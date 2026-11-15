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Serviciul secret al Chinei, tot mai influent sub conducerea lui Xi Jinping. Care e principala țintă a Beijingului

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Xi Jinping
Președintele chinez Xi Jinping. Foto: Profimedia Images
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Ministerul Securităţii Statului din China (MSS), una dintre cele mai puţin transparente instituţii ale regimului de la Beijing, a revenit în atenţia internaţională în urma scandalului care a dus la demisia lui Jensen Huang de la conducerea Nvidia. Agenţia chineză de informaţii este suspectată de autorităţile americane că ar fi recrutat-o pe Alice Huang, femeia de afaceri care a avut o relaţie cu fostul director general al producătorului de procesoare, relatează CNBC.

Potrivit Financial Times şi New York Times, care citează surse familiarizate cu informaţiile serviciilor americane, MSS ar fi recrutat-o pe Alice Huang pentru a obţine informaţii despre Jensen Huang.

Acesta a recunoscut că a avut o relaţie extraconjugală, însă nu este clar dacă au fost transmise informaţii confidenţiale. Acuzaţiile privind activităţile de spionaj nu au fost demonstrate public, notează News.ro.

Financial Times a relatat miercuri că MSS a contactat, la începutul acestui an, o persoană care o cunoaşte pe Alice Huang, solicitând informaţii despre afacerile şi relaţiile acesteia. Nu este clar dacă femeia era suspectată de vreo infracţiune, iar demersul serviciului chinez a urmat informaţiilor privind o investigaţie desfăşurată în Singapore asupra companiei Megaspeed, în legătură cu presupusul trafic de procesoare.

Ministerul Securităţii Statului a fost înfiinţat în 1983, într-o perioadă în care China începea să se deschidă către exterior, după aproximativ trei decenii de izolare. Instituţia coordonează structuri de informaţii la nivel naţional şi provincial, dar funcţionează într-un regim de secretizare accentuat, fără un site administrativ oficial destinat publicului.

Influenţa politică a MSS a crescut sub conducerea preşedintelui Xi Jinping, pe fondul accentului tot mai puternic pus de Beijing pe securitatea naţională şi combaterea infiltrării străine. Potrivit cercetătoarei Sheena Chestnut Greitens, de la Universitatea Texas din Austin, ministerul şi-a consolidat rolul în eforturile Chinei de protejare împotriva spionajului şi influenţelor externe.

Din 2023, MSS şi-a intensificat şi comunicarea publică, lansând un cont pe platforma WeChat pentru promovarea mesajelor privind securitatea naţională. Marţi, instituţia a publicat un articol în care critica o persoană acuzată că ar fi inventat acuzaţii de spionaj împotriva unui coleg, după ce acesta obţinuse un post în străinătate pe care şi-l dorea şi reclamantul.

Ministerul este distinct de Ministerul Securităţii Publice şi de autoritatea chineză de reglementare a internetului, dar instituţiile pot colabora în domeniul securităţii tehnologice. În septembrie, ministrul securităţii statului, Chen Yixin, a publicat un articol despre necesitatea îmbunătăţirii guvernanţei inteligenţei artificiale şi prevenirii riscurilor asociate acestei tehnologii.

Sectorul tehnologic american a devenit o ţintă importantă a operaţiunilor de informaţii atribuite Chinei, pe măsură ce Beijingul încearcă să reducă decalajul faţă de Statele Unite în domeniul inteligenţei artificiale.

Matt Pearl, director al programului pentru tehnologii strategice de la Center for Strategic and International Studies, a declarat anterior pentru CNBC că autorităţile chineze îşi intensifică interesul pentru companiile americane din acest sector.

Anul trecut, publicaţia Universităţii Stanford a relatat că un presupus agent MSS s-ar fi prezentat timp de mai mulţi ani drept student, pentru a obţine informaţii sensibile. Experţi citaţi de publicaţie au susţinut că serviciul chinez utilizează inclusiv civili pentru a colecta discret cunoştinţe tehnologice şi informaţii despre inovaţiile americane.

Datele companiei americane de securitate cibernetică CrowdStrike indică, de asemenea, o intensificare a activităţilor atribuite Chinei.

Potrivit unui raport publicat în iunie, entităţile chineze au fost responsabile pentru peste jumătate dintre intruziunile informatice sponsorizate de state şi îndreptate împotriva companiilor tehnologice în cele 12 luni încheiate la 31 martie, în special asupra activelor legate de inteligenţa artificială. Aceste incidente nu au fost însă atribuite în mod necesar MSS.

Autorităţile americane au impus în ultimii ani sancţiuni unor persoane şi entităţi chineze suspectate de legături cu Ministerul Securităţii Statului, în urma unor atacuri informatice.

Scandalul Nvidia amplifică astfel preocupările Washingtonului privind protejarea tehnologiilor strategice şi a informaţiilor comerciale sensibile în competiţia cu Beijingul.

 

Editor : C.L.B.

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