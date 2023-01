Rusia pregătește o amplă ofensivă militară în primăvară sau la începutul verii, estimează serviciile ucrainene de informații, potrivit Institutului pentru Studierea Războiului. Direcția probabilă de acțiune va fi în regiunile Donețk și Lugansk, în vreme ce șansele unui atac dinspre Belarus rămân scăzute, evaluează partea ucraineană. Între timp, forțele ruse au bombardat orașul Kupiansk, în regiunea Harkov, a anunțat șeful administrației militare regionale. El a precizat că au fost lovite mai multe clădiri rezidențiale, iar echipele de salvare intervin pentru stingerea incendiilor.

Bombardament rus în Kupiansk

Bombele rusești au lovit marți dimineață mai multe clădiri rezidențiale din orașul Kupiansk, regiunea Harkov, a anunțat Oleg Sinegubov, șeful administrației militare regionalepe canalul său Telegram, potrivit Ukrinform.

„Au fost incendii puternice. Informațiile despre distrugeri și victime sunt în curs de clarificare”, a spus Oleg Sinegubov.

Bombardamentele de marți survin după alte lovituri executate cu o zi înainte de forțele ruse în regiunea Harkov, la Vovciansk. Într-una din localități a fost lovită o institușie de învățământ și un centru cultural. Un bărbat de 52 de ani a fost rănit în bombardamente.

ISW: Rusia pregătește o ofensivă în primăvară

Informațiile serviciilor secrete ucrainene confirmă evaluarările think tank-ului american Institute for the Study of War (ISW), care preconizează o nouă ofensivă rusească în primăvara acestui an.

Potrivit lui Vadim Skibițki, reprezentant al Direcției Principale de Informații a Ucrainei (serviciul de informații al apărării, GUR), există indicii că trupele ruse se regrupează pentru o „ofensivă puternică” în regiunile Donețk și Lugansk. Sursa citată de ISW mai estimează că un atac dinspre Belarus sau în sudul Ucrainei este puțin probabil.

Informațiile serviciilor secrete ucrainene coincid cu evaluările ISW, mai notează think tank-ul, care subliniază nevoia de sprijin occidental pentru a se asigura că Ucraina nu pierde inițiativa în fața unei noi ofensive a Rusiei.

