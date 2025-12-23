Live TV

Video Serviciul de Securitate al Ucrainei, noi detalii despre operațiunea specială din Novorossiisk, care a dus la lovirea submarinului Kilo

Data publicării:
Novorossiisk
Momentul în care submarinul rusesc din clasa Kilo, aflat, în port, este lovit de dronă. Foto: Profimedia

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU) a dezvăluit noi detalii despre modul în care un submarin rus a fost ținta unui atac în Novorossiysk în noaptea de 15 decembrie.

Potrivit Ukrinform, SSU a raportat acest lucru și a publicat o înregistrare video a operațiunii de luptă.

După cum a menționat SSU, una dintre etapele cheie ale operațiunii speciale a fost neutralizarea unui avion antisubmarin rus care ar fi putut interfera cu atacul asupra submarinului inamic.

În timp ce pregăteau atacul asupra submarinului, ofițerii Direcției principale nr. 13 a Departamentului de contrainformații militare al SSU au lovit un avion de recunoaștere modernizat Il-38N (Sea Dragon) la baza aeriană Yeysk.

Acest avion este proiectat pentru recunoaștere maritimă, detectarea submarinelor, monitorizarea zonelor maritime, amplasarea câmpurilor de mine și efectuarea de atacuri cu torpile. Avionul avariat contracara activ operațiunea dronelor maritime ale SSU. Costul estimat al avionului este de 24 de milioane de dolari.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În Marea Neagră, Rusia avea un singur avion din această clasă capabil să detecteze drona subacvatică Sub Sea Baby în timpul apropierii sale de țintă. Dezactivarea acestei aeronave antisubmarin a asigurat executarea cu succes a fazei principale a operațiunii speciale – detonarea unui submarin din clasa Varshavyanka.

Pentru a lovi Il-38N, SSU a utilizat o dronă modernă echipată cu o ogivă aeriană conținând 2.000 de elemente de fragmentare orientate în jos.

Explozia a avut loc direct deasupra compartimentului care adăpostea echipamentul principal și sistemele radar și a avariat și motorul.

Imaginile difuzate ale atacului reușit asupra aeronavei rusești demonstrează în mod clar nivelul real de protecție al instalațiilor strategice inamice, care diferă semnificativ de rapoartele interne și declarațiile publice ale Ministerului Apărării rus.

SSU a subliniat că va continua să lovească ținte militare legitime ale inamicului și să le distrugă acolo unde se așteaptă cel mai puțin.

După cum a raportat anterior Ukrinform, în portul Novorossiisk, dronele subacvatice Sub Sea Baby ale SSU au aruncat în aer, pentru prima dată în istorie, un submarin rus din clasa Varshavianka, proiect 636.3 (clasificare NATO: Kilo). În urma exploziei, submarinul a suferit avarii critice și a fost efectiv scos din uz

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Varșovia
1
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
2
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
cartier blocuri
3
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
soldat rus-calare
4
Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
daniel david 2
5
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E un prost”
Digi Sport
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E un prost”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Telegram Rusia
Duma de Stat nu va bloca, deocamdată, Telegram. Așteaptă ca toată lumea să se „mute” pe MAX, platforma deținută de stat
Siversk
Armata ucraineană anunţă că a abandonat oraşul Siversk în faţa presiunii trupelor ruse. „Moscova are un avantaj semnificativ”
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului
Kremlinul declară că nu a existat niciun progres în ultimele negocieri cu SUA privind Ucraina. Peskov îi contrazice pe Witkoff și Vance
Cernobîl
În orice moment un atac rus ar putea distruge sarcofagul de la Cernobîl. Ce spune directorul centralei
Gazprom
Gazprom negociază cu ungurii de la MOL posibila vânzare a participației sale la singura rafinărie a Serbiei - NIS
Recomandările redacţiei
INSTANT_GUVERN_SEDINTA_CAB_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Ordonanța Trenuleț” a fost adoptată de Guvern. Care sunt...
alexandru rogobete in studioul digi24
Rogobete anunță cât s-a economisit prin reducerea numărului de...
Falcon 50, avionul care îl transporta pe șeful Statului major libian
Avionul care îl transporta pe şeful Statului Major libian s-a...
Ciocan judecător
Cauzele prescripției, în opinia judecătorilor consultați de CSM...
Ultimele știri
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele rusești Kinjal au fost interceptate
Prefectul și subprefectul de Olt au fost reținuți: sunt suspectați că au falsificat documente, după ce au tras ilegal cu arma (surse)
Curtea Supremă a SUA a respins desfășurarea Gărzii Naționale în zona Chicago: Ar „pune și mai multă benzină pe foc”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce nu ai voie să mături în Ajunul Crăciunului? Tradiția pe care puțini o mai respectă astăzi
Cancan
Vila Rodicăi Stănoiu ar fi fost jefuită! Ce obiecte lipsesc din averea fostei ministre a Justiției, după ce a...
Fanatik.ro
Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei...
Adevărul
Deplasarea Polului Nord magnetic al Pământului s-a accelerat dramatic. Cum ne afectează acest lucru viața
Playtech
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
Digi FM
Emmanuel Macron, sesiune de sport cu flotări și abdomene, alături de militarii francezi din Abu Dhabi. În...
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a devenit mamă pentru a patra oară, la 44 de ani
Pro FM
Chris Rea, cunoscut pentru piesa „Driving Home For Christmas”, a încetat din viaţă. Ce scria pe Facebook cu...
Film Now
Soția lui James Cameron, impresionată de "Avatar: Fire and Ash". A plâns patru ore după ce l-a văzut
Adevarul
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru fetele tinere: „Îi...
Newsweek
Pensiile militare, de urmaș și invaliditate nu cresc în 2026. Guvernul, anunț despre pensiile limită de vârstă
Digi FM
Cum va fi vremea de Crăciun în București. Când încep ninsorile. Meteorologii anunță cod galben
Digi World
Experții spun exact câți pași trebuie să faci pentru a arde mâncărurile și băuturile preferate de sărbători...
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...