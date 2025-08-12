Live TV

Sfidarea lui Viktor Orban înainte de întâlnirea Trump - Putin: Ucraina a pierdut războiul, iar „UE pare ridicolă și patetică"

Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Premierul ungar Viktor Orban / Sursa foto: Profimedia Images
„Europa a ratat ocazia de a negocie direct cu Putin"

Preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, vor aborda la summitul lor care va avea loc vineri în Alaska nu doar războiul din Ucraina, ci şi chestiuni economice mondiale de interes major, printre alte subiecte, a declarat marţi premierul ungar Vikor Orban, potrivit agenţiilor Reuters şi MTI, preluate de Agerpres.

Într-un interviu acordat unui canal de YouTube denumit "Patriota", Orban a subliniat că o întrebare care se pune în prezent este dacă în urma conflictelor actuale va rezulta o economie mondială unificată, împreună cu un sistem de cooperare bazat pe un nou echilibru, sau o economie mondială împărţită în blocuri.

Premierul ungar consideră că lumea "nu este prea tolerantă" faţă de situaţia din prezent în care SUA şi Europa "s-au înrădăcinat singure într-un război în timp ce toate celelalte probleme ale lumii au rămas într-un plan secundar", iar preşedintele Trump încearcă să schimbe această situaţie şi să rezolve una câte una problemele nesoluţionate.

Războiul ruso-ucrainean este important, dar alte chestiuni la fel sau chiar mai importante vor fi discutate de Trump şi Putin la summitul din Alaska, potrivit premierului conservator ungar, care a avut luni o convorbire telefonică cu omologul său american, cu care împărtăşeşte aceeaşi orientare ideologică.

"Vorbim acum ca şi cum ar fi o situaţie de război fără sfârşit, dar nu este aşa. Ucrainenii au pierdut războiul. Rusia a câştigat acest război", a susţinut Orban în interviu. "Singura întrebare este când şi în ce circumstanţe Occidentul, care este în spatele ucrainenilor, va recunoaşte acest lucru şi ce va rezulta din toate acestea", crede şeful guvernului ungar.

„Europa a ratat ocazia de a negocia direct cu Putin"

El consideră de asemenea că Europa a ratat ocazia de a negocia direct cu Putin în timpul administraţiei fostului preşedinte american Joe Biden şi acum riscă să vadă cum Putin şi Trump îi decid viitorul fără a fi măcar prezentă la masa tratativelor.

"Dacă nu eşti la masa negocierilor, eşti în meniu", a remarcat Orban, singurul lider european care nu a semnat o declaraţie comună a ţărilor UE ce susţine poziţia Ucrainei înaintea summitului Trump-Putin, declaraţie care, potrivit premierului ungar, face Uniunea Europeană să pară "ridicolă şi patetică".

Liderii europeni au cerut în respectiva declaraţie ca orice negocieri "semnificative" privind Ucraina să se desfăşoare numai după ce Rusia va accepta o "încetare a focului sau o diminuare a ostilităţilor".

În acelaşi text, descris de Viktor Orban drept o încercare de a impune "o serie de condiţii pentru o întâlnire la care liderii UE nici măcar nu au fost invitaţi", se solicită implicarea directă a Ucrainei în negocieri şi se subliniază că frontierele "nu pot fi schimbate prin forţă", după ce Trump a sugerat ideea unui schimb de teritorii pentru un acord de pace ruso-ucrainean.

