Sfântul Valentin, o zi tristă în China: „Nu vor fi flori anul acesta. Îi e frică să le cumpere, iar mie îmi e teamă să le ating”

Jiang Lanyi, o tânără de 24 de ani din China, plănuise o călătorie de vis alături de logodnicul ei cu ocazia Sfântului Valentin, însă din cauza epidemiei de pneumonie virală, cei doi au fost nevoiţi să rămână la domiciliu, soartă pe care o împărtăşesc milioane de îndrăgostiţi anul acesta de Ziua Îndrăgostiţilor, scrie AFP.



În locul călătoriei prin locuri emblematice din China - grădinile din Suzho, galerii de artă modernă în Shanghai şi patinaj pe lacurile îngheţate din Beijing - Jiang Lanyi şi logodnicul ei ucrainean au rămas mai mult de două săptămâni în locuinţa părinţilor tinerei, fără să îndrăznească să iasă din casă, scrie Agerpres.



În această ţară paralizată de frica de contaminare cu Covid-19, marile restaurante, florăriile, hotelurile şi site-urile romantice nu vor avea încasări impresionante de Sfântul Valentin.



Consemnată la domiciliul părinţilor, Jiang şi-a petrecut timpul iniţiindu-şi iubitul în tainele mahjongului, un joc tradiţional chinezesc.



"Jucăm între două şi trei ore pe zi. Nu ştia să joace înainte, iar acum se descurcă destul de bine", a precizat ea pentru AFP.

Teama de flori

Pentru îndrăgostiţii din Beijing, concertul ''My Heart Will Go On'' nu va mai avea loc, nici cina cu homar la 220 de euro. Aceste evenimente speciale de Sfântul Valentin au fost pur şi simplu anulate.



Anul acesta, ''nu va fi o zi diferită de oricare alta din perioada carantinei'', a remarcat Tyra Li, care trăieşte în capitală alături de iubitul ei, cei doi aflându-se într-o relaţie de trei ani.



După vizita pe care a făcut-o familiei cu prilejul Anului Nou Chinezesc, tânărul cuplu a ieşit o singură dată din apartament pentru a merge la cumpărături.



Spre deosebire de mulţi dintre compatrioţii lor, ei au renunţat la comenzile online de teamă că ar putea lua virusul de la vreunul dintre curieri.



"Nu vor fi flori anul acesta, în niciun caz. Îi va fi frică să le cumpere, iar mie îmi va fi teamă să le ating", a spus ea.



O vânzătoare dintr-o florărie precizează pentru AFP că vânzările au scăzut la jumătate în comparaţie cu anul trecut, în parte întrucât clienţilor le e teamă de riscul de contaminare în momentul livrării comenzii.



Un alt magazin de flori din Beijing, Xian Hua Ge, estimează la aproape 70% scăderea cifrei de afaceri, dar o pune pe seama absenţei milioanelor de persoane care nu au revenit în capitală după vacanţa prelungită de Anul Nou Chinezesc.



De teama contaminării la bordul trenurilor şi avioanelor, numeroase persoane din provincie au ales să-şi prelungească sejurul în localităţile natale.

Căsătorii amânate

Pentru a evita aglomeraţiile şi petrecerile, autorităţile au făcut un apel la logodnici să-şi amâne mariajul, o lovitură dură dată importantului sector economic al căsătoriilor (vestimentaţie, fotografii, petreceri).



Zhu He, de 25 de ani, plănuise să-şi ia certificatul de căsătorie (echivalentul căsătoriei civile în China) în ziua de Sfântul Valentin, alături de viitorul soţ şi de părinţii ei.



Logodnicii au preferat să amâne însă evenimentul, părinţii viitoarei tinere mirese refuzând să-şi părăsească domiciliul, unde locuiesc alături de fiica lor, în oraşul Canton (sud).



"Niciunul dintre ei nu are carnet de conducere şi nu am încredere în transportul în comun", a explicat Zhu He, invocând riscul de contaminare.



Alte persoane sunt victimele unei îndelungi separări, precum Shaw Wan, de 28 de ani, al cărei iubit va rămâne în Taiwan pe durată nedeterminată în timp ce ea va călători la Beijing.



"Nu doresc să se întoarcă. Dacă se va contamina în avion?", se întreabă ea.



Există însă şi consecinţe pozitive: Tyra Li mărturiseşte că se bucură de timpul petrecut împreună cu iubitul său la domiciliu. De obicei, cei doi tineri nu se întâlneau înainte de ora 22:00 în cursul săptămânii.

Editor web: A.P.