Seulul a detectat un „proiectil” neidentificat lansat de Coreea de Nord și acuză o „farsă stângace şi înşelătoare”

Ministerul sud-coreean al Apărării a anunțat sâmbătă că Phenianul a lansat cel puţin un „proiectil neidentificat” spre Marea Japoniei.

Coreea de Nord a lansat „un proiectil în direcţia Mării de Est” (Marea Japoniei - n.r.), a anunţat Ministerul Apărării din Coreea de Sud într-un comunicat citat de agenţia de ştiri Yonhap, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Phenianul a spulberat recent speranţele unei destinderi diplomatice cu Seulul, un aliat cheie al Washingtonului în materie de securitate, descriind ultimele sale eforturi de pace drept o „farsă stângace şi înşelătoare”.

Anunţul lansării rachetei a venit la câteva ore după ce premierul sud-coreean, Kim Min-seok, a relatat că preşedintele american Donald Trump credea că o întâlnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un ar fi „un lucru bun”.

Washingtonul a condus eforturile de demontare a programului nuclear al Coreei de Nord timp de decenii, dar summiturile, sancţiunile şi presiunile diplomatice au avut un efect redus.

