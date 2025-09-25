Live TV

Seulul a dezvăluit cantitatea „enormă” de uraniu pe care o are Coreea de Nord pentru armele sale nucleare. „Cu 5-6 kg faci o bombă”

Kim Jong Un
Coreea de Nord ar deține până la două tone de uraniu puternic îmbogățit, a declarat joi ministrul unificării din Coreea de Sud, scrie France24.

Se știe de mult timp că Coreea de Nord deține o cantitate „semnificativă” de uraniu puternic îmbogățit, materialul cheie utilizat pentru producerea de ogive nucleare, potrivit ministerului apărării din Coreea de Sud.

Însă, într-o rară confirmare publică, ministrul unificării din Coreea de Sud a declarat că „agențiile de informații estimează că stocul de uraniu puternic îmbogățit al Pyongyangului – cu o puritate de peste 90% – se ridică la până la 2.000 de kilograme”.

„Chiar și în acest moment, centrifugele de uraniu ale Coreei de Nord funcționează în patru locații”, a declarat Chung Dong-young reporterilor.

„Doar cinci-șase kilograme de plutoniu sunt suficiente pentru a construi o singură bombă nucleară”, a spus Chung, adăugând că 2.000 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit, care ar putea fi rezervate exclusiv pentru producția de plutoniu, ar fi „suficiente pentru a fabrica un număr enorm de arme nucleare”.

Chung a afirmat că „oprirea dezvoltării nucleare a Coreei de Nord este o chestiune urgentă”, dar a susținut că sancțiunile nu vor fi eficiente și că singura soluție constă într-un summit între Phenian și Washington.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat săptămâna aceasta că este deschis la discuții cu SUA, cu condiția să poată păstra arsenalul nuclear.

Coreea de Nord, care a efectuat primul său test nuclear în 2006 și se află sub o serie de sancțiuni ale ONU pentru programele sale de arme interzise, nu a dezvăluit niciodată public detalii despre instalația sa de îmbogățire a uraniului până în septembrie anul trecut.

Se crede că țara operează mai multe instalații de îmbogățire a uraniului, a declarat agenția de spionaj din Seul, inclusiv una la situl nuclear Yongbyon, pe care Phenianul ar fi dezafectat-o după discuții – deși ulterior a reactivat instalația în 2021.

 

