maritime, amplasarea câmpurilor de mine și efectuarea de atacuri cu torpile. Avionul avariat contracara activ operațiunea dronelor maritime ale SSU. Costul estimat al avionului este de 24 de milioane de dolari.

În Marea Neagră, Rusia avea un singur avion din această clasă capabil să detecteze drona subacvatică Sub Sea Baby în timpul apropierii sale de țintă. Dezactivarea acestei aeronave antisubmarin a asigurat executarea cu succes a fazei principale a operațiunii speciale – detonarea unui submarin din clasa Varshavyanka.

Pentru a lovi Il-38N, SSU a utilizat o dronă modernă echipată cu o ogivă aeriană conținând 2.000 de elemente de fragmentare orientate în jos.

Explozia a avut loc direct deasupra compartimentului care adăpostea echipamentul principal și sistemele radar și a avariat și motorul.

Imaginile difuzate ale atacului reușit asupra aeronavei rusești demonstrează în mod clar nivelul real de protecție al instalațiilor strategice inamice, care diferă semnificativ de rapoartele interne și declarațiile publice ale Ministerului Apărării rus.

SSU a subliniat că va continua să lovească ținte militare legitime ale inamicului și să le distrugă acolo unde se așteaptă cel mai puțin.

După cum a raportat anterior Ukrinform, în portul Novorossiisk, dronele subacvatice Sub Sea Baby ale SSU au aruncat în aer, pentru prima dată în istorie, un submarin rus din clasa Varshavianka, proiect 636.3 (clasificare NATO: Kilo). În urma exploziei, submarinul a suferit avarii critice și a fost efectiv scos din uz

Editor : Sebastian Eduard