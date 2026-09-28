Seulul vrea scuze din partea Kievului după ce Zelenski a dezvăluit informaţii confidenţiale: „E un fapt foarte grav”

Preşedinţia sud-coreeană a pretins, duminică seară, scuze din partea Kievului pentru că a încălcat secretul privind transferul către Seul a doi prizonieri de război nord-coreeni capturaţi de Ucraina în timpul conflictului său împotriva Rusiei, notează AFP, potrivit Agerpres.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit această informaţie joi, în faţa ONU, explicând că „nu a fost uşor să fie capturaţi vii”.

Omologul său sud-coreean, Lee Jae-myung, a deplâns imediat faptul că Kievul a rupt acordul de confidenţialitate pe această temă.

Dmitro Litvin, consilier al preşedintelui Zelenski, a replicat că Ucraina este "o ţară deschisă" şi a considerat că ar fi fost ciudat ca aceşti soldaţi să fie predaţi în secret.

„Faptul că partea ucraineană a încălcat acordul de confidenţialitate dintre cele două ţări şi a divulgat (informaţia) unilateral constituie în sine un fapt foarte grav”, a afirmat duminică Seong Ghi-hong, secretar prezidenţial sud-coreean pentru relaţii publice.

El a adăugat că „declaraţia falsă a serviciului de presă prezidenţial ucrainean, conform căreia nu ar fi existat niciun acord de confidenţialitate (...) subminează grav încrederea dintre cele două guverne şi aduce prejudicii grave relaţiilor de prietenie dintre cele două ţări”.

Prin urmare, Casa Albastră (preşedinţia sud-coreeană) cere în mod solemn „o explicaţie şi scuze oficiale”, a continuat Seong, menţionând că preşedinţia analizează „măsuri suplimentare care ar putea fi necesare”, fără a oferi însă alte detalii.

Cei doi soldaţi nord-coreeni au fost luaţi prizonieri de Ucraina în ianuarie 2025 după o desfăşurare militară a Phenianului în sprijinul aliatului său rus.

Într-o scrisoare adresată unui ONG din Seul, ei şi-au exprimat dorinţa de a avea o „viaţă normală” în Coreea de Sud.

Conform Constituţiei acestei ţări, toţi coreenii, inclusiv cei din Coreea de Nord, sunt consideraţi cetăţeni ai Coreei de Sud. Oficiali de la Seul afirmă că această prevedere se aplică, de asemenea, soldaţilor nord-coreeni capturaţi în războiul dintre Rusia şi Ucraina.

Editor : C.L.B.